«Неприкосновенный». Трофей чемпионов и президентов

Вы точно знаете, что Кубок мира — не первый вариант трофея, который FIFA вручает победителю чемпионатов мира. Тот самый кубок с 1946 года носил имя Жюля Риме. Президента ФИФА, который даст серьёзную фору Владимиру Владимировичу. Во главе организации он провёл 33 года.

Тот трофей был вдохновлён образом древнегреческой богини победы. А ещё его несколько раз пытались украсть.

То глава Федерации футбола Италии утащил его под свою кровать, наивно пытаясь спрятать реликвию от нацистов. То британская полиция неведомым образом проспала случайного воришку. Последний, правда, скинул трофей в кусты, осознав, что натворил. Там же его нашёл знаменитый пёс Пиклз, сохранив лицо целой нации.

Как крали медали и кубки. 6 примеров в России и в мире Владимир Быстров – не единственный, у кого своровали награду.

Но кубок всё равно украли. Это случилось в Бразилии в 1983-м. Злодеев в итоге поймали. Сам трофей не нашли до сих пор.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Кражи Кубка мира случаются не только в реальной жизни, но и креативной рекламе. Вот, например, совсем недавно bwin представил мини-фильм под названием «Кто украл кубок?» с Марадоной, Кафу, Дель Боске и Эффенбергом в главных ролях.

Новая вариация

Старый кубок перестали вручать победителю ещё в 1970-м. Бразильцы выиграли мундиаль и по регламенту тех врёмен трёхкратные чемпионы забрали его на вечное хранение.

Глядя на новый кубок, невозможно сразу понять, на что он похож. Нет, очертания рук, конечно, узнаваемы, но общая идея считывается сложно. Не мучайтесь: это два человека, которые поддерживают двумя руками земной шар. Аналогия с тремя китами из античности. Итальянец Гаццанига придумал сразу две версии кубка, но выбрали эту.

Мания владеть кубком жива до сих пор, и в 2010-м к выставленному в ЮАР трофею чуть не пробрался какой-то безумный испанец. Охранники его быстро скрутили, а тот принялся оправдываться: якобы собирался не красть, а сделать с ним ритуал на удачу. К счастью, после трёх нелепых грабежей он наконец-то надёжно охраняется.

На этой неделе кубок был выставлен в московском Парке Горького. На церемонии его приветствия присутствовали многие известные люди. Важная деталь: к кубку не имеет права прикасаться никто, кроме чемпионов. И глав государств. Поэтому пока Лотар Маттеус изо всех сил куражился с ним на публике, мэр Москвы с пониманием стоял рядышком. Что поделать — футбольная реликвия!

Интересные факты о кубке

Кубок сделан из 18-каратного золота. Такое обычно используют в дорогих ювелирных изделиях. Подставка кубка сделана из малахита.

Высота трофея 36,5 см, а общий вес – около 7 кг.

К 2038 году на кубке не останется мест для новых записей о победителях. Тогда же его, видимо, и придётся заменить.

Новую версию кубка завоевали всего 6 стран за 44 года.

Дизайнер кубка итальянец Сильвио Гаццанига был выбран из 53 скульптуров со всего мира. Два года назад Гаццанига умер в возрасте 95 лет.

Два человека на трофее — не просто люди, а футболисты, радующиеся победе.

Названия победителей пишут на кубке на родном языке чемпионов.

С 2006 года трофей не передаётся победителю. Он хранится в музее футбола в Цюрихе, а выставляется только во время мирового тура, жеребьёвки ЧМ и финального матча.