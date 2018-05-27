Я у мамы голкипер! 5 вратарских ляпов в Лиге чемпионов

Не будет никаких комментариев. Просто взгляните на эти голы, чтобы прийти в себя после финала Лиги чемпионов 2017/18.
Жулио Сезар, «Интер»
Сезон: 2010/11
Стадия: 1/8 финала
Матч: «Бавария» — «Интер»
Чем закончился матч: «Интер» смог забить ещё два мяча и выйти в следующую стадию турнира.
Икер Касильяс, «Реал»
Сезон: 2013/14
Стадия: финал.
Матч: «Реал» — «Атлетико»
Чем закончился матч: «матрасники» получили четыре мяча в свои ворота и упустили титул.
Миле Свилар, «Бенфика»
Сезон: 2017/18
Стадия: групповой этап
Матч: «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед»
Чем закончился матч: «Бенфика» проиграла тот матч и закончила групповой этап на последнем месте.
Кейлор Навас, «Реал»
Сезон: 2017/18
Стадия: 1/4 финала
Матч: «Реал» — «Ювентус»
Чем закончился матч: «Юве» отыгрался с 0:3 в первом матче, но пропустил гол и вылетел.
Свен Ульрайх, «Бавария»
Сезон: 2017/18.
Стадия: полуфинал
Матч: «Реал» — «Бавария»
Чем закончился матч: «Реал» вернул себе преимущество в ответном матче и вышел в финал.