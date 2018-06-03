Журналисты задают неудобные вопросы сборной России

Сборная России тренируется в Новогорске перед ЧМ-2018. Травмированных нет. Увы, игроки занимались на дальней стороне поля от журналистов. Видимо, чтобы не ограничивать свой диапазон выражений.



«Давайте попробуем на этот раз задавать и позитивные вопросы тоже. А то вчера игроков про один негатив спрашивали», – попросила журналистов пресс-служба сборной России. Тут и желание пресс-службы понятно, но и позитива особо нет. Тем более после поражения от австрийцев, которые даже не попали на ЧМ-2018.

Обозреватель «Чемпионата» решил посчитать, сколько негативных и позитивных вопросов было задано сегодня после тренировки. К журналистам на этот раз вышли Илья Кутепов и Александр Самедов.

Главная проблема сборной — не отсутствие Денисова, а отсутствие плотности Эта команда обречена на флэшбеки.

Негативные вопросы Кутепову (5)

– В чём были главные ошибки обороны в матче против сборной Австрии?

– Да, случались ошибки. Они были видны и со стороны. Но мы разбираемся не как обычный зритель. Не могу раскрывать всю кухню. Это наша личная подготовка. Так или иначе мы разобрали этот матч.

– Тяжело было перестроиться на тактику с двумя центральными защитниками?

– Для футболистов это не новая тактика – так играем в клубах. Да, в сборной по этой системе давно не играли. Сейчас с Австрией положительного результата не добились. Что будет в следующем матче – не знаю.

– Граната едва ли не больше всех обвиняли за ошибки в матче с Австрией. Вы с ним это обсуждали?

– Нет. Те, кто говорит, что он больше всех ошибается, не особо разбираются в футболе. Ошибки бывают у каждого. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Володя Гранат провел достойный матч. Соперник тоже был не из слабых.

– Переживаете насчёт попадания в итоговую заявку на ЧМ-2018?

– Я – нет. Не из-за того что уверен в своём попадании в список. Просто если тренерский штаб так решит, то ему виднее. Пускай, если так будет лучше для команды.

– Видели, что букмекеры даже принимают ставки на то, кого отчислят из сборной?

– Я ставками вообще не интересуюсь.

Россия сыграла по схеме 4-1-4-1. Спасибо, больше не надо Тотальные проблемы на всех участках поля.

Позитивные вопросы Кутепову (3)

– После матча с австрийцами говорилось, что команда была под нагрузками. Сейчас их уже меньше?

– Там был подготовительный сбор, закладывался фундамент, хорошие нагрузки. Свежести действительно не хватало. Теперь подготовка изменилась. Уже послезавтра встреча со сборной Турции и затем входим в подготовительный цикл, когда нагрузки меньше.

– Сборная Турции – тот соперник, который поможет смоделировать все три матча в группе?

– Ни одна команда не может смоделировать трёх соперников. У всех свои плюсы и минусы, свои особенности. Тут разве что сыграть товарищеские матчи с этими же самыми соперниками по группе.

– Уже просмотрели кого-то из трёх соперников?

– Видел матчи Португалия – Египет, Австрия – Уругвай, Италия – Саудовская Аравия. Пока итальянцы играли собрано, соперник ничего особенного не создавал. Как только расслабились – футболисты Саудовской Аравии почувствовали, что игра даётся, взяли мяч под контроль и начали какие-то атаки проводить. Так что ни с одной из команд в нашей группе нельзя расслабляться. Нельзя давать им играть в футбол.

Негативные вопросы Самедову (2)

– А вы волнуетесь за попадание в финальную заявку на ЧМ-2018?

– Волнения нет, работаем. Есть понимание, к чему мы готовимся. Всё узнаем, когда объявят состав.

– Будет ли сборная менять тактику и уходить от игры в двух центральных защитников?

– Посмотрим. Взглянем ещё на игру сборной Турции.

Позитивные вопросы Самедову (3)

– Чему было посвящено теоретическое занятие? Готовились к Турции?

– Нет, разбирали Австрию. Нам указали на большое количество ошибок. Особенно много было брака.

– Здесь вам дышится легче, чем в горах Австрии?

– Тут другая специфика и обстановка. Мы уже перестроились.

– Австрийцы вчера обыграли немцев. Похоже, что вы уступили действительно сильному сопернику.

– Я два года назад играл с австрийцами в одной группе. Они тогда заняли первое место. Для меня это и так был сильный соперник. Может быть, для вас он слабый, а для нас – отличная европейская команда.

Итоговый счет:

Позитив – негатив – 6:7.

***

Напоследок удалось спросить Самедова про то, какие сейчас актуальны вопросы для сборной.

– Нам намекнули, что у журналистов слишком много негативных вопросов. Будь вы корреспондентом, какой бы вопрос вы задали сегодня игроку сборной России?

– Не знаю. Я никогда не буду журналистом. Надеюсь.