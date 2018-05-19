«Салах на голову сильнее всех. Но матчи выигрывает команда»

Роман Зобнин и Далер Кузяев рассказали, почему не нужно бояться Салаха и как следует относиться к предложениям от европейских клубов.

Первым к камерам выводят игрока «Спартака».

— Тренировка прошла хорошо, — говорит Зобнин. — Поиграли в квадрат, позанимались в тренажерном зале. Все идёт своим чередом. Идёт обычная подготовка — ничего особенного в зале не делаем. Ноги, плечи — всего по чуть-чуть.

— Вы понимаете, что готовитесь к чемпионату мира, который пройдёт в России?

— Лично у меня давно такое ощущение — с тех пор, как наступил 2018 год. Я очень много думаю об этом. Это самое главне событие в мире, а для России тем более.

— Станислав Саламович как-то акцентирует внимание на том, что это домашний чемпионат мира?

— Сейчас нет, но тут не нужны лишние слова. Все и так прекрасно понимают: надо выходить и играть за Россию. Для многих это первый чемпионат мира, есть волнение. Но, опять же, присутствует понимание того, что происходит.

— Интересовались предстоящими соперниками?

— Знаю, что из Саудовской Аравии много игроков ездили на стажировку в Испанию. Что касается остальных команд, все знают их лидеров — Салаха и Суареса. Пока на этом все.

— Сборная Египта — это только Салах?

— На поле выходят 11 футболистов. Понятно, что Салах на голову сильнее всех остальных. Но матчи выигрывает команда. Не нужно заострять внимание только на Салахе или ком-то еще. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира в целом — не акцентируя внимания на соперниках по группе. Плюс впереди ещё Австрия и Турция.

«Видел Дзюбу позавчера, был в отличном состоянии». Репортаж с тренировки сборной Иван Карпов побывал на тренировке сборной России, где не было Дзюбы (температурит) и Дзагоева, но куда утром приезжали допинг-офицеры.

— Сегодня погода была не очень приятная. Это добавляет дискомфорта?

— Для меня это приятная погода, нежарко — быстрое мокрое поле. Идеальная погода для футбола. Спартаковская? Возможно.

— Смолов вчера пошутил, что Игнашевич с Чаловым — как отец с сыном. Похоже?

— Все знают, что это очень опытный футболист. Любому молодому игроку он многое может дать. Я буду у него учиться: неважно, что он защитник, а я полузащитник. Он всегда что-то подсказывает.

— Какой из городов чемпионата мира вы бы хотели посмотреть больше всего?

— Не думаю об этом. Но могу сказать, что все стадионы чемпионата мира — прекрасны. И хотелось бы сыграть на всех.

— Кто больше всех разговаривает в сборной? Дзюбу слышно несмотря на то, что он болеет?

— Я его не видел, у него температура. Но есть и другие ребята, которые шутят. Мы уже вместе два года, хорошо знаем друг друга. У нас единый коллектив.

— Чувствуется, что это молодая сборная России — сборная перспектив?

— Нет, сюда приезжают лучшие футболисты страны. Кто здесь молодой?

— Чалов, например.

— У нас нет молодых футболистов. Все уже поиграли в еврокубках, в сборной. Не могу сказать, что у нас молодая сборная.

Следующим перед журналистами выступил Далер Кузяев.

— В составе сборной есть игроки, которые выступали на чемпионате мира. Что бы вы хотели у них спросить?

— Какая атмосфера на таких турнирах, ощущали ли они давление.

— Вы его чувствуете?

— Сейчас нет. Но, думаю, ближе к чемпионату мира начну ощущать.

— О чём думаете перед важным турниром?

— Мы думаем о том, как максимально проявить себя и показать всему миру нашу игру. Надеюсь, все получится.

— А лично у вас в голове какие мысли?

— То же самое могу сказать и про себя. Все те же слова.

— Возвращаясь к давлению — что это такое для футболиста?

— Например, комментарии после неудачного матча относительно игры моей команды. Нужно различать объективную и необъективную критику.

Мутко футболистам сборной России: всё, что вы заработаете, – ваше Российская команда начала готовиться к чемпионату мира под проливным дождём.

— Два года назад могли представить, что сыграете на чемпионате мира?

— Я ставил перед собой эту цель. Желание выступить на домашнем чемпионате мира, конечно, было сильным.

— Что изменилось с момента вашего первого сбора?

— Чувствую себя комфортнее, чем тогда. Сейчас уже влился в коллектив, все намного легче.

— Как вам новая база?

— Отличная. Все сделано для нас — поля, зал, номера. Все на высшем уровне.

— Как проводите свободное время?

— Каждый занимается своими делами.

— Что возьмёте с собой на сборы в Австрию?

— Книгу Вербера «Дыхание Богов». Я её еще не начал читать, это фантастика.

— Как отнеслись к тому, что допинг-офицеры приехали утром?

— Мы уже привыкли, что они приезжают так неожиданно.

— Вы сдавали тест?

— Я лично ещё не сдавал.

— Вы уже начали готовиться к предстоящем на чемпионате мира соперникам?

— Пока нет, но, думаю, в ближайшее время начну. К сожалению, никого не знаю из Саудовской Аравии, но они же как-то попали на чемпионат мира?

— Чемпионат мира — это отличный шанс уехать в Европу. Вы это понимаете?

— Да. Если поступят предложения из европейских клубов, нужно их рассмотреть и принять. Мне кажется, ведущие европейские чемпионаты сильнее нашего.

— Как думаете, кто из игроков сборной России может уехать в Европу?

— Думаю, это больше относится к молодым ребятам. Насколько я знаю, хотят уехать Федя Смолов и Саша Головин.

— Как насчёт вас?

— Посмотрим. Сейчас я игрок «Зенита», чему очень рад. Если появится предложение, то можно будет его рассмотреть с разных сторон.

— Смолов сказал, что сборная должна выйти из группы, а дальше будем смотреть по обстоятельствам. Чего нужно добиться сборной России по вашему мнению?

— Как минимум — мы должны выходить из группы.

Футбольное гадание от Смолова: сборная России выйдет в финал чемпионата мира

— А чего, чтобы болельщики остались довольны?

— Думаю, выйти в полуфинал.

— Вам снилось, как вы побеждаете на чемпионате мира?

— Нет.

— Вашему поколению очень повезло — выпал шанс сыграть на домашнем чемпионате мира. Что думаете по этому поводу?

— Сыграть на чемпионате мира это редкость, а на домашнем уж тем более. Чувствуем эту ответственность.