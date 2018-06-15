Зачем испанцам тренер? Эти девушки мотивируют лучше Лопетеги

Сборная Испании стала главным ньюсмейкером перед чемпионатом мира. Уволить тренера за день до турнира – смелое решение. Но кто же теперь будет мотивировать футболистов? Хулен Лопетеги уволен, а Фернандо Йерро просто не успеет разобраться в этой команде. Ничего страшного, жёны и подруги игроков сборной Испании найдут нужные слова, чтобы их мужчины бегали по полю как заведённые. Сегодня первый матч «красной фурии» — против сборной Португалии. Кто же будет поддерживать испанцев на трибуне? Знакомимся!

Сборная Испании уволила тренера за два дня до старта на ЧМ. Главное Во всём виноват мадридский «Реал».

Эдурне