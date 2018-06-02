Красота дня. Жена Серхио Агуэро

30-летний юбилей звезды «Ман Сити» и сборной Аргентины – подходящий повод познакомиться с его новой музой.

До недавнего времени самым футбольным семейством на планете можно было считать семейство Серхио Агуэро: тесть Серхио – Диего Марадона, крёстный сына – Леонель Месси, а сам он – форвард «Манчестер Сити». Однако любовь Агуэро и Джанинны Марадоны, увы, угасла. Сейчас у нападающего новая пассия – Карина Техеда. На кого променял Серхио дочь легенды аргентинского футбола? Показываем.

Если друг оказался крут. Как дружат в большом футболе Месси, Агуэро, Хави, Касильяс, Ибрагимович, Роналду, Беккенбауэр – звёзды, пронесшие сквозь годы настоящую дружбу в футболе.

Карина «Ла Принсесита» – аргентинская певица с потрясающим голосом. Может, вокальные данные и стали решающим фактором в выборе Агуэро?

Жанр, в котором Техеда исполняет свои песни, — «cumbia santafesina». Это аргентинская музыка с текстами в основном на романтические темы. Подозреваем, что они и тронули нападающего «Манчестер Сити».

Прозвище девушки переводится как «маленькая принцесса». У Карины теперь есть и принц, и поклонники.

Нападающему «Манчестер Сити» даже не нужно звонить любимой, чтобы услышать её голос. Достаточно включить один из 10 альбомов Карины.

Несмотря на звёздный статус и занятость обоих супругов, Серхио и Карина часто появляются вместе на мероприятиях.

В «инстаграме» девушки часто можно встретить фотографии с детьми. С некоторыми исполнительница даже поёт дуэтом.

Совсем скоро Серхио приедет на чемпионат мира в Россию. Мы ждём в гости не только нападающего сборной Аргентины, но и его жену.

В мае появилась информация, что Агуэро может перебраться в «Атлетико». Если это случится, у жителей Мадрида появится больше возможностей слушать песни на родном языке в живом исполнении «маленькой принцессы».

А лучшим подарком на 30-летие для Серхио наверняка станет песня в исполнении супруги.