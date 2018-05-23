Он хромал, делал МРТ и до сих пор не тренируется.

Что с коленом Фёдора Смолова? Это повод для волнения

Во вторник сборная России сильно напугала. После утренней тренировки в Нойштифте поползли слухи о серьёзной травме самого результативного нападающего страны Фёдора Смолова. Он покинул занятие со льдом на колене, а на вечернее и вовсе не вышел. Версии назывались разные – от ушиба до повреждения передней крестообразной связки. Объясняем, что произошло на самом деле и к чему это повреждение может привести.

Травма

В конце тренировки Смолов столкнулся с одним из партнёров. Фёдор получил удар по внешней стороне колена, и нога выгнулась в суставе. По словам очевидцев, случившееся не могло не вызвать опасений, поэтому медицинский штаб уделил повышенное внимание состоянию форварда.

Сборная Черчесова в порядке. Минимум ожиданий – полуфинал В Нойштифте даже у Кутепова есть личный фанат.

Подозрения

Смолов покидал тренировку со льдом на внешней стороне колена и сильно хромал, не разгибая ногу. В то же время нужно обратить внимание, что с компрессами также уходили ещё шесть игроков команды – это обычная реабилитационная процедура, особенно для тех, кто не очень любит ледяные бочки.

Паника

Днём появились сообщения, что Смолов поедет на МРТ. Обычный человек связывает это исследование с чем-то серьёзным и, учитывая стоимость, пользуется им в крайнем случае. В футболе ситуация другая: есть страховка, нет очередей и, главное, рядом присутствуют специалисты, которые могут моментально расшифровать снимок. Так что паника, связанная с МРТ, не имела под собой реальных оснований. Эта процедура являлась столь же обычной, как измерение температуры.

Когда страна переживала, сам Смолов, как говорят, жил по обычному распорядку.

МРТ

В 21:00 у отеля сборной мы встретили машину с Фёдором на пассажирском сиденье. Организатор сборов Томас Цорн вёз Смолова в больницу – оба смеялись, и уже в тот момент стало понятно, что ничего серьёзного действительно нет.

Снимки

На снимках повреждения связок не были обнаружены. Остался единственный диагноз, которым Смолов и поделился в «Твиттере», – ушиб.

Что дальше

Колено – чуть ли не самая малоизученная и непредсказуемая субстанция. Поэтому в данном случае тренировки через боль невозможны. Именно поэтому Смолов 2-3 дня будет работать индивидуально.

Россия – без форвардов?

Переживания болельщиков усугубляет тот факт, что отдельно тренируется и Артём Дзюба, что якобы говорит об отсутствии в команде форвардов, за исключением молодого Фёдора Чалова.

Однако ситуацию стоит воспринимать под другим углом. Дзюба и Дзагоев работали отдельно не потому, что не готовы к общей группе, а потому что у команды была восстановительная работа. Футболистам же, пропустившим несколько дней, напротив, дали дополнительную нагрузку.



Через некоторое время сборная Черчесова вновь будет тренироваться в полном составе. Со Смоловым же и его коленом всё в порядке.