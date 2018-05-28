Молчание Сарри приближает к «Зениту» Семака? Обзор дня

«Локомотив» перебил предложения «Атлетико» и «Севильи» по Алейшу Видалю



Московский «Локомотив» сделал самое выгодное трансферное предложение «Барселоне» по защитнику Алейшу Видалю, сообщает Elgoldigital.com.



По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста также заинтересованы «Атлетико» и «Севилья», однако их предложения оказались меньше € 8 млн, которые готовы заплатить за игрока «железнодорожники». Отмечается, что «Барселона» готова принять самое выгодное для себя предложение вне зависимости от того, какой клуб его сделает.



Видаль перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2015 года. Тогда каталонский клуб заплатил за него € 18 млн.

СМИ: «Зенит» больше не ждёт ответа от Сарри и назначит главным тренером Семака



Руководство «Зенита» больше не ждёт ответа от Маурицио Сарри и решило назначить главным тренером рулевого «Уфы» Сергея Семака, утверждает итальянский журналист Альфредо Педулла.



По его информации, «Зенит» сделал Сарри предложение и ждал ответа до сегодняшнего дня, но экс-тренер «Наполи» так и не ответил руководству петербургского клуба. Сарри ведёт переговоры с «Челси», вариант с лондонским клубом является приоритетным для него.



«Зенит» остался без главного тренера после ухода Роберто Манчини по окончании завершившегося сезона.

«Зенит» поднял посещаемость РФПЛ. Интересные итоги ведущих лиг Завершился футбольный сезон-2017/18, и мы предлагаем вашему вниманию обзор основных статистических показателей семи ведущих европейских лиг.

Стала известна символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2017/18



УЕФА на официальном сайте представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/18.



Вратари: Кейлор Навас («Реал»), Алисон Бекер («Рома»).



Защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).



Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос (все – «Реал»), Хамес Родригес («Бавария»).



Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).



Победителем Лиги чемпионов стал «Реал», обыгравший в финале «Ливерпуль» со счётом 3:1. Для мадридского клуба эта победа в турнире стала третьей кряду и четвёртой за последние пять лет.

Источник: Салах пропустит игру со сборной Уругвая на ЧМ-2018



Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3), не сможет помочь своей национальной команде в первом матче с Уругваем (15 июня) на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает издание Youm7 со ссылкой на представителей сборной Египта.



В финале ЛЧ Салах получил растяжение связок плечевого сустава. Министр спорта и молодёжи Египта Халед Махмуд Абдель Азиз ранее сообщил, что восстановление игрока займёт две недели, и он примет участие в ЧМ-2018.



Вскоре Салаху сделают повторный рентген, после чего врачи представят окончательный доклад о его состоянии и назначат лечение.



На ЧМ-2018 сборная Египта также встретится с командами России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).

Салах, Карвахаль, Буффон, Иньеста, Кокорин… Как плачут мужчины Слёзы украшают мужчин – в футболе. За последний год мы видели плачущих игроков слишком часто.

Филимонов провёл последний матч в карьере



В Долгопрудном прошёл последний матч голкипера местного одноимённого клуба Александра Филимонова. Во встрече заключительного 26-го тура ПФЛ зоны «Запад» «Долгопрудный» одержал победу над командой «Луки-Энергия» со счётом 4:1, а 44-летний вратарь провёл весь матч.



На игре присутствовали Олег Романцев, Дмитрий Аленичев, Юрий Ковтун, Максим Бузникин и Андрей Сметанин, передаёт корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.



Филимонов известен по выступлениям за «Факел», камышинский «Текстильщик», московский «Спартак», киевское «Динамо», «Уралан», ФК «Москва», кипрский «Неа Саламина», «Кубань», ташкентский «Локомотив» и тульский «Арсенал». На его счету 16 матчей в составе сборной России.

Мерсисайдская полиция расследует смертельные угрозы в адрес Кариуса и его семьи



Полиция графства Мерсисайд проведёт расследование смертельных угроз в адрес голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса и его семьи после финального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1), сообщает The Telegraph.



