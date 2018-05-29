4 бесплатных или бюджетных игрока РФПЛ, которые пригодятся многим

Паул Антон, "Анжи"

Влияние глубинных плеймейкеров на Премьер-Лигу растёт сезон за сезоном, и почти гарантированно они улучшают командную игру в пас. Это работает даже с безнадёжными командами – Паул Антон подтверждает. Структура начала атаки в весеннем «Анжи» была разбита, на чужой трети поля вообще не было подвижного игрока, открывающегося между линиями, а самого Антона скидывали ближе к флангу, что вообще несвойственно румыну. Его функционал урезали до диагоналей и длинных передач, а его первый пас в «Анжи» никто не понимал.

Даже в такой команде Паул выдал сильные цифры. По Packing/90min, то есть по продвижению мяча вперёд, Антон – 12-й игрок Премьер-Лиги (66,4 отрезанных соперника). По Impect/90min, то есть по отрезанию передачами защитников, Антон 10-й в РФПЛ – 8,83. Игра весеннего «Анжи», где под первый пас регулярно «открывались» примерно так, только увеличивает ценность цифр.

Антон – не лучший полузащитник в плане оборонительной работы: румын теряет позицию перед своей штрафной, слишком концентрируясь на мяче и не поворачивая голову для оценки ситуации. Поэтому ставить Паула в пару можно только с сильным страхующим опорником, подчищающим за двоих. Но пасовые качества Антона перевешивают оборонительные недостатки. Он отлично видит поляну, выдаёт быстрые и резкие диагонали на свободное пространство, что может помочь при контратакующем стиле, понимает открывания между линиями – этот ресурс пока не использован полноценно. Его видение поля сильнее, чем у 95% игроков РФПЛ, а по возрасту Антон выходит на пик формы – ему 27. На 3-4 сезона румына можно полноценно сделать ключевым в команде.

Пожалуй, единственный сдерживающий фактор в потенциальном подписании Жоаозиньо – опасение повторения прошлогодней истории Вандерсона. В «Динамо» бразилец мощно начал сезон по цифрам, даже разжиревшим был сильнее любого из нападающих команды, но из-за плохой физики мало играл у Калитвинцева и совсем пропал из состава при Хохлове. Сложновато представить Жоаозиньо растренированным или игнорирующим клубную диету, в его ситуации главная проблема – он уже прошёл свой пик, травмы сбили его прогресс.

Даже при этом Жоаозиньо был крут в последнем сезоне. По всем пасовым метрикам Жо – один из сильнейших игроков Премьер-Лиги: качественно пасует из глубины, очень сильно открывается и обостряет на уровне топ-10 чемпионата. Всё это – при потере постоянного места в составе. Отчасти Жоаозиньо помогала тактическая роль в «Краснодаре» Шалимова: правый полузащитник «Краснодара» часто работает в центре между линиями в том же канале, что и Перейра, и открывается в зоне, где соперник даёт больше свободы.

Эта же характеристика помогает в оценке Жоаозиньо. Бразилец давно зазубрил, как играть инсайда на обоих флангах, привык к позиции левого защитника, но его тактические задачи у Игоря Шалимова были близки к задачам центральных хавбеков – таких, как Аарон Рэмси. Только не смейтесь, в схеме «Арсенала» у Рэмси была очень похожая роль. Поэтому вариант использования Жоаозиньо крайним центральным хавбеком в тройке выглядит очень интересным, учитывая его понимание игры, и даже габариты Жо смущать не должны – он боевит, цепок в отборе и достаточно юрок, чтобы просачиваться через линии на дриблинге.

Очень классный игрок для команды, умеющей позиционно атаковать. И при этом бесплатный. Тула, «Урал», ваш выход.

Раде Дугалич, "Тосно"

У «Тосно» осталось сразу несколько активов, на которых можно неплохо заработать с трансфером в Премьер-Лигу – Полетанович, Галиулин, плюс арендованный у «Зенита» Чернов, готовый играть во второй восьмёрке РФПЛ за любую команду. Но Раде Дугалич, пожалуй, больше других заслужил повышение, и даже плохая статистика «Тосно» по пропущенным мячам не должна отпугивать.

Дугалич – интересный защитник по совокупности качеств: отличный первый пас, как длинный, так и короткий, агрессивное ведение единоборств с большим процентом выигрыша (73%), постоянная игра на опережение. Скорость – пожалуй, единственный явный недостаток Дугалича. Потенциальным покупателям надо делать на этом акцент: если брать Раде, то только проактивным защитником и только с быстрым страхующим сзади. Если искать игровые причины в вылете «Тосно», то это могло стать проблемой: главным страхующим у Дугалича по ходу сезона стал ещё более медлительный Буйволов. Серб уже стал свободным агентом – середнякам Премьер-Лиги не спать.

Далеко не факт, что контракт с Митришевым до сих пор не продлён – но по официальной информации, это так, и его обязательно стоит рассматривать как потенциальный трансфер. Митришев способен сыграть подвижного второго нападающего, и на цифрах он неплох, несмотря на среднюю результативность (всего 5 голов за сезон). Он выдал лучший сезон по xG (5,53), ещё сильнее прибавил по ожидаемым ассистам (2,79 при 1 ранее) и выработал свой стиль игры – смещения с фланга в центр, рывки под фланговые передачи, в том числе вторым темпом, и выход на ударные позиции через обводку.

Интересно и то, что Митришев прибавил по цифрам при Игоре Ледяхове – 0,29 xG/90min, при Кононове и Галактионове статистика была хуже. Это отбрасывает опасения, что Митришев неэффективен в контратакующем, более сдержанном футболе. Раньше они возникали из-за специфики игры «Терека» Рахимова: Митришев сильно сбавил, когда команда стала играть с акцентом на оборону. То есть Магомеда можно встраивать вторым нападающим под любой футбол – для тактически гибкой команды, вроде «Динамо», такой вариант выглядит оптимальным.

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