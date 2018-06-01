Влюбить в себя весь мир. Почему сборная России повторит успех Евро-2008

А она повторит, не сомневайтесь. Думаете, автор спятил?

Вспоминая Гуса

А давайте будем честны: кто вообще 10 лет назад верил, что всё закончится так, как закончилось? Особенно – после знаменитых слов Константина Зырянова и их яркого воплощения в Израиле. Чудовищная по качеству футбола победа над Андоррой забылась на фоне подвига хорватов в Англии, но это не отменяет того факта, что играла наша сборная тогда весьма паршиво. Гус Хиддинк был не великим Гусом, а добродушным иностранным варягом, который, как и многие другие, не справился с менталитетом российских футболистов.

Какие мысли проносились у вас в голове, когда в первом же матче Евро-2008 великолепный Давид Вилья издевался над обороной россиян, важным звеном которой был Роман Широков? А Роман Адамов, отправленный спасать положение, сразу же отдал тонкий разрезающий пас на ход Хиддинку.



Того же Черчесова за подобные решения смешали бы с бетоном. Но затем случилось то, что случилось.

Вопрос дня. Вам страшно за сборную России? Поражение и ни одного удара в створ ворот Австрии — повод для паники?

Я в то время жил в США, где из-за разницы во времени матчи проходили в рабочее время. В сборную России хотелось верить даже после игры с Испанией. Коллеги считали меня сумасшедшим за взятые за свой счёт выходные, а когда на четвертьфинал с Нидерландами выкроить свободный день не удалось, пришлось выключить вай-фай и полностью абстрагироваться от всего мира. В надежде потом, в неведении, посмотреть запись. Но широченная улыбка аргентинского коллеги всё испортила.

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Пусть не верят

Россия уныло проиграла товарищеский матч Австрии. Какой-то Австрии. Примерно что-то такое было и перед Евро-2008 – там мы тоже уныло и даже безвольно проиграли Румынии – 0:3. Но стоит нам в контрольных играх начать «рвать» Италию перед ЧЕ-2012 или забивать Бразилии сумасшедшие по красоте голы перед ЧМ-2014, как на самих турнирах вы даже из группы не выходим.



Было бы глупо думать, что здесь есть прямая взаимосвязь, и Станислав Черчесов специально сливает товарищеские матчи, чтобы потом выскочить из-за угла и показать всем футбол мирового уровня. Однако тенденция – штука серьёзная, да и делать выводы по контрольным матчам не надо. Мы же не в школе, тут оценка за контрольную на аттестат не повлияет.

Дзагоев: поэтому и говорю Головину: «Саша, уезжай» Алан Дзагоев – об очередном подвиге ЦСКА, методах Гончаренко, советах Головину и приколе с Онопко, у которого хотели взять тест на допинг.

Давайте просто взглянем на наших ребят, которые в состоянии показать себя прямо сейчас. Фёдор Смолов, Далер Кузяев, братья Миранчуки, Александр Головин, Роман Зобнин. Каждый из них стремится продолжить карьеру в Европе, каждый из них способен сделать так, чтобы отношение к сборной России изменилось. Прежде всего, в самой России. Считали ли мы такими же перспективными Дмитрия Торбинского, Романа Павлюченко, Дениса Колодина перед Евро-2008?



Или кто-то надеялся, что Андрей Аршавин будет так красиво возить голландцев, что Арсен Венгер немедленно побежит в магазин футболистов и там с криками «сдачи не надо» купит Аршавина, почти не торгуясь? Да, у нас нет явной звезды, и есть очевидная слабость в обороне. Но в остальном состав Черчесова в атаке и полузащите не выглядит безнадёжным. Это как минимум.

Так всё-таки автор спятил или нет?!

Возможно, но это не точно. Несмотря на многочисленные заявления болельщиков о том, что им уже давно плевать на эту команду, это, конечно же, не так. Над Россией смеются, её унижают – всю команду целиком и игроков по отдельности. Но всё это наших футболистов и их тренера не убьёт. А значит… немного дополнительной силы нам не помешает.



Да, мы практически без шансов проиграли Бразилии и Франции в марте. Абсолютно также мы дважды проиграли Испании на Евро-2008. Можно ли сравнить силу той Испании с нынешними Бразилии и Франции? Безусловно. Так давайте сравним. А ещё сравним с той непобедимой голландской машиной, которая подъехала к нам в четвертьфинале Евро. Вспомнили то чувство бесконечного счастья?



Выйти из группы подопечным Черчесова по силам, вот как раз в этой мысли нет ничего безумного. А потом… Потом возможно всё. На каждом чемпионате мира случаются как минимум несколько красивых историй со сборными, которых перед турниром не брали в расчёт и которые потом влюбляли в себя весь мир.



Почему бы на этот раз такой сборной не стать России?