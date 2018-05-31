Вопрос дня. Вам страшно за сборную России?

Вам страшно за сборную России после игры с Австрией?

За две недели до старта домашнего чемпионата мира сборная России провела контрольный матч против Австрии. Встреча должна была показать готовность национальной команды к важнейшему турниру в её истории. К сожалению, спокойствия болельщикам сборной игра не добавила – скорее, наоборот. Российские футболисты не нанесли ни одного удара в створ ворот Австрии и уступили — 0:1. Что происходит с подопечными Черчесова?

Россия сыграла по схеме 4-1-4-1. Спасибо, больше не надо Тотальные проблемы на всех участках поля.

Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России:

— Этот матч не является показательным, как бы плохо мы ни сыграли. Всё идёт по плану Станислава Саламовича. Сыграли, конечно, плохо: один момент за всю игру. Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись. Но главное начнётся 14 июня.

Владимир Пономарёв, бывший защитник сборной СССР:

— Да нельзя так играть сборной России. Они сами-то понимают, что делают? Во дворе и то лучше двигаются. Пас только назад и поперёк, назад и поперёк. Говорят, что в 60-х годах был медленный футбол. Какой, к чёрту, медленный футбол? Сегодня у нас вообще ничего нет. Остаётся надеяться только на удачу.



Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:

— Мне не страшно, но тревожно. Мы точно не готовы физически, но в этом плане ещё добавим. Пугает отсутствие идеи в атаке. У нас за матч ни одного удара в створ. Показательный момент был в первом тайме, когда убегал Зобнин и пытался обыграть троих, а рядом был только Смолов. В этом рывке не было абсолютно никакого смысла и идеи. Центр постоянно проваливался. Головин, Кузяев и Зобнин просто не смогли распределить роли.

Черчесов: что значит – такая игра? 25 минут наш план работал идеально Может, мы зря расстраиваемся?

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— А мне не страшно за сборную России. Да, видно, что у команды нет свежести, ведь на сборе в Австрии большие нагрузки, и игроки немного замученные. Но забей Смолов гол с 11 метров в дальний угол, и сыграли бы вничью. В принципе матч ничейный, поэтому паники не разделяю. Меня смутило отсутствие ударов в створ ворот. Без них голов не забить. У нас ещё есть пара недель до чемпионата мира, необходимо войти в форму.



Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

— Честно говоря, грустное зрелище. Сборная как начала игру в среднем темпе, так её и закончила. Не было взрывных эпизодов, даже намёков. Безобразно. Один момент за всю игру. Правда стопроцентный, Смолов исполнял, но не смог. И всё, в атаке вообще ничего не было.

Наши выглядели бездарно, проблем очень много, и самая главная из них — в атаке и в центре вообще нет ничего. Можно поискать какие-то варианты в обороне, но играть от защиты против сборной Австрии — неприлично. Соперник был мобильней и острее, мог забить парочку мячей. А наши не создали вообще ничего. Обидно и печально. Есть тревога, поскольку до домашнего чемпионата мира осталось всего ничего.

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Сборной России ни в коем случае нельзя пропускать от Саудовской Аравии, тогда сможем сыграть вничью. Ведь ударов в створ ждать не стоит, судя по игре с Австрией. А если серьёзно, то ещё есть время для подготовки. Станислав Черчесов знает, что делает.



Игорь Лебедев, член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы РФ:

— Сборная России не оставила никакого впечатления – полная пустота. Мы не увидели игры. Но! Нужно оставаться верными нашей сборной, и надеяться, что ребята смогут собраться и показать достойный футбол. Хотя бы потому, что другой команды у нас нет и не будет. Давайте наберёмся мужества и поддержим ребят, а не будем забрасывать их камнями. Команда у нас одна, и выбирать не приходится.

Главная проблема сборной — не отсутствие Денисова, а отсутствие плотности Эта команда обречена на флэшбеки.

Гаджи Гаджиев, заслуженный тренер России:

— Вчерашний матч показал, что у нас должно быть некоторое беспокойство. Думаю, это чувство есть и у тренеров, и у игроков. Специалисты, следящие за ходом подготовки сборной, понимают, что подготовка на данном этапе сопряжена с серьёзными тренировочными нагрузками. При таких условиях очень сложно показывать качественную игру. В командных взаимодействиях ещё не видно чёткости. Мы впервые сыграли в два центральных защитника. В случае необходимости этот вариант легко трансформируются в игру с тремя центральными. Мы все надеемся, что на чемпионате мира сборная России будет лучше. Думаю, так и будет.

Тренеры видят ситуацию, и наши игроки ещё прибавят. Иначе нам будет очень тяжело. У нас нет футболистов высокого международного класса, поэтому обязательно нужно улучшить командную игру.

Мнения читателей

Dimcheh:

— НАМ НЕ НУЖНЫ ГОЛЫ, ГЛАВНОЕ КЭШБЭК.

nuda:

— Не страшно, а тошно.

InspektorSpartak:

— Страшно? Здесь не дадут написать, каково мне:)

berezkin58:

— Я свой страх в отношении сборной по футболу уже давно зарыл. Мне просто стыдно…

s.cheesov:

— Моя маленькая дочка спросила "А им сейчас стыдно?"…

MADRID1ST:

— Если честно, горжусь!