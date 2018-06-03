Колхоз имени Черчесова. Чем плох состав сборной на ЧМ

На сайте РФС опубликовали состав сборной России. Боюсь ошибиться, но шрифт там по-моему Times new Roman, а размер его — десятый, ну, такой, что в фамилии придётся всматриваться.

Черчесов определился. Стал известен состав сборной России на чемпионат мира На ЧМ-2018 не сыграют Джанаев, Ташаев, Рауш, Нойштедтер и Чалов.

По пятёрке, отчисленных из 28 человек расширенного списка, вопросов нет.

Фёдор Чалов — самый молодой, он и не был конкурентом Артёму Дзюбе и Фёдору Смолову в тактике с одним нападающим. Его и брали-то на перспективу, потому что другие, хоть чего-то забивающие форварды, в стране отсутствуют.

Александр Ташаев — та же история. Хороший парень, обладающий уникальным качеством для России — хотя бы сносной скоростью. Но он логично уступил место левого вингера Денису Черышеву, выросшему в «Реале» и сейчас играющему за бодрый «Вильярреал».

Ташаев сейчас тоже станет подороже, перейдёт в российский топ-клуб — но после этого и поговорим.

Сослан Джанаев изначально отсутствовал в списке и попал в сборную в последнюю минуту, когда вратарь «Спартака» Александр Селихов порвал ахилл.

Константин Рауш не прошёл в состав, потому что слева в защите могут выйти Юрий Жирков и Фёдор Кудряшов, игравший у Черчесова на этой позиции в «Тереке». Как у него это получается сейчас — мы видели в матче с Австрией.

Что это было, Россия? Ужас какой-то Сборная, которая бежит. Но непонятно куда.

Роман Нойштедтер тоже вряд ли мог хоть на что-то рассчитывать. Да, у него есть международный опыт. Да, он играл в Бундеслиге. Да, он не вылезал из основы вполне себе топового «Фенербахче», но, видимо, Владимир Гранат и Андрей Семёнов из серединки РФПЛ посильнее. Да и Черчесов давно про натурализованного немца высказался.

— Ну взяли мы одного на Евро-2016. Но что-то не сработало.

Непонятно, зачем после этих слов Нойштедтер продолжал ездить в сборную.

Но ладно, пятёрка эта, пятёрка другая — особой игровой разницы это всё равно не несёт.

Журналисты задают неудобные вопросы сборной России Священная война между позитивом и негативом (спойлер: негатив выиграл).

Важно другое. Объявление состава сборной на ЧМ — это событие национального масштаба, потому что этот турнир — главное, что было о спорте в России.

Вокруг сборной можно было бы слепить массу историй, чтобы страна хотя бы знала, зачем за этих 23 малоизвестных людей болеть.

Можно было бы так раскачать интригу в течение последних месяцев, чтобы Черчесов называл состав в прямом эфире топовой программы. Нет, мы не просим изгаляться и снимать ролики, как, например, в Испании, где тренер делает рассылку выбранным игрокам в мессенджере. В нашем случае достаточно было просто влезть в какую-нибудь программу «Время» — и уже это дало бы положительный выхлоп.

Но вместо этого стране бросают ссылку в «твиттере» на 10 шрифт Times New Roman, даже не отмечая тех, кого Черчесов отправил домой. Причём, делают это на день раньше, чем это было запланировано. Без подготовки, без раскрутки, без интереса, без жизни.

Такой вот колхоз имени Черчесова. Надеюсь, именно эта строгость позволит тренеру вывести команду из группы. Но когда чемпионат мира проходит в твоей стране — так делать нельзя.