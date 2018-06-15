«Пусть трава ему будет пухом!». Лучшие комментаторы матчей сборной России

Бывает ли кокс свежим? Господи, они и такое спрашивают в прямом эфире…

Сборная России триумфально начала домашний чемпионат мира по футболу, разгромив команду Саудовской Аравии со счётом 5:0. Комментаторы матча Александр Елагин и Леонид Слуцкий не подарили нам будущих крылатых фраз и ярких мемов, ограничившись мелкими казусами. Елагин, например, представил главного тренера саудовцев, назвав его главным арбитром.

Однако впереди у нас месяц футбола и десятки матчей, мемы и перлы обязательно будут. Ну а пока «Чемпионат» вспоминает самые удивительные фразы, сказанные комментаторами во время матчей сборной России.

Добавит ли Кокс угля?

«На поле выходит 18-й номер сборной Ирландии Саймон Кокс. Добавит ли он им угля, добавит ли он кокса атакам? Зырянов под прессингом свежего Кокса едва смог сделать передачу назад. Бывает ли вообще кокс свежим?» (Виктор Гусев про выход на замену игрока сборной Ирландии Саймона Кокса во время отборочного матча к чемпионату Европы 2012 года, на который мы успешно пробились).

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«Пусть трава ему будет пухом»

«В протоколе он записан как Пухоль, пусть трава ему будет пухом, искусственная трава… Господи, о чём я» (Виктор Гусев про игрока сборной Андорры Марко Пухоля. Та встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу россиян и зафиксировала выход на ЧМ-2012).

О чём не знал голландец?

«Удар, но там Игорь Акинфеев! Рафаэль ван дер Варт, не знал? Надо было составы смотреть перед игрой. Интересно, собирается забить таким ударом» (Георгий Черданцев про уже легендарную победу над сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008).

«Я сейчас закончу вообще всё»

«Аршавин! Ну-ка сам, можешь всё! Ведь может же! Это гений! Я сейчас закончу вообще всё!» (Георгий Черданцев во время победного гола в том же самом матче с Нидерландами на Евро-2008).

Сыр с дырами

«Булыкин, как танк, рвётся в штрафную и забивает! Не хочу сказать, что это Стрельцов, но давно мы не видели таких игроков на наших полях! Он протаранил швейцарскую оборону, как будто это швейцарский сыр с дырами» (Виктор Гусев про гол Дмитрия Булыкина в ворота сборной Швейцарии во время отбора на Евро-2004, куда мы успешно пробились).

Дер, вар, Сар

«Аршавин, рискуй! Удар, но длинной своей рукой дер вар Сар (на самом деле – Эдвин ван дер Сар) переводит мяч на угловой» (Геннадий Орлов во время матча Евро-2008 с Нидерландами).

О боже…

«Булхауз (на самом деле — Булахруз), явно опаздывая, бьёт соперника. Брокхорст (на самом деле — ван Бронхорст) с мячом, на дер вар Варта (на самом деле — ван дер Варт) …Куйт! (на самом деле — а кто его знает, как на самом деле)» (Снова Геннадий Орлов и снова про матч с Нидерландами. Уникальная интерпретация фамилий оранжевых).

Демонстрация подошвы

«Кержаков, нужно бить! Саша! Широков, ну бить-то надо! Да что же такое происходит? Гол! С пятого раза Файзулин забивает сборной Бразилии. Минуту катали мяч по их штрафной. Фабио Капелло торжествующе демонстрирует нам подошву собственных ботинок» (Владимир Стогниенко про гол в ворота сборной Бразилии во время товарищеского матча в 2013 году).



Это были исключительно положительные комментарии после действительно больших успехов сборной России по футболу. Таких, как в матче открытия чемпионата мира — 2018. Но ведь…



«…главное теперь не обосраться» (не комментатор, но пророк Константин Зырянов после победы над сборной Англии со счётом 2:1 в Лужниках и перед игрой с Израилем в отборе на Евро-2008).