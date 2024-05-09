«Спартак» и «Балтика» интересуются 19-летним защитником из чемпионата Чили

«Спартак» и «Балтика» интересуются центральным защитником Валентином Видалем из клуба «Унион Эспаньола», сообщает в своих социальных сетях журналист Уриэль Лугт.

По информации источника, оба клуба сделали предложение 19-летнему чилийскому футболисту. Кроме клубов из России, за Видалем следят команды из США.

Видаль является воспитанником клуба «Унион Эспаньола», прошёл путь от U20 до основной команды, за которую начал выступать с января 2023 года.

В прошлом сезоне Видаль сыграл 23 матча, но результативными действиями не отметился.

После 11 туров «Унион Эспаньола» занимает шестое место в чемпионате Чили с 17 очками. Возглавляет таблицу «Универсидад де Чили» (25 очков).

Футболисты «Спартака» посетили матч Единой лиги