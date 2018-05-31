Черчесов: что значит – такая игра? 25 минут наш план работал идеально

— Что случилось с Фернандесом? Это ведь не травма?

— У Фернандеса сводило ноги. Так бывает после сборов. Это единственная незапланированная замена.

— Чем объяснить такое количество ошибок и отсутствие ударов?

— Мы обсудили — эти вещи надо убрать. Нам нужно логичное завершение атак. Подходов было достаточно, но качество последнего паса оставляло желать лучшего.



— Ерохин не попал в заявку из-за травмы?

— Пока что это первая причина — травма.



— Сегодня играли в четыре защитника. Довольны ли схемой и нет ли желания вернуться к игре в пять защитников после такой игры?

— Какой игры? Что значит – такой игры?

В четыре защитника. Как сборная России проиграла австрийцам Наша команда не впечатлила на фоне соперника, пролетевшего мимо ЧМ-2018.

— Ноль ударов и моментов.

— Надо футболистам дать почувствовать эту схему. Мы готовим и другую. То, что ударов не было, это из-за последнего паса. Но не надо так переживать: и Смолов бил по воротам, и Черышев, там вратарь отбил (возможно, Черчесов имеет в виду прострел с нулевого угла. – Прим. "Чемпионата").



— Может, вы неправильно поняли? Мы имеем в виду не только удары, но и ошибки.

— Ну дайте мы игру разберем сначала. Я сказал ребятам, что, возможно, были недостаточно свежи, но сделали максимум, чтобы игру перевернуть. Тем более соперник был не свежее. Плохо, что ошибки были. Нам нужно их исправить, и мы сделаем это, когда будем готовы. Это не алиби, нужно давать результат, но нам не удалось.

— Пятеро игроков не попали в заявку. Почему такой выбор?

— В заявке должно было быть 23 человека. Мы такой вариант и выбрали.

— Как вам сборная Австрии?

— У них есть игроки, которые могут индивидуально результат решить, так и получилось. Но 25 минут наш план работал идеально, пока мы были свежи.

Главная проблема сборной — не отсутствие Денисова, а отсутствие плотности Эта команда обречена на флэшбеки.

— Как вам первая проба тройки Головин – Зобнин – Кузяев?

— Не было стабильности. Иногда работали хорошо, иногда – нет. Выводы делать пока не надо. Мобильность иногда присутствовала, качество – тоже. Но надо действовать стабильно, притираться, потому что то владели инициативой, то отдавали ее. Нужно, чтобы был констант.

— Как оцените игру Игнашевича и Граната? Владимир проиграл единоборство перед первым голом, чуть не заработал удаление.

— Понятно, были моменты, которые не до конца нас устраивают. Нужно посмотреть, откуда что берётся, а не эмоционально давать оценки. Плюс есть качественный игрок из АПЛ – Арнаутович – футболист высокого класса. Да, есть ошибки, но есть и игра соперника, о которой нельзя забывать.

— Как определить функционал Самедова и Жиркова? У них не та скорость, чтобы называть их современными вингерами.

— Функционал у них такой — они играют вперёд в атаке и помогают в обороне, когда нужно защищаться. Вы можете называть их вингерами, а мы их называем крайними полузащитниками.

— Показалось, что Черышев взорвал левый фланг и выглядел лучше Жиркова.

— Мне так не показалось. Он вышел на 15 минут, поэтому был свежее. У него есть качества, которые нас устраивают. Но есть и ошибки. И игрок это понимает.

— Сборная России неплохо работала в прессинге…

— О, заметили наконец?! Мы качественно работаем над этим. Нужно только, чтобы перспективные отборы логически заканчивались ударами. Футболисты, которые вышли, добавили динамику. Но есть нюансы прессинга, которые они ещё должны перенимать.



— Но если сборная за два года не отработала прессинг до конца, то почему должна все исправить за две недели?

— У нас и раньше прессинг получался неплохо.

— Хорошо, как тогда сборная должна забивать? Сегодня было много подач на Смолова, хотя головой он забивает реже, чем пятками!

— У нас не было много подач. Мы не могли первого перебить. Так что я всё вижу, — сказал Черчесов.

Мы, похоже, опять смотрим футбол как-то иначе.