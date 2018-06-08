«Хочу стать с ЦСКА чемпионом». Никита Чернов вернулся домой

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью «Чемпионату» рассказывал, что летом клуб может лишиться сразу трёх центральных защитников. Сергей Игнашевич примет решение о продолжении карьеры после чемпионата мира, братья Березуцкие — чуть раньше, как вернутся из отпуска. Добавим сюда же, что травмирован Виктор Васин. Первый шаг к тому, чтобы заменить лидеров ЦСКА уже сделал. Вернул из аренды Никиту Чернова, который последний сезон провёл в аренде в «Урале».

«Все замёрзли и ушли, а Игнашевич остался на скамейке и дал ценный совет» Большое интервью с Виктором Гончаренко – о Гинере, Игнашевиче, Березуцких, Мусе, Вернблуме, Головине и всех-всех-всех.

— Что для вас значит возвращение в ЦСКА?

— Ожидания очень оптимистичные. Хочется поскорее дебютировать в чемпионате страны. Я долго к этому шёл, скитался по арендам, но шанса в ЦСКА не получал. Если на сборах проявлю себя, надеюсь, Гончаренко доверит мне место в составе.

— Чувствуете дополнительную ответственность, что приходите на смену таким столпам обороны, как братья Березуцкие и Игнашевич?

— Конечно. Очень хочется не подвести армейскую защиту. Но всё равно рано или поздно я бы вернулся в ЦСКА. Сейчас пока не до конца понятно, уйдут наши ветераны или нет. Надеюсь удастся перенять у них какой-то опыт. Даже если они будут просто подсказывать со скамейки в качестве тренеров или советников — думаю, многое от этого приобрету.

— Задумывались над тем, что взяли номер Вернблума или это непринципиальный момент?

— Для меня это не имеет значения. И до Понтуса в ЦСКА под третьим номером играло немало доблестных футболистов. Думаю, Вернблум мало заморачивался по этому поводу. Просто этот номер, как правило носят защитники. У меня в «Урале» были 91-й и 28-й номера. Но всё-таки хотелось иметь более оборонительный вариант. Считается же, что они до 5-го/6-го.

— Как восприняли новость об уходе шведа?

— Грустно, он привносил в нашу команду очень многое. Был не последним человеком в клубе.

— Как давно узнали, что вернётесь в родную команду?

— Знал об этом ещё в январе — тогда меня хотели забрать. Но в «Урале» всё шло хорошо, поэтому хотел доиграть сезон и помочь партнёрам занять место как можно выше. Президент клуба (Григорий Иванов) мою идею поддержал. Я хотел как-то отблагодарить команду за то, что они дали мне возможность сыграть в чемпионате России. За добро надо платить добром. Хотя был пункт в контракте, по которому ЦСКА мог меня вернуть. Позвонили из клуба, узнали мою точку зрения. Как назло в последний день трансферного окна Витя Васин сломался. Хотелось бы, чтобы таких травм не было. Как мне сказали, если бы у ЦСКА была ещё пара дней, они бы вернули меня из аренды.

— Какие эмоции испытываете от возвращения?

— Я очень рад вернуться в родной клуб, увидеть ребят – я по ним очень соскучился. С 12-и лет выступал в ЦСКА, всех знаю — руководство, персонал, тренеров, игроков. Ко всем прикипел – они по-своему мне близкие люди. Играл с Головиным и Макаровым, в интернате жил с Хосоновым и Гордюшенко. Хочется поскорее увидеть их.

— Пример Щенникова, который продлил контракт на длительный срок, чтобы закончить карьеру в ЦСКА, вдохновляет?

— Мотивирует. Воспитанник клуба не захотел переходить ни в «Зенит», ни в «Спартак», а посчитал нужным остаться в ЦСКА. Большой ему респект за это.

— Каковы ваши амбиции – чего хотите добиться в следующем сезоне?

— Первоочередная задача – сыграть в РФПЛ за ЦСКА. Потом хотелось бы выступить в еврокубках. Но если мыслить масштабно, то хочется взять чемпионство. Понимаю, что с такой молодой командой это будет тяжело, но у нас молодой и амбициозный тренер. Он умеет донести все свои мысли до игроков. Да и молодые ребята показали, что они не тушуются. Не видел в матчах с «Зенитом» и «Спартаком», что ЦСКА в таком составе был хуже. Скорее даже был лучше.