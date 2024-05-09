Габулов: возвращение на международные турниры в 2028 году — негативный прогноз

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о возможном возвращении России на международные турниры в 2028 году.

26 апреля в РФС заявили, что рассчитывают на выступление национальной команды на чемпионате мира – 2030. Для этого необходимо, чтобы сборную вернули к отбору, который стартует в 2028 году.

«Может сложиться так, что к 2028 году мы потеряем нынешнее поколение и будем неконкурентоспособными, когда вернёмся в еврокубки. В моём понимании, возвращение в 2028 году — негативный прогноз, хотелось бы, чтобы было быстрее. Будем надеяться, что это не затянется так далеко. Всё зависит от геополитической ситуации», — приводит слова Габулова Metaratings.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

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