Немецкий футболист в решающем матче главного европейского клубного турнира допустил две результативные ошибки. По информации издания, после игры Кариус и его семья получили сотни угроз, в том числе смертельных, в социальных сетях.



«Наши силы относятся к подобным постам в соцсетях очень серьёзно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться. Полиция графства Мерсисайд хотела бы напомнить пользователем соцсетей, что любые сообщения, в том числе с оскорблениями и угрозами, станут объектами наших расследований», — сообщила представительница полиции графства Мерсисайд.

Без Криштиану династия «Реала» не будет слабее. Она будет другой Этим двум не станет хуже от разрыва.

Балаге: «Реал» может продать Роналду и Бэйла, чтобы купить Неймара



Журналист и обозреватель Sky Sports Гильем Балаге поделился мнением о ситуации с нападающими мадридского «Реала» Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом.



«Бэйл нашёл хорошую возможность рассказать о том, что чувствует внутри. До недавнего времени и «Реал», и Гарет говорили о том, что заинтересованы в продолжении сотрудничества. Но думаю, как только Бэйл выход из комнаты, клуб начинает говорить другие слова. Он понимает это и чувствует разочарование. Гарет хочет играть каждую неделю. При этом Зидан не может сказать, что разочарован тем, как Бэйл воспринимает постоянное нахождение на скамейке.



Вчера все видели, каким качеством обладает этот футболист. Многие задумались, почему он вышел на поле не с первых минут. Это то, что происходит в голове Гарета Бэйла. Он считает себя одним из пяти лучших игроков в мире, и поэтому должен играть либо в «Реале», либо в другом месте.



Также нужно поговорить и про Криштиану Роналду. Неймар – мечта президента мадридского клуба Флорентино Переса. Не думаю, что он будет сильно грустить, если сможет получить достаточно денег для покупки бразильца с продажи Роналду и Бэйла. Уверен, Перес купит Неймара, если у него будет такая возможность», – приводит слова Балаге Sky Sports.

Адвокат Родченкова: ФИФА умалчивает о мошенничестве России с допингом



Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора ВАДА Григория Родченкова, обвинил ФИФА в умалчивании проблем российских футболистов с допингом.



«Я пришёл к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования. Вместо этого они предпочитают умалчивать о мошенничестве России с допингом. И ФИФА среди них.

Данная ситуация никогда не улучшится, и чистые спортсмены так и не смогут быть под защитой, если только Конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за мошенничества с допингом на международных соревнованиях. Я намерен продолжать убеждать Конгресс в необходимости данного закона», — приводит слова Уолдена Inside the Game.

«Ростов» выкупил у «Спартака» полузащитника Зуева



Полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешёл в «Ростов», сообщает официальный сайт московского клуба.



В минувшем сезоне 21-летний футболист уже выступал за «Ростов» на правах аренды, а теперь он подписал с клубом полноценный контракт. О деталях трансфера не сообщается.



«Спасибо руководству и болельщикам «Спартака» за все те годы, что провёл в красно-белой футболке. Вы оказывали мне поддержку, ценили. Благодарен за всё, что вы для меня сделали. Настало время двигаться дальше. Удачи всем красно-белым!» — сказал Зуев.



Как сообщает официальный сайт «Ростова», Зуев заключил соглашение с клубом сроком на четыре года.

«Армавир» опередил «Афипс» в борьбе за путёвку в ФНЛ в последнем туре



В матче заключительного 32-го тура ПФЛ зоны «Юг» «Армавир» на выезде разгромил «Краснодар-2» со счётом 3:0. В другом матче, который проходил параллельно, «Афипс» на выезде сыграл вничью с клубом «Машук-КМВ» (0:0).



Перед заключительным туром «Афипс» лидировал в турнирной таблице, опережая «Армавир» на одно очко. В случае сегодняшней победы «Афипс» гарантировал бы себе первое место, однако ничья позволила «Армавиру», который победил в своём матче, выйти на первое место и получить путёвку в дивизион рангом выше.



Добавим, что 14 мая глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил «Чемпионату», что «Афипс» не получил лицензию, которая позволила бы ему выступить в ФНЛ в следующем сезоне. При этом такую лицензию смог получить «Армавир».