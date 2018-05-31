Мы выбрали из обилия комментариев далеко не самые жесткие и категоричные.

«Играют они, а стыдно мне…» Что думают о сборной России

Dimonwww:

— Саудовская Аравия перестала тренироваться после просмотра матча. Пьют пиво и смеются.

Spartak1983:

— Я понял: это тактика такая. Два года дурака валять, чтобы весь мир думал, что они играть не умеют. А через две недели как дадут всем! Ну Черчесов, ну стратег.

Вопрос дня. Вам страшно за сборную России? Поражение и ни одного удара в створ ворот Австрии — повод для паники?

Fizruchok:

— Самое интересное, что Игнашевич был одним из лучших…

aa742:

— У Смородской с её тактикой в защите поуже, а в атаке пошире больше шансов на успех!

starhok54:

— Грустно, конечно видеть все это. Согласен, конечно, что наши футболисты привыкли играть в пешеходный футбол, но все же не надо было Черчесову браться за это дело. Прошло почти 2 года, как он у руля, сыграно 19 матчей (игру с Динамо не считаю, хотя она возможно была лучшей для Черчесова, не смотрел, не знаю). Какую игровую модель он поставил в сборной? Нет никакого рисунка игры, игроки бегают по полю, просто обозначая свое присутствие, пусть порой даже самоотверженно и с полной самоотдачей. Когда прочитал, что в сборную возвращается Дзюба, меня больше всего удивил не факт его возвращения, при всех его достоинствах и недостатках, а то как это было преподнесено. Дзюба своей игрой и забитыми голами за Арсенал заслужил место в сборной! Вообще-то я считал, что тренер подбирает игроков в команду, согласно своей концепции игры, а не подстраивает игру под какого-то игрока, который находится в определенный момент в хорошей форме.

Seregavoronezh:

— Играют они, а стыдно мне… Самая слабая сборная за мои 30 лет жизни.

Rubig:

— Единственный голевой момент был у Смолова, но он искал банкомат.

Komradmatrosov:

— Глядя на наших футболёров, хочется, как у Высоцкого, спросить: «Чему нас учит семья и школа?» Такое впечатление, что они не занимались футболом совершенно!

direktor1957:

— Такое ощущение, что Черчесов уже 2 года наигрывает состав к ЧМ-2022.

Россия сыграла по схеме 4-1-4-1. Спасибо, больше не надо Тотальные проблемы на всех участках поля.

def45555:

— У разных команд разные стили игры: кто-то играет через навесы, кто-то на быстрых контратаках, кто-то предпочитает разыгрывать мяч до верного. Адвокат пытался ставить открытый атакующий футбол, Капелло выстраивал прагматичный автобус. Отличительной же особенностью команды Черчесова является полное отсутствие стиля, играют по принципу "кто во что горазд".

Corpseburst:

— Все нормально. Пацаны подышали горным воздухом, Черчесов домой съездил. И все это, как я понимаю, за государственный счет?

yran2284:

— «Всех в душ, щас шеи ломать буду».

Bazarnov:

— А помните, как ругали сборную на Евро-2012 после вылета от Греции?.. А тогда у нас был галактикос, по сравнению с нынешней сборной.

Что это было, Россия? Ужас какой-то Сборная, которая бежит. Но непонятно куда.

bonscott4685:

— Надо срочно менять тренера! Предлагаю — Виктора Гончаренко! И состав весь из ЦСКА взять. В воротах Акинфеев, в центре защиты братья и Серёга, на флангах — Марио и Набабкин (Щенников), в полузащите — Головин, Дзагоев и Игорь Денисов вместо Натхо, в атаке — Чалов и Смолов вместо Витиньо. Хуже уже точно не будет, а вот лучше скорее всего станет. Команда будет сыграна, на 4 матча (с Гончаренко из группы выйдем) силёнок хватит.

Corpseburst:

— Хорошо, что на ЧМ будут играть Исландия, Коста-Рика — будет за кого поболеть.

Silazenita:

— Уже ясно, что на ЧМ сборная будет играть просто как пойдет. Просто с листа и просто на авось. Это жесть.

Andreyzii:

— Худший вариант для нашей сборной — это выйти со второго места и проиграть в 1/8 финале. Да, именно так. Потому что это даст спортивным чиновникам повод продолжать в том же духе. Победа над Саудовской Аравией и Египтом (или ничья с Египтом, не важно) будет преподноситься как выдающийся результат физрука и всей сборной.

Нет, чем сильнее будет провал — тем больше вероятность что хоть что-то поменяется. В идеале проиграть матч открытия — вот это будет жесткий пинок всем, кто имеет отношение к сборной.