Не парьтесь, если у вас нет билетов на ЧМ. Матчи – это самое скучное

Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 – моя коллекция больших турниров пока не такая большая, но мне очевидно одно: чемпионаты мира и Европы – это не атлетичные парни в цветных бутсах и приталенных футболках. ЧМ и ЧЕ – это чуваки с раскрашенными лицами, в народных одеждах, париках и костюмах супергероев – они создают атмосферу, а не ничья в матче Панама — Тунис.

У кого самые крутые болельщики на ЧМ-2018? Неужели у России? Они купили три миллиона футболок своей сборной за три минуты.

К сожалению, в России мы лишены ощущения, что футбол может быть праздником. И на стадион, и обратно мы идем строем через колонны ментов и лошадей. Редкий случай, когда всё перевернулось – чемпионство «Спартака». Пьяный Глушаков, гитара и веселье около «Открытие Арены» – жаль, что так угорать и объединяться мы можем только после 16-летнего воздержания, а по более мелким поводам не получается. Не принято у нас дружить с незнакомыми людьми – с этим ничего не поделать.

Но, к счастью, к нам скоро приедут люди, у которых принято. За этим и надо выходить из дома, и никакой билет вам не нужен!



Например, история о ЧМ-2010 от пресс-атташе «Локомотива» Андрея Бодрова: «В отель к сборной Камеруна приходили все желающие и тусовались там до вечера. Болельщики собирались в лобби, сплетничали, галдели, бросались к футболистам, тренерам и персоналу, чтобы обнять их или задать вопрос. Камерунские болельщики запомнились национальной одеждой – яркие балахоны, мужские платья, даже шкуры животных. Я наблюдал, как Чупо-Мотинг всех по очереди обыгрывал в пинг-понг. Начальник команды по имени Джамба угощал гостей фруктами. Это’О со всеми фотографировался, а рядом не было ни охранника».

Или Евро-2012. Все три матча Голландия играла в Харькове. Все три провалила, но кто это помнит? Зато все (все – это коллега Ярослав Кулемин, чья цитата ниже) помнят, как на местном водохранилище голландцы устроили кемпинг на тысячу человек. «Весь город бегал в фан-зону, чтобы поугорать над дикими нарядами голландцев – костюмами королевской семьи, женскими платьями на мужиках и обвешанными морковками клоунаторе. Голландцы ощущали себя рок-звёздами, особенно в окружении украинских барышень. Они сохранили бодрость даже после двух позоров – особенно мужик в гипсе, которого на последний матч везли на коляске».



Никогда не забуду, как на ЧМ-2014 в Рио-де-Жанейро уругвайцы оккупировали Копакабану и играли там в футбол в ночи. Один, особо пьяный, кричал, что он Суарес, и пытался всех укусить. В Сан-Паулу царили чилийцы, которые приехали в таком количестве, что не поместились бы ни на одном стадионе. Их мало парило, что большинство не попадут на матчи – им просто хотелось быть ближе к празднику, а праздник они создавали сами. Просто поселились в палаточном лагере, где на равных жили люди всех социальных слоёв. По майкам аргентинцев можно было изучать историю – Симеоне, Верон, Сорин, Батистута, Ортега, Креспо и, конечно же, Марадона.

Чем впечатлил Евро-2016, вы и сами прекрасно знаете. Когда два дня в Марселе идёт война, над твоей головой летают бутылки, а глаза промываются слезоточивым газом, такое запоминается на всю жизнь и лучше любых матчей. В этом мало праздника, но серия пенальти в футболе – тоже не всегда самое приятное зрелище.



Уверен, что гости и надвигающаяся на наши города атмосфера тоже запомнятся намного больше, чем ничья с Саудовской Аравией, унижение от Салаха и гэнг-бэнг от Уругвая. Я уже мечтаю оказаться на каком-нибудь Арбате, где будут тусоваться прекрасные аргентинцы. Или на Кузнецком мосту, который оккупируют бельгийцы! Или в Камергерском переулке с сумасшедшими мексиканцами! Ещё больше это касается маленьких городов – там атмосфера чемпионатов мира и Европы чувствуется намного сильнее, чем в мегаполисах. Надеюсь, за счет двух стадионов Москва не полностью проглотит турнир.

Самые дорогие сборные и популярные чемпионаты. Главная статистика команд ЧМ Списки, в которых есть даже Гвинея, а Россия среди лидеров.

Так что если вы не так и не достали билеты на все эти бесполезные матчи (80% – совершенно бесполезные), не расстраивайтесь. Идите в фан-зоны, идите гулять в центр, ищите болельщиков и наслаждайтесь тем, чего сильно не хватает нашей стране. Понимания того, что футбол объединяет и может приносить много позитивных эмоций!



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