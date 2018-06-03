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Состав сборной России на чемпионат мира-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Фото: РИА Новости
Черчесов определился. Стал известен состав сборной России на чемпионат мира
На ЧМ-2018 не сыграют Джанаев, Ташаев, Рауш, Нойштедтер и Чалов.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира — 2018. В него вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Журналисты задают неудобные вопросы сборной России
Священная война между позитивом и негативом (спойлер: негатив выиграл).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артём Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Пять игроков, которые попали в расширенный состав сборной, не смогли пройти в финальную заявку. Это Сослан Джанаев («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо») и Фёдор Чалов (ЦСКА).

Совсем неудивительно, что Черчесов отцепил от команды Джанаева, вратарская бригада была сформирована давно. Скорее авансом было появление в расширенном списке Ташаева и Чалова. А вот универсал Нойштедтер и Рауш ожидались в итоговой заявке.

В товарищеском матче с Австрией вне заявки остались Джанаев, Нойштедтер, Ташаев, Ерохин и Чалов, причём зенитовец пропускал игру из-за проблем со здоровьем. Так что с итоговой заявкой, судя по всему, тренерский штаб определился ещё до игры с Австрией.

5 июня сборной предстоит сыграть товарищеский матч с Турцией.

На ЧМ-2018 сборная России сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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