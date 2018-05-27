Без Криштиану династия «Реала» не будет слабее. Она будет другой

«Реал» стал династией — вчера мы получили (очередное) подтверждение этому факту. В европейском футболе, где топ-клубы не меняются уже много лет, это невероятно. Династии, как явление, возникли в североамериканском спорте как раз потому что лучшие клубы на определённых отрезках времени всегда разные: династия может появиться, окрепнуть и разрушиться за относительно недолгое время. Построить династию в клубном футболе почти невозможно: нужно быть на голову выше примерно полудюжины клубов-исполинов.

В повседневном понимании в центре династии всегда игроки: один выдающийся спортсмен, пара или даже, если сильно повезёт, тройка. При более глубоком рассмотрении становится понятно, что в центре может быть тренер или даже менеджер, но одно неизменно: сердце династии — это всегда одна большая личность или несколько больших личностей. В случае с «Реалом» кажется, что это именно так — у них же воздвигает себе передвижной памятник этот парень с семёркой на спине.

Но нет.

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Криштиану Роналду, которого все воспринимают главным творцом легендарного состава, выигравшего в Европе за последние годы всё, что можно, на самом деле стоит отдельно. Чтобы окончательно понять это, ему нужно уйти из «Реала», и потому его намёки на скорый уход из команды объяснимы. Более того, и для футболиста, и для «Реала» уход Роналду — это выигрышная ситуация. Криштиану получает возможность в очередной раз доказать, что он, именно он и больше никто превратит в вино любую воду, «Реал» же сможет выдохнуть. Результаты команды перестанут связывать с именем одного человека.

«Реал» без Роналду не станет хуже, потому что «Реал» и сейчас существует без Роналду — это футболист-анклав, команда из одного игрока внутри целой команды. «Реал» существовал без Криша в первом финале Лиги чемпионов с «Атлетико», он существовал без Криша в недавних матчах с «Баварией» и в нескольких других играх за эту эпоху, когда португалец не проявлял себя с лучшей стороны. Осечка, по большому счёту, была всего одна: в двухматчевом противостоянии с дортмундской «Боруссией» Криштиану вырубил играющий на одной ноге и на обезболивающих Лукаш Пищек, и команда совсем не вывезла без своего анклава. После этого «Реал» знал, как справляться без Роналду.

И в этом разница между уникальной династией «Реала» и традиционной североамериканской династией. Из-за того, что там, в Штатах, всё упирается в личность(и), уход этой личности всегда ждут со страхом. В тех больших матчах, когда у звезды не идёт, команда чаще всего проигрывает, а когда звезда заканчивает или уезжает из клуба, под вопрос ставится всё, вплоть до существования самой франшизы — так происходит, например, с Леброном Джеймсом и «Кливлендом».

«Реал» же такого страха лишён. Он станет другим, но не перестанет быть гегемоном. Не только потому что в клубе куча денег — она сама по себе в футбол не играет. Династийность воспитала в клубе личность, которую скрывала персона Роналду — это тренер Зинеддин Зидан. Зизу, имея великий игровой бэкграунд, заходил в должность неочевидным кандидатом, но за это время прошёл путь от «ну, ему просто повезло иметь такой состав, да и вообще он постоянно отскакивает» до «как тренер он уже не менее крут, чем как игрок». Зидан, возможно, не лучший тренер в мире и точно не самый идейный, но он самый сбалансированный — тактика, техника, мотивация и принципы управления у него в сумме лучше, чем у кого угодно в европейском клубном футболе. И это именно то, что нужно династии.

А Криштиану нужен новый вызов.

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В «Комнате с видом на Арно» британского писателя Эдварда Форстера Моргана на карнизе гардероба написано: «Не доверяй новому делу, если оно требует новой одежды». Фактически эта фраза противостоит всему современному футбольному трансферному рынку с его отсутствием принципов и морали, но к Роналду и его возможному уходу из Мадрида она странным образом отношения не имеет. Криш меняет одежду, но не меняет при этом дело, а его дело — стать лучшим в истории, выйти за рамки понимания человеческого. Фактически в футболе, командном виде спорта, он остаётся единственным индивидуальным атлетом.