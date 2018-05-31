Главная проблема сборной — не отсутствие Денисова, а отсутствие плотности

На лице Владимира Граната вся боль отечества. Если бы это была официальная встреча, Гранат закончил бы играть досрочно — в товарищеском матче судья пожалел участника чемпионата мира и не стал ломать тренировку "11 на 11". Защитник сборной России обнимал Арнаутовича долго и упорно — такие объятья свойственны ночному клубу под утро, когда оба уже не могут стоять на ногах и крепко цепляются лишь благодаря инстинкту самосохранения.

Год назад мы уже видели перекошенное подобным образом лицо центрального защитника сборной России. Тогда после ровно такой же мексиканской передачи Виктор Васин не успел вцепиться в соперника, как Гранат, и в первом ряду с ужасом наблюдал за кунг-фу от Игоря Акинфеева.



За год мы сменили (номинально) формацию, с которой выходим на поле, сменили центральных защитников и модификацию центральной линии, но моменты, которые были свойственны нашим соперникам год назад, свойственны и сейчас. И даже больше. Флешбэки — главное, что есть у сборной России уже много лет. Вне зависимости от имен, которые выходят на поле.

В четыре защитника. Как сборная России проиграла австрийцам Наша команда не впечатлила на фоне соперника, пролетевшего мимо ЧМ-2018.

Смотрите сами. В июне 2016-го во Франции Аарон Рэмзи спокойно смещается к центру между двумя линиями российских игроков и почти без сопротивления забрасывает Бэйлу на третий гол. Проходит два года, и Шепф несколько секунд спокойно смещается слева между линий в позиционной атаке сборной Австрии — никто не помогает Фернандесу. Соперник без проблем бьет — это было очень близко к 2:0. Другой тренер, другая схема, другая оборона, другая опорная зона. Старые проблемы.



Можем перенестись еще ровно на год, раз уж начали путешествие во времени. Игра против Австрии в Москве, сборная Фабио Капелло. Раз за разом соперник создает моменты одним и тем же образом: мяч доводится Златко Юнузовичу — того не успевают накрыть — вскрывающий пас в полуфланг/фланг — пас на второй темп — опорники не успевают. Ровно такой гол Австрия забила три года спустя: если бы не Шепф, то передачу замкнул бы его партнер. Игроков сборной России в окрестностях обнаружено не было. То была сборная Фабио Капелло, с Широковым в середине поля и центром обороны Чернов — Новосельцев. Совсем, кажется, далекие от сборной имена. А проблемы те же.

Я вспомнил эти моменты не потому что подгоняю их под текст, а потому что они легко всплывают в памяти, как вполне типичные. И если люди, формации и прически Федора Кудряшова меняются (а иногда и возвращаются), а проблемы остаются типичными, то дело точно не в людях. Одним вызовом Игоря Денисова не спасти сборную России.

Главная проблема национальной команды в том, что игроки, кого бы ни вызвали в сборную, не справляются с интенсивностью игры. Большие матчи и большие турниры играются после сезона, а значит, на физическое превосходство, как на Евро-2008, рассчитывать не приходится. В равных физических условиях на первое место выходят ментальные навыки, и вот здесь возникают проблемы. Главное, что страдает из-за неумения справиться с интенсивностью, — плотность на поле.



При Черчесове мы пытаемся поджимать после потери прессингом, но не успеваем на долю секунды. Соперник разбивает прессинг и играет между наших линий — мы не успеваем откатиться назад. Соперник продвигается индивидуальными действиями или передачами между наших линий — мы в коллективном ступоре, потому что ментально проигрываем и не уплотняем линии. Одна крайность — бросить Фернандеса на растерзание Шепфу. Другая — понестись всей командой на мяч, пытаясь спасти родину. Все же помнят это?

Опытный немецкоязычный комментатор трижды без запинки успеет произнести "Баумгартлингер", пока наши игроки принимают решения. На уровне сборных это невероятно долго. Черчесов или Капелло, Денисов или Зобнин — этот вопрос становится второстепенным. Сборная станет сильнее, только когда чемпионат России, который представляет вся команда, будет играться интенсивнее.