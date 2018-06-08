«Амкар» не всплыл

Всё идёт к тому, что пермский «Амкар» всё-таки прощается с Премьер-Лигой. Не успели мы понять, кто заменит «Тосно» в Суперкубке России, как к нему в компанию отправился ещё один клуб.

Спаси, но не сохраняй. «Амкар» летит вниз? Парни Евсеева бились до последнего тура, победили в стыках, а теперь команда может сняться с чемпионата.

На той неделе пермяки получили лицензию РФПЛ. Многие логично выдохнули. Зачем ещё биться за эту несчастную лицензию, если собрались сниматься с чемпионата? Вот и клубный Instagram, похоже, развеселился и, как ни в чём не бывало, продолжал клепать мемы.

Но Идову, похоже, снова ждут резкие перемены в жизни. Лицензия может и не понадобиться.

Почему денег не стало?

Как и большинство российских клубов, «Амкар» живёт на бюджетные деньги. И для того, чтобы закладывать в региональном бюджете жирную строчку о футболе, нужно чьё-то волевое решение. Например, губернатора.

Но есть один нюанс. Есть риск, что губернатор может не понять прикола этих инвестиций. Ну вдруг он вообще никогда не играл в футбол. Или является искренним идеологом частных средств в профессиональном спорте. А может он просто устал смотреть на пустые трибуны и сопоставил инвестиции с выхлопом.

В общем, непонятно, какой вариант сработал в этот раз, но в случае с Максимом Решетниковым так и случилось. Он вступил в должность губернатора Пермского края в прошлом году и сразу заявил, что не намерен тратить на футбол огромных средств. Не прошло и года.

Кажется, запасной вариант не сработал

С первых дней появления слухов о том, что «Амкар» не получит лицензию, заговорили о переезде клуба в другой город. Сначала говорилось о Нижнем Новгороде, потом вроде бы замелькал ещё вариант с Калининградом.

Так уж часто у нас бывает, что там, где заканчиваются бюджетные средства, начинаются нефтяные. В случае переезда главным спонсором «Амкара» могла стать нефтедобывающая компания. Но, по всей видимости, переговоры провалились.

Зато 5 июня в Перми присвоили одной из улиц имя знаменитого футболиста Павла Садырина. Это стёб что ли такой?

Что говорят власти города?

В регионах власти не всегда успевают за решениями влиятельных начальников. Вот, например, что рассказали в пермской администрации коллегам из sports.ru:

«На «Амкар» предусмотрен 201 миллион рублей. Также в Перми построен крытый футбольный манеж, где будет готовиться кадровый резерв для «Амкара». Еще одним шагом стало создание команды «Звезда», которая будет заявлена в ПФЛ. Это не альтернатива «Амкару», а возможность выпускникам футбольных школ совершенствовать свое мастерство».

В городе, в котором умирает главная команда, создают ещё одну — в помощь? Что-что?

Всё выглядит так, что «Звезда» и станет альтернативой «Амкара». Очень недорогой альтернативой — зато с богатой историей. Кстати, в ней и играл Садырин, которому оперативно посвятили улицу города.

Ну, и к словам о 201-м миллионе. Гаджи Гаджиев, бывший тренер «Амкара» сказал, что на одни только налоги ушло 194. Интересно, можно ли содержать клуб РФПЛ на семь миллионов рублей?

Как реагируют в клубе?

Руководство клуба ничего не говорит. Что тут скажешь, когда жизнь клуба зависит от переговоров дядей-толстосумов? Остаётся только ждать.

Опытный Вадим Евсеев уже готовится к худшим вариантам. Недавно он сообщил, что получил предложение из Европы.

Евсеев: мне поступило предложение из европейского чемпионата

Футболисты признаются, что уже три месяца сидят без зарплаты и выдают эмоциональные речи (что им ещё остаётся?).

Гасилин: все отвернулись от «Амкара» и молчат

Болельщики «Амкара» по старинке написали письмо Путину.

Болельщики «Амкара» обратились к Путину за помощью

А культовый в прошлом футболист пермского клуба констатировал его смерть.

А. Попов: всё, история «Амкара» закончилась, умерла

Что теперь?

Как стало известно «Чемпионату», вылетающий «Амкар» заменит «Анжи». Руководство клуба давно выразило готовность остаться в высшей лиге, а по регламенту РФПЛ именно они и должны заменить пермяков.

«Анжи» выступит вместо «Амкара» в следующем сезоне РФПЛ

В этом случае эффектом домино в ФНЛ останется 19 команд. Пока обсуждается два варианта. Первый — оставить всё как есть и провести сезон с 19 командами. Второй — включить в состав участников «Казанку», фарм-клуб московского «Локомотива», в котором провёл сезон Дмитрий Сычёв.

Похоже, «Амкар» не попадает даже в ФНЛ.