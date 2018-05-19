«Видел Дзюбу позавчера, был в отличном состоянии». Репортаж с тренировки сборной

Иван Карпов побывал на тренировке сборной России, где не было Дзюбы (температурит) и Дзагоева, но куда утром приезжали допинг-офицеры.

В пятницу тренировку сборной чуть не отменили из-за ливня. Сегодня погода тоже не радует, моросит мелкий дождик. Около выхода из корпуса, где живут сборники выбегает Самедов. Интересуюсь как дела. Отвечает: «Нормально», — и отмахивается от камеры бутсами. — «Ну хватит — не хочу, не хочу, не хочу». Фотки игрока «Спартака» регулярно мелькают в глянцевых журналах, прошу и мне уделить время. «Ничего не даю вообще никому, сосредоточен на подготовке. Вон тренерский штаб идёт, а вы спрашиваете». Тренер по вратарям Гинтарас Стауче улыбается. Настроение хорошее несмотря на погоду.

Перед тренировкой команда собирается в тренажерном зале. Шлепки по лужам — это бежит новичок сборной Федор Чалов. За ним идут помощник Черчесова — Мирослав Ромащенко и бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков. Интересуюсь, неужели Илью взяли в тренерский штаб сборной? Илья качает головой: «Нет, какой там — Мирослав Юрьевич советы даёт правильные». Интересно о чём, кого следующего из сборной позвать на откровенный разговор? С Дзюбой получилось классно.

Дзюба: Карпин – душка по сравнению с некоторыми Артём Дзюба — о шарфе «Спартака», на который он наступил, братьях Березуцких и интервью Черчесова, которых он ждёт с замиранием.

Футболисты разминаются. Марио Фернандес облокотился на стенку и попивает что-то из бумажного стаканчика. Бразилец на расслабоне — он пример того, как не зная язык, можно попасть в сборную другой страны. Хотя говорят, что на его бутсах во время чемпионата мира будет красоваться бразильский флаг. Очень патриотично.

В центре зала стоит погружённый в себя Ташаев. Позавчера он неосторожно поговорил с болельщиком «Динамо», который оказался корреспондентом одного из СМИ. В результате в сеть попало подтверждение факта переговоров между «Динамо» «Спартаком» о его переходе. При этом Александр уточнил, что желает остаться в родном клубе. Выяснилось, что о переговорах игрок не говорил, о чём заявил в интервью нашему изданию. Он стоит и задумчиво смотрит в пустоту. Интересно, о чём он думает, о клубе или о сборной?

Луч света освещает капли дождя, поливающего газон тренировочного поля в Новогорске. Это победитель футбольной Олимпиады Анатолий Бышовец озаряет всех своим присутствием. Он встречает команду, которая направляется на поле.

Прессу просят занять места на небольшой трибуне, которая появилась здесь совсем недавно как раз для журналистов. Туда поднимается пресс-атташе сборной и сообщает новости о здоровье игроков, которые отсутствуют на тренировке. По его словам у Дзюбы «температурные явления», а Дзагоев работает индивидуально (он остался в тренажерном зале) из-за дискомфорта в мышце (говорят, что проблема с голенью).

Минуту спустя спрашиваю коллегу Карена Адамяна об этом. «Видел Дзюбу позавчера и он был в отличном состоянии и настроении, — утверждает Карен. — Вчера он уже не присутствовал на тренировке — температура. Сегодня тоже». Также обсудили с ним перспективы Буффона и Акинфеева на международной арене. Смотрите на видео.

Команда продолжает разминается на поле, персонал сборной сидит на скамейке. Мимо них проплывают две молоденькие девушки. Они приковывают к себе внимание не только персонала, но и журналистов. Оказывается это легкоатлетки, одна из них чемпионка Европы Валентина Косолапова. Удивительно — она дочка главы Волгограда, но пошла не в бизнес, а в спорт. Достойно уважения.

Футболисты проходят тесты на физическое состояние, голкиперы разминаются на другой стороне поля. В этот момент прессу просят покинуть тренировку. Перебазируемся в легкоатлетический центр поблизости. В манеже с журналистами должны пообщаться Зобнин и Кузяев. Читайте об этом в следующем материале «Чемпионата».