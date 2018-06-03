«Нужно ехать в большую команду. Из ЦСКА в «Монако» — бессмысленный переход»

Фёдор Чалов рассказал, почему в Австрии сборная играла в «железках», куда не стоит переходить Головину и почему Гранат не виноват.

Весной Фёдора Чалова прорвало: за ЦСКА он забил 7 голов в 5 матчах. Черчесов взял его в Австрию, но в заявку на матч не включил. Теперь нападающий ЦСКА попадёт на чемпионат мира только в качестве болельщика.

— Пока не могу сказать, пойду я на какой-то матч или нет, — говорит Чалов через пару часов после объявления окончательной заявки сборной России на домашний чемпионат мира. — Паспорта болельщика у меня пока нет. Может быть, в ближайшее время сделаю.

От чего нужно отказаться сборной России. Смешно, но в списке есть кальян Даже чай Акинфееву и Глушакову можно пить отнюдь не любой.

— Как вы узнали, что не попадаете в список 23-х?

— Черчесов позвал к себе в комнату и спросил — как мне первый вызов, какие ощущения. Я сказал, что всё хорошо, всё понравилось, Понял, какой тут уровень и что мне нужно прогрессировать. Коллектив тоже очень понравился. Хочется в дальнейшем приезжать сюда и играть.

— За время сбора вы сблизились с Игнашевичем? Смолов сказал, что он как будто приехал с сыном.

— Это просто шутка. В основном постоянно общаемся и играем с Головиным. Не могу сказать, что тренировки в сборной сильно отличаются от ЦСКА. Мне не было тяжело, ничего не давило. Просто получал удовольствие.

— Кстати, по поводу Головина — как вы отреагировали на новость, что им интересуется «Монако»? «Чемпионат» первым сообщил об этом, и сегодня этот интерес подтвердил вице-президент французского клуба Вадим Васильев.

— Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках. Мне кажется, из ЦСКА в «Монако» — это бессмысленный переход.

Самый востребованный игрок в сборной России прямо сейчас И это не тот Фёдор, о котором вы, возможно, подумали.

— Возвращаясь к России — негатив в адрес сборной после матча с Австрией надуманный или болельщикам есть из-за чего переживать и чего опасаться?

— Это, конечно, не отмазка, но, если бы вы видели качество поля в Инсбруке… Когда мы вышли на предыгровую тренировку, оно было жёстким. Потом его полили, и оно стало глиной. Это реально тяжело — все же в «железках» (бутсы с железными шипами. — Прим. «Чемпионат»), ноги едут. По сути, в игре были индивидуальные ошибки, но системных не было. Это самое главное. Просто в каких-то моментах ещё нет сыгранности.

— Сказался переход на схему с двумя центральными защитниками?

— Для меня это была первая игра, поэтому не знаю. Тяжело делать какие-то выводы по одному матчу. Посмотрим, что будет с Турцией.

— Какое настроение в команде после матча с Австрией?

— Все уже забыли про эту игру и готовятся к новой. Всё в плановом режиме, поэтому настроение у всех позитивное. Конечно, никто не любит проигрывать. Это очень обидно, но нужно набраться терпения. Сборная в целом составлена из очень качественных игроков. Скоро это должно принести результат.

— Какой тон разговора был во время разбора матча с Австрией? Условно, упоминали Граната?

— Только кажется, что в том голе виноват Гранат, которого оттеснили. Но это не так. Когда команда пропускает — это всегда череда ошибок. Значит, и до этого тоже были неправильные действия футболистов. Эта цепочка привела к голу. Но в итоге все почему-то обвиняют только Граната. Сам разбор прошёл в спокойной обстановке. Никакого крика, невозможно ведь так разбирать игру. Это просто теория — все понимают, видят свои ошибки со стороны и делают выводы, чтобы больше не повторять их.

— Какие ожидания от игры с Турцией? Есть представление о том, с кем нам играть?

— У Турции очень хорошо подобран состав, там индивидуально сильные и техничные игроки. Они играют в агрессивный футбол, но в обороне оставляют свободные зоны. Их нужно на этом ловить, за счёт этого Россия может их обыграть. Мы должны побеждать турок, потому что у нас очень организованный футбол.

Мы – никто. Страшный период для России И дело не только в сборной и футболе.

— Каковы перспективы у сборной на чемпионате мира? На что бы она могла претендовать, чего объективно заслуживает?

— Футбол – непредсказуемая игра, всякое может случиться. Но, честно, я уверен, что наша команда очень сильная. России по силам выходить из группы. Наши должны это сделать, как минимум. Посмотрите, к примеру вчера Австрия обыграла Германию (2:1).

— Будешь следить за кем-то на этом турнире, кроме России?

— Определённой команды нет, посмотрим. Мне нравится красивый футбол. Я смотрю его ради этого и болею за красивую игру. Надеюсь, и сборная тоже покажет на чемпионате мира классный футбол.