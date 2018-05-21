Графское это дело. Самые востребованные тренеры-иностранцы в РФПЛ

В то время как многие российские специалисты годами сидят без работы, Божович меняет команды, как перчатки. Ждём в «Зените»?

2 клуба РФПЛ («Кубань» — дважды)



Народная мудрость гласит: не возвращайся туда, где тебе было хорошо. В её справедливости Петреску убедился летом 2016-го. Четырёхлетний контракта с «Кубанью» румын отработал на одну десятую часть. В ФНЛ начиналось его российское приключение – в ФНЛ и закончилось. Но если с первого захода Дан завёл южан в Премьер-Лигу и удержал там, то вторая попытка поднять команду окончилась провалом. В интервале между двумя пришествиями в Краснодар в жизни Петреску была бело-голубая динамовская полоска. То, что спец Петреску толковый, он подтвердил в «ЧФР Клуж», который на днях сделал чемпионом Румынии.

Дан на дне. «Кубань» меняет главного тренера Провальный старт «Кубани» в ФНЛ стоил работы Дану Петреску. Поднимать южан со дна таблицы будет другой тренер.

3 клуба РФПЛ



Скрипченко прибыл в Россию в качестве ассистента Виктора Гончаренко и вышел на первые роли только после странной отставки многолетнего соратника и земляка из «Урала». «Анжи» стал третьим клубом РФПЛ в самостоятельной практике белоруса и вторым подряд – вылетевшим из высшего дивизиона (после «Крыльев Советов»). Теперь Вадима Викторовича ждёт не менее увлекательная миссия – карабкаться обратно в Премьер-Лигу (если, конечно, кредит доверия тренеру в столице Дагестана будет продлён).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

3 клуба РФПЛ («Кубань» — дважды) и 1 – ФНЛ



Сейчас об этом, видимо, мало кто вспомнит, но первой российской остановкой строгого белорусского «коуча» был Белгород. В «Салюте» отец и сын Кучуки не преуспели: на момент отставки Леонида Станиславовича команда болталась на предпоследнем месте в ФНЛ. Следующие опыты Кучука в ментально и географически близкой стране оказались успешнее: продуктивной работой с «Кубанью» он обратил на себя внимание ведущих клубов страны. Одно время замечательно у него складывались дела и в «Локомотиве», пока на финише потенциально «золотого» сезона от москвичей не отвернулась удача. После второго захода в «Кубань» и краткосрочной отлучки в Украину Кучук вернулся в РФПЛ с «Ростовом», но задержался там недолго – всего на полгода. С декабря 2017-го он в творческом отпуске.

4 клуба РФПЛ



Прагматик Гончаренко везде давал результат, где бы ни работал. Под его командованием БАТЭ установил монополию на золото в Беларуси, «Кубань» одно время лидировала в РФПЛ, да и «Урал» скорее прогрессировал, чем топтался на месте. К сугубо спортивным результатам отставки из Краснодара и Екатеринбурга не имели никакого отношения. Обе сопровождались крайне мутными начальственными формулировками. Качественная работа Виктора Михайловича с «Уфой» окончательно убедила Евгения Гинера в том, что это тот человек, который ему нужен. В столице Гончаренко подтвердил репутацию одного из самых умных тренеров новой генерации, умеющего выжимать максимальный результат при минимальных инвестициях в состав. В ситуации ЦСКА два подряд вторых места следует расценивать как приобретение, а никак не упущение.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гончаренко — лучший. Теперь это понятно всем Тренер ЦСКА продолжает тащить свой мини-отряд к славе.

4 клуба РФПЛ

Внешность часто обманчива. Глядя на добродушное лицо Муслина, сложно заподозрить его не то что в тёмных делишках, даже в нехороших помыслах. О том, что за маской добряка скрывается расчётливый и циничный человек, миру поведал Олег Самсонов. Пара разоблачительных интервью с бывшим полузащитником «Краснодара» основательно подмочили репутацию Славолюбу. С тех пор он в России не работает. Самым мимолётным у него выдался пермский период (меньше полугода), самым успешным – «железнодорожный». С «машинистом» Муслином «Локо» даже претендовал на золото, но в итоге доехал только до бронзы. Уже без серба.

6 клубов РФПЛ («Амкар» — дважды)



Но все эти истории меркнут на фоне карьеры Божовича. Такой высокой востребованностью в нашем футболе и более маститые специалисты похвастать не могут. Да, Граф с ходу выдал результат: четвёртое место и финал Кубка остаются наивысшими достижениями в истории «Амкара», но семь назначений в клубы РФПЛ (два из них в Перми) вызывают у российских коллег Божовича противоречивые эмоции – от восхищения до раздражения. Наверняка будет и восьмое – неспроста же черногорский гигант отказался от нового контракта с «Арсеналом». Если в конечном счёте он объявится в Петербурге – пазл сложится. Из топ-клубов только «Зенит» остаётся без тренера.

P.S. Уроженец туркменского Ашхабада Курбан Бердыев в рейтинге отсутствует, поскольку заявлен в РФПЛ как российский специалист.