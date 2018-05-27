Я у мамы голкипер! 5 вратарских ляпов в Лиге чемпионов

Не будет никаких комментариев. Просто взгляните на эти голы, чтобы прийти в себя после финала Лиги чемпионов 2017/18.

Жулио Сезар, «Интер»

Сезон: 2010/11

Стадия: 1/8 финала

Матч: «Бавария» — «Интер»

Чем закончился матч: «Интер» смог забить ещё два мяча и выйти в следующую стадию турнира.

Икер Касильяс, «Реал»

Сезон: 2013/14

Стадия: финал.

Матч: «Реал» — «Атлетико»

Чем закончился матч: «матрасники» получили четыре мяча в свои ворота и упустили титул.

Миле Свилар, «Бенфика»

Сезон: 2017/18

Стадия: групповой этап

Матч: «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед»

Чем закончился матч: «Бенфика» проиграла тот матч и закончила групповой этап на последнем месте.

Сезон: 2017/18

Стадия: 1/4 финала

Матч: «Реал» — «Ювентус»

Чем закончился матч: «Юве» отыгрался с 0:3 в первом матче, но пропустил гол и вылетел.

Сезон: 2017/18.

Стадия: полуфинал

Матч: «Реал» — «Бавария»

Чем закончился матч: «Реал» вернул себе преимущество в ответном матче и вышел в финал.