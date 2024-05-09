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Ла Лига, RFEF и полиция Испании обсудили меры против инцидентов на футбольных матчах

Ла Лига, RFEF и полиция Испании обсудили меры против инцидентов на футбольных матчах
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Представители Ла Лиги, Национального управления спорта испанской национальной полиции, Королевской федерации футбола Испании (RFEF) и Испанской ассоциации врачей футбольных команд (AEMEF) провели совместное обсуждение и анализ инцидентов на профессиональных футбольных стадионах, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Сторонами был достигнут прогресс в согласовании протокола между UCO (Подразделением организационного контроля) и арбитражной командой в отношении инцидентов, произошедших на поле и на трибунах, а также в некоторых случаях рядом со стадионами. Цель состоит в том, чтобы поддерживать безопасную среду для болельщиков и игроков, а также иметь возможность быстро и эффективно реагировать со стороны различных присутствующих специалистов: сил безопасности, санитаров, сотрудников частной службы безопасности и так далее.

Также был проанализирован уже существующий протокол против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в футболе, разработанный на основе протокола ФИФА, случаи его применения и возможные меры, включающие приостановку матчей.

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