«Для России главное — выйти из группы. Дальше будет легче»

По приглашению Альфа-Банка — официального банка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – в преддверии главного турнира планеты Россию посетили 10 главных звёзд планеты. Они приняли участие в детском футбольном турнире клиентов Альфа-Банка.



Одним из них был футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян. Он интеллигентен, разговаривает на шести языках, занимается благотворительностью и, как бы он ни отрицал, является послом мира от Армении и всего бывшего СССР. Поэтому в течение 10 минут мы разговаривали не только о самой игре.

— У меня было много предложений посетить чемпионат мира, — начал Генрих, с которым мы встретились в отеле у Кремля. – Но я не смогу. Хочу провести время в Армении, с семьёй и друзьями.



— Ваш круг – это элита Армении?

— Нет, ребята со двора или из команд, в которых я тренировался и играл. Не те, кто стал футболистом, наоборот — те, у кого не получилось.



— Что обсуждаете, когда собираетесь вместе?

— Вспоминаем моменты из нашего детства, какие-то смешные ситуации — и просто обсуждаем нашу жизнь.



— Вы помогаете детям. Расскажите о последних акциях.

— Год назад помогали тем, тем кто живёт без родителей. Ещё были в больнице, постарались помочь детям, больным раком. Сейчас у меня намечается одна благотворительная акция с ЮНИСЕФ. Это будет видеоролик, но не имею права говорить — какой.

«Тосно», мы запомним тебя таким… Ты прожил короткую, но яркую жизнь.

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— В странах бывшего Союза большие проблемы с футболом. В Армении не всё хорошо, в России клубы разваливаются.

— А кто в России — «Тосно»?

— Ещё «Амкар».

— «Амкар» тоже? – огорчён Мхитарян.

— Плохо, что целые регионы лишаются игры…

— Дело не только в этом. Представьте, футболист пришёл играть, а через год ему говорят: «Знаешь что, футбола больше не будет, ищи себе команду». Нужно понять, что не каждый игрок может вписаться в команду, и не каждый клуб может быть ему полезен. То есть команда развалилась, а дальше у человека может что-то не получиться. Нельзя вот так играться с чужой карьерой.

— Но что делать, если экономически ни Россия, ни Армения, ни Украина не могут содержать много самостоятельных клубов и конкурировать с ведущими лигами.

— А Россия почему нет?

— Курс доллара, санкции.

— Думаю, не в этом проблема. Самое главное, чтобы человек, который держит команду, делал это от души и понимал, что не имеет права завтра спокойно её разрушить. Все должны понять, что футбол – это очень большой бизнес. И если ты сделал сильный клуб, если хорошо работал, то сможешь много зарабатывать.

— Не считаете, что возможным спасением для футбола в бывшем СССР было бы воссоздание континентальной лиги — союзного чемпионата, который был раньше?

— Если бы можно было создать такой чемпионат, почему бы и нет? Было бы интересно и наблюдать, и участвовать в нём. Потому что команды станут ещё сильнее, и финансовая поддержка будет лучше. Если честно, я только за.

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— Россия – единственная страна из бывшего СССР, которая участвует в чемпионате мира. Какие у неё перспективы?

— Самое главное – выйти из группы. Если получится, потом будет легче. А ещё надо верить в свои силы. Уверен, что игроки сборной России смогут очень хорошо играть и представлять свою страну.

— В России все обсуждают возможный переезд Александра Головина в Европу. Как он вам?

— Я играл против него в Лиге Европы, Головин — очень хороший игрок. Просто пожелаю ему, чтобы, если у него будет предложение из Европы — он туда уходил. Потому что уровень чемпионата там совсем другой.



— Его партнёр по ЦСКА Фёдор Чалов считает, что Головину нет смысла переходить, например, в «Монако», потому что это не топ-клуб.

— Пусть сделает первый шаг. Кто сказал, что из ЦСКА нужно пойти сразу в «Реал» или «Барселону»? Это неправильно. Зачем идти в топ-клуб, если он ты будешь сидеть на скамейке? Нужно выбирать тот вариант, где ты будешь постоянно задействован. А уже вторым шагом может быть переход в гранд.

Генрих Мхитарян против Александра Головина Фото: РИА Новости

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— Вы уже сказали, что будете проводить время в Ереване с друзьями. Какие у вас любимые блюда?

— Вся армянская кухня. Я её обожаю. Нет ничего такого, чего бы я не любил. Первым же блюдом назову армянский шашлык.



— Дадите рецепт?

— Ну, сам я не готовлю, для меня его делают.



— Но сейчас для отпускного состояния вы в отличной форме. Бегаете кроссы?

— Нет, мне в клубе сказали, что две недели после матчей сборной не нужно вообще ничем заниматься – просто вести пассивный отдых.



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— Ещё об отдыхе. Вы в хороших отношениях с Гариком Мартиросяном. С ним смешно?

— В прошлом году, когда он приехал в Ереван, мы встретились с ним и его женой и записали шутку про вазу.

Когда мы выиграли Лигу Европы, он поздравил меня с завоеванием кубка Лиги Европы в «Инстаграме», а его жена сказала, что это ваза. Они тогда поспорили, а когда приехали в Ереван — его жена попросила меня сказать, что это была ваза для цветов.



— Смотрите российский «Камеди Клаб»?

— Иногда смотрю. Павел Воля хороший. «Бульдог» Харламов тоже, Тимур Батрутдинов.



— Если сравнивать с Волей, кто из ваших партнёров по команде самый смешной и забавный?

— Ляказетт. Он просто суперсмешной и суперпозитивный. Примеры из жизни клубов не приведу, просто скажу, что с ним всегда очень приятно провести время, с ним не будет скучно.



— Вы с Эмери познакомились уже?

— Нет ещё.



— Главный шутник в сборной России – Артём Дзюба, он как-то назвал Эмери «тренеришкой».

— Ой, я даже не знаю про эту историю.

«Ощущение, что мы — ваши враги». Дзюба выступил с мощнейшим манифестом Артём объяснил болельщикам и журналистам, в чём они не правы.

— Как расстались с Венгером?

— Он сказал мне, что я был очень хорош в свои первые шесть месяцев и следующий год будет для меня очень успешным.



— А у вас самого какие предчувствия?

— Очень позитивные. Уверен, в этом сезоне «Арсенал» точно будет хорошо играть и претендовать на самое высокое место.