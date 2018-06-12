«Не вижу в сборной второго Аршавина. Может, не вырос ещё»

Андрей Аршавин гостит в Москве. Правда, на открытие ЧМ-2018 он всё-таки не попадёт – к тому времени ему придётся вернуться в «Кайрат». А пока самый яркий футболист в истории России принял участие в открытии nike box в Парке Горького, где ответил на вопросы журналистов со всего мира. Четыре раза Аршавина спросили, кого он считает фаворитом. Трижды – про перспективы Головина в Европе. «Чемпионат» приводит полную версию интервью.

Про Головина

– Много говорят про Головина. Парень созрел для того, чтобы уехать в «Ювентус»?

– В матче против «Арсенала» он выглядел достойно. Мне кажется, он способен играть в Европе, но это его выбор, захочет ли он и куда именно уйти. Не надо его к этому двигать, он решит сам за себя.

– Почему у нас практически никто не играет в Европе?

– Тут несколько причин. Сборная России должна показать себя, тогда агенты будут выцеплять наших футболистов. Другая причина – с финансовый точки зрения выгоднее оставаться тут, чем играть за границей.

Про сборную России

– Кто новый Аршавин в сборной России?

– Я такого не вижу на данный момент.



– Почему?

– Не знаю. Может, ещё не вырос.



– Сейчас только ленивый не критикует Черчесова. Понимаете почему?

– Я, конечно, ленивый, но критиковать его не буду. Недовольство понятно, когда нет результата. Мы все хотим, чтобы сборная побеждала.



– Последние товарищеские матчи вам понравились?

– Я видел только игру с Австрией. Обычная товарищеская встреча, в которой некоторые футболисты сборной Австрии были на голову сильнее некоторых футболистов сборной России. Но, в принципе, это ни о чём не говорит. Я думаю, что на ЧМ-2018 всё будет по-другому.



– Говорят, что нынешная сборная России – самая слабая в истории.

– Мне кажется, так твердят на протяжение всей моей карьеры, будто сборная России всегда самая слабая. Меня эти слова уже не удивляют.



– Но результаты этого поколения действительно не очень.

– Может быть, в России появляются хорошие футболисты, но никто их не видит. Надеюсь, это поколение справится с давлением и изменит ситуацию.

– Кто фаворит этого мундиаля?

– Для меня – Бразилия и Франция.



– Чего ожидаете от сборной Германии? – уточнил немецкий журналист.

– Меня удивило, что Зане не попал в заявку. В остальном эта сборная – один из фаворитов, немцы всегда сильны. Но я буду болеть за другие команды.



– Почему Германия для вас не фаворит?

– Вы уже выиграли чемпионат мира, дайте другим.



– Как оцените инфраструктуру в Москве?

– Великолепно. Единственное, на Тверской нет ни одного плаката о ЧМ-2018.



– Планируете посетить матчи ЧМ-2018?

– Нет. Мне поступило предложение посетить первую игру, но, скорее всего, я на ней быть не смогу. Нужно будет находиться в «Кайрате».



– Ваш прогноз на выступление сборной России?

– Надеюсь, что Россия выступит удачно. Наша сборная достаточно сильна, чтобы выйти из группы. Тем более что уругвайцам в третьей игре уже может быть ничего не нужно.

Про «Зенит»

– Пошёл тренд на возвращение в «Зенит» своих воспитанников. Возможно, Денисов вернётся. С вами не разговаривали на этот счёт?

– Нет.



– Но вы хотели бы вернуться?

– Как игрок – нет.



– А как менеджер или тренер?

– Быть в клубе – да.



– А что вам ближе?

– Скорее менеджерская работа.



– Ваш друг Александр Кержаков делает карьеру на телевидении.

– Я ему, честно, очень завидую. Может быть, когда-нибудь его догоню (смеётся).

Про Евро-2008

– Гус Хиддинк сейчас в Москве. Не виделись с ним?

– Некоторые люди хотели, чтобы я с ним встретился, но, к сожалению, наши графики не совпали.



– 10 лет прошло с тех пор, как вы подарили праздник России, обыграв голландцев. Что сейчас нужно сделать, чтобы россияне так же вышли на улицы?

– Сотворить чудо. Выход из группы уже будет большим праздником. Да и после любой победы в городах будут народные гуляния.

– В сборной что-то осталось со времён Евро-2008?

– Несколько футболистов: Акинфеев, Жирков, Игнашевич.

Про себя

– Игнашевич вернулся в сборную. А ваше возвращение было реально?

– Нет. Это была бы слабая сборная России, если бы я ей был нужен в 37 лет. Должны появляться какие-то новые футболисты: более молодые, более атлетичные.



– Сколько ещё будете выступать?

– Не знаю.



– Вы много лет ставили перед собой самые высокие цели. Какую цель ставите в следующем сезоне?

– Чтобы «Кайрат» стал чемпионом. «Кайрат» – это команда в Казахстане, если вы не знаете.