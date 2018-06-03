Журналисты задают неудобные вопросы сборной России

Сборная России тренируется в Новогорске перед ЧМ-2018. Травмированных нет. Увы, игроки занимались на дальней стороне поля от журналистов. Видимо, чтобы не ограничивать свой диапазон выражений.
«Давайте попробуем на этот раз задавать и позитивные вопросы тоже. А то вчера игроков про один негатив спрашивали», – попросила журналистов пресс-служба сборной России. Тут и желание пресс-службы понятно, но и позитива особо нет. Тем более после поражения от австрийцев, которые даже не попали на ЧМ-2018.
Обозреватель «Чемпионата» решил посчитать, сколько негативных и позитивных вопросов было задано сегодня после тренировки. К журналистам на этот раз вышли Илья Кутепов и Александр Самедов.
Негативные вопросы Кутепову (5)
– В чём были главные ошибки обороны в матче против сборной Австрии?
– Да, случались ошибки. Они были видны и со стороны. Но мы разбираемся не как обычный зритель. Не могу раскрывать всю кухню. Это наша личная подготовка. Так или иначе мы разобрали этот матч.
– Тяжело было перестроиться на тактику с двумя центральными защитниками?
– Для футболистов это не новая тактика – так играем в клубах. Да, в сборной по этой системе давно не играли. Сейчас с Австрией положительного результата не добились. Что будет в следующем матче – не знаю.
– Граната едва ли не больше всех обвиняли за ошибки в матче с Австрией. Вы с ним это обсуждали?
– Нет. Те, кто говорит, что он больше всех ошибается, не особо разбираются в футболе. Ошибки бывают у каждого. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Володя Гранат провел достойный матч. Соперник тоже был не из слабых.
– Переживаете насчёт попадания в итоговую заявку на ЧМ-2018?
– Я – нет. Не из-за того что уверен в своём попадании в список. Просто если тренерский штаб так решит, то ему виднее. Пускай, если так будет лучше для команды.
– Видели, что букмекеры даже принимают ставки на то, кого отчислят из сборной?
– Я ставками вообще не интересуюсь.
Позитивные вопросы Кутепову (3)
– После матча с австрийцами говорилось, что команда была под нагрузками. Сейчас их уже меньше?
– Там был подготовительный сбор, закладывался фундамент, хорошие нагрузки. Свежести действительно не хватало. Теперь подготовка изменилась. Уже послезавтра встреча со сборной Турции и затем входим в подготовительный цикл, когда нагрузки меньше.
– Сборная Турции – тот соперник, который поможет смоделировать все три матча в группе?
– Ни одна команда не может смоделировать трёх соперников. У всех свои плюсы и минусы, свои особенности. Тут разве что сыграть товарищеские матчи с этими же самыми соперниками по группе.
– Уже просмотрели кого-то из трёх соперников?
– Видел матчи Португалия – Египет, Австрия – Уругвай, Италия – Саудовская Аравия. Пока итальянцы играли собрано, соперник ничего особенного не создавал. Как только расслабились – футболисты Саудовской Аравии почувствовали, что игра даётся, взяли мяч под контроль и начали какие-то атаки проводить. Так что ни с одной из команд в нашей группе нельзя расслабляться. Нельзя давать им играть в футбол.
Негативные вопросы Самедову (2)
– А вы волнуетесь за попадание в финальную заявку на ЧМ-2018?
– Волнения нет, работаем. Есть понимание, к чему мы готовимся. Всё узнаем, когда объявят состав.
– Будет ли сборная менять тактику и уходить от игры в двух центральных защитников?
– Посмотрим. Взглянем ещё на игру сборной Турции.
Позитивные вопросы Самедову (3)
– Чему было посвящено теоретическое занятие? Готовились к Турции?
– Нет, разбирали Австрию. Нам указали на большое количество ошибок. Особенно много было брака.
– Здесь вам дышится легче, чем в горах Австрии?
– Тут другая специфика и обстановка. Мы уже перестроились.
– Австрийцы вчера обыграли немцев. Похоже, что вы уступили действительно сильному сопернику.
– Я два года назад играл с австрийцами в одной группе. Они тогда заняли первое место. Для меня это и так был сильный соперник. Может быть, для вас он слабый, а для нас – отличная европейская команда.
Итоговый счет:
Позитив – негатив – 6:7.
***
Напоследок удалось спросить Самедова про то, какие сейчас актуальны вопросы для сборной.
– Нам намекнули, что у журналистов слишком много негативных вопросов. Будь вы корреспондентом, какой бы вопрос вы задали сегодня игроку сборной России?
– Не знаю. Я никогда не буду журналистом. Надеюсь.