Какой футбол ставит Сергей Семак

Использует базис, заложенный до него, и строит систему поэтапно

Оценивая «Уфу» Семака, важно понимать две детали. Первая: абсолютно точно Семаку помог Виктор Гончаренко, оставив ему крепкую выстроенную защиту, сложности против которой испытывали абсолютно все топ-клубы.Вторая: если бы Семак продолжил копировать систему игры Гончаренко, «Уфа» с огромной долей вероятности закончила бы сезон-2017/18 ниже 13-го места. Перед сезоном были явные предпосылки для такого прогноза – Семак попытался чуть-чуть изменить «Уфу», сделать её чуть более атакующей, но быстро осознал, что из-за этого страдает оборонительная система, а провалов между линиями стало в разы больше, чем при Гончаренко. Пришлось вернуться к старой системе, которая всё равно стала функционировать хуже.

Семак постепенно научил команду контролировать мяч – в начале сезона-2017/18 она всё ещё не умела это делать, осенью зазубрила несколько комбинаций, а зимой очень плодотворно поработала на сборах. В весенней части сезона «Уфа» очень прибавила в контроле мяча, поиске пространства, создании ситуаций в атаке – команда Семака играла уже в полноценный комбинационный футбол. Даже против серьёзных соперников «Уфа» заиграла намного более осмысленно, используя комбинации для вскрытия защиты и дорожа мячом. Один из лучших моментов в матче с «Краснодаром» уфимцы создали после серии из 18 точных передач – в начале пути такое невозможно было представить.

Если разбивать работу Семака на этапы, она выглядит так.

1. Неудачная попытка привить более атакующий футбол. Возврат к стратегии Гончаренко.

2. Начальная стадия механизации игры, появление алгоритмов для вскрытия защиты соперника, начало отстройки позиционной атаки. Важная деталь этапа – переход на 3-4-3, оправданный из-за отсутствия балансирующего игру опорника.

3. Детальная механизация игры. Выстроенный комбинационный футбол. Сильная игра в позиционной атаке.

Ищет способы механизации футбола

Футбол «Уфы» Семака, особенно в весенней части сезона, был очень механизирован – он состоял из серии алгоритмов, многократно повторяющихся в различных игровых ситуациях. Так, при начале атаки против более мастеровитых команд «Уфа» выжидала момент, когда правый защитник Живоглядов получал мяч, вытаскивал за собой крайнего защитника соперника, пасовал назад и резко ускорялся в свободную зону. В этой же атаке работал следующий механизм – расчистка пространства в штрафной под забегание вторым темпом Пауревича. Все знают свой манёвр, а некоторым (как Стоцкому и Сысуеву) в таких атаках даже не нужно касаться мяча, чтобы выполнить свою работу. Достаточно вытащить на себя защитников.

Большинство голов «Уфа» забила из явно наигранных комбинаций, где каждый знает свою роль. Уже в первой части сезона Семак механизировал игру при навесах – и доводку до навеса, через розыгрыш в треугольнике слева или под забегание Живоглядова справа, и забегания игроков в штрафную, и обозначил точки, откуда навешивать правильнее. Весной «Уфа» стала больше комбинировать, используя такие алгоритмы при продвижении мяча.

В таком механическом футболе идеально раскрываются ролевики. Это свойственно не только «Уфе» (присмотритесь в «Челси», Антонио Конте на Маркоса Алонсо, Виктора Мозеса и Педро), но и ей в том числе. Дмитрий Сысуев всю весну здорово играл на рывках на фланги под вертикальные передачи верхом, после чего цеплялся за мяч и строил треугольники для движения мяча в центр. Теряя мяч, Сысуев тоже выполнял конкретные прессинг-задачи, постоянно двигаясь вокруг защитников соперника. Более крутой ролевик «Уфы», Дмитрий Стоцкий, уже заработал заслуженное повышение.

Ставит на удары с выгодных точек

Нельзя предсказать, какой футбол Семак поставит «Зениту» – там совершенно другой уровень исполнителей по сравнению с «Уфой». Но абсолютно точно Семак будет обращать внимание на качество ударов. Известно, что в «Зените» используют xG как инструментарий оценки ударов и стараются бить из стратегически выгодных позиций – из dangerzone, максимально близко к центру. «Уфа» по качеству среднего удара – абсолютно лучшая в лиге, что доказывает xG-статистика по сезону. Именно это делало атаки второй с конца команды РФПЛ по количеству ударов такими опасными.

При среднем качестве удара по лиге 0,0876 xG, если верить данным Understat, «Уфа» наносит средние удары с весом 0,1081 xG, то есть на «идеальный» гол по такой статистике тратит на два удара меньше. Это тоже следствие механизации футбола «Уфы»: Семак построил фланговые атаки так, чтобы замыкающий находился или на дальней штанге, или прямо по центру ворот на 11-метровой отметке или чуть ниже. Даже команды с похожей ставкой на качество ударов – «Рубин», «Локомотив», тот же «Зенит» – в опасности среднего удара уступают уфимцам.

Списать эти цифры на багаж Гончаренко, как и любые данные и вводные по атакующей игре «Уфы», нельзя. Средний вес ударов «Уфы» при Гончаренко составлял 0,0904 xG – неплохо, но значительно меньше.

Тактически гибок, в том числе в ходе матчей

Весной Семак не только перестроил стиль игры «Уфы», но и сильно прибавил в гибкости. Сохраняя тактический модуль, Семак менял расстановку, задачи игроков в ней, позиции – и добивался позитивных изменений в игре команды. Причём если в первый год самостоятельной работы матч-менеджмент Семака часто ограничивался заменами, то весной Сергей Богданович удивил точечными решениями по ходу матчей.

Главное, что можно вспомнить в связи с этим – матч в Казани с «Рубином». Уфимцы были уязвимы к вертикальным верховым забросам Нобоа за спину центральному защитнику в тройке, Никитину: получив 4 заброса за спину в первые полчаса, Никитин так и не вступил ни в одно верховое единоборство, очень неловко пытаясь выиграть мяч у Азмуна. Семак решил проблему, поменяв защитниками местами в тройке: Никитин ушёл правее, а под Азмуна с позиции правого центрального сдвинулся Йонуц Неделчару. Так Семак разбил главное оружие «Рубина» – казанцам пришлось искать другие пути.

Ещё одно нетривиальное решение Семака, игравшее по ходу матчей – перемещение в атаку Ивана Пауревича. Хорват очень круто включается вторым темпом, и Семак явно поработал над его атакующими качествами (год назад, получая мяч в схожих ситуациях, Пауревич тратил лишние касания и лишнее время). Это позволило тренеру «Уфы» двигать хорвата на острие атаки, причём по разным причинам. С «Зенитом» при 0:2 – чтобы сыграть в более прямолинейный футбол, чаще навешивать. На снегу в метель по-другому атаковать было нереально. С «Тосно» – чтобы прокачать командный прессинг, который не удавался. Оба раза Пауревич перевыполнял задачу и даже забивал, хотя для его роли в нападении голы не были главным.

Гибкость Семака до матча заключается в подборе расстановки, исходя из сильных качеств соперника. Против «Краснодара» и «Рубина» он перестроил уфимцев с 3-4-3 на 3-5-2, чтобы получить дополнительного игрока в центральной линии и разрушить численное преимущество соперника в центре. В Краснодаре важно было перекрыть полуфланги, через которые «быки» часто доставляют мяч, в Казани – разобрать полузащитников «Рубина» 1 в 1. Оба раза «уплотняющим» игроком «Уфы» был Иван Обляков и справлялся с задачами.

Долго находится в поиске игры

Пожалуй, это главное, в чём должен отдавать отчёт Сергей Фурсенко. Семак выстраивает систему постепенно и очень зависит от времени – символично, что резкий подъём «Уфы» случился после двухмесячной зимней паузы, когда команда сильнее заиграла в контроль. Поэтому далеко не факт, что за полтора месяца с начала сборов Семак наиграет для «Зенита» всё, что хочет. Тем более что первоочерёдная задача для Семака та же, что и в «Уфе» – постепенно прививать комбинационный футбол. То, как петербуржцы строили атаки всю весну и большую часть осени – тихий ужас.

Частично футбол «Зенита» с Семаком должен напоминать футбол «Уфы» – например, я убеждён в успехе у Семака качественных ролевиков, вроде Ерохина и Полоза. Но чтобы всё работало, как часы, нужно время. Далеко не факт, что «Зенит» даст время даже Семаку.

Больше тактики и аналитики — в паблике автора во "Вконтакте"