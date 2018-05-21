Так выйти в Лигу чемпионов мог только «Интер»

Официальный гимн «Интера» называется C'è solo l'Inter, и в Италии его исполняли многие известные певцы, включая автора 20 с лишним альбомов Грациано Романо. Но гораздо точнее суть этой команды передаёт неофициальный гимн, любимый болельщиками: Pazza Inter Amala. Люби безумный «Интер». Команда вернулась в Лигу чемпионов после шестилетнего перерыва в полном соответствии с этими словами.



Матч с «Лацио» был безумным. И дело не только в развязке.

«Интер» вырвал победу у «Лацио» и вышел в Лигу чемпионов

Для начала, «Лацио» выбрал правильную тактику. «Интер» любит владеть мячом, но качество владения и, что ещё важнее, построение команды после потерь оставляет желать лучшего. Пока Гальярдини не восстановился от травмы, любой перехват грозит контратакой через центральную зону: Весино и Брозович имеют много качеств, но контрпрессинг к ним не относится. Брозович может час дисциплинированно вступать в отбор после потери, но потом сорваться и начать размахивать руками, пока его игрок свободно бежит к воротам (отсюда прозвище Кальмар, которое ему дали злые, но остроумные болельщики с «Интермилано»).

Тактика «Лацио» принесла гол Фелипе Андерсона. Он и Сенад Лулич двумя поездами разорвали центральный круг, где одинокий Д'Амброзио не смог компенсировать отсутствие обоих центральных полузащитников. Тактика «Лацио» давала результат большую часть матча. А потом Симоне Индзаги сам от неё отказался.

Защитник вместо нападающего

Когда тренер меняет форварда на защитника, у него может быть масса аргументов. Например, у Лучано Спаллетти, когда он в матче с «Ювентусом» убрал Икарди и выпустил Сантона. До этого две замены «Ювентуса» усилили давление на левый фланг обороны «Интера»: туда вышел Бернардески, и туда же чаще всего смещался из центра Дибала. Учитывая, что на том же фланге и так приходилось сдерживать Куадрадо, а также что Перишич еле ходил по полю, причины выпустить на бровку лишнего игрока явно были. Или у Симоне Индзаги, когда он выпустил Лукаку вместо Иммобиле. Ведь до этого Спаллетти изменил свой правый фланг сразу двумя заменами: убрал Кандреву, а потом выпустил Карамо. Почему бы игравшему вдесятером «Лацио» не подстраховаться?

Правда, в матче с «Юве» Сантон через минуту после выхода на поле вчистую проиграл борьбу Куадрадо (он больше старался не нарушить правила, чем отобрать мяч), и колумбиец рикошетом от Шкриниара убил «Интер». А Лукаку за 15 минут не совершил ни одного действия в обороне и впустую стоял на бровке после выхода на поле, потому что «Интер» атаковал через центр, и Карамо принял мяч на фланге всего дважды.

О том, что нельзя выпускать лишнего защитника, когда команда выигрывает и контролирует игру, написано и сказано много. Обойдёмся без хейта. Тренер проигравшей команды всегда виноват во всём. В том, что выпустил лишнего защитника и разрушил игру… и в том, что не выпустил защитника и не удержал счёт – тоже. Но кое-что нужно добавить.



Выпускать лишнего защитника вместо главного игрока – опаснее всего. А ещё опаснее, если главный игрок – это центрфорвард.

4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера» У Мауро Икарди столько же голов в матче с «Сампдорией», сколько точных пасов.

«Интер» без Икарди и «Лацио» без Иммобиле теряют не только возможность забить гол без голевого момента – это слишком гипотетическая вероятность, чтобы о ней говорить. Нет, теряется и нечто более конкретное: глубина обороны. Оборона начинается с атаки, со времён Арриго Сакки эта банальность не стала менее актуальной. Может, Иммобиле и провёл плохой матч, но без него Шкриньяру (запасному плеймейкеру «Интера») стало проще раздавать качественные передачи между линиями. Окончательно ушёл вперёд Брозович. «Лацио» получил теоретическое преимущество на опасном фланге? «Интер» получил практическое преимущество в организации навала: до ворот стало на 15 метров ближе. Для команды, которая не могла соорудить опасный момент с игры и рассчитывала на стандарты, – то, что нужно. Кто-то скажет, что результат несправедлив. Но поговорим о справедливости.

Два вида справедливости

Итак, «Интер» ничего не показывал в главном матче сезона, пока «Лацио» не сломал себе игру. Ладно. Но неделю назад вратарь немотивированного «Сассуоло» выдал матч жизни на «Джузеппе Меацца» и оставил хозяев ни с чем. Три недели назад Спаллетти убил «Интер» так же, как вчера Индзаги убил «Лацио».

Безумный матч в Милане! «Ювентус» едва не потерял скудетто в большинстве Система VAR оказала решающее влияние на матч «Интер» – «Ювентус».

«Интер» живёт в кредит: берёт игроков сегодня, а платит за них послезавтра. «Интер» хочет сохранить Канселу и Рафинью, но пока не имеет средств заплатить за выкуп. Правила финансового фэйр-плей строги для команды: совсем недавно комиссия УЕФА проверяла, не приносят ли слишком много денег спонсорские контракты с фирмами, связанными с китайским руководством. Хотя, например, «ПСЖ» можно заключать контракты на 150 млн евро с катарскими госкомпаниями. «Интеру» давно не везёт – это так же точно, как то, что вчера «Лацио» играл лучше 70 минут матча.

Но болельщики «Интера» знают: судьба часто берёт в долг у их команды, чтобы в какой-то момент отдать всё и сразу. Когда ей возвращают долги, на стороне «Интера» даже природа. Как футбольному клубу в Италии может помочь извержение вулкана в Исландии? «Интер» и Моуринью знают как.

«Интера» не было в Лиге чемпионов шесть лет. За это время Хавьер Дзанетти закончил великую карьеру в худший момент, какой только можно себе представить. Эстебан Камбьяссо в последний сезон в Италии сдерживал слёзы чаще, чем улыбался. Диего Милито получил приз худшему игроку года. Наконец, именно здесь хорошие тренеры Гасперини и Маццарри распрощались с мечтой стать топ-тренерами (ни слова про Франка де Бура).



И вот теперь «Интеру» повезло. Справедливо? Да, потому что за чёрной полосой идёт синяя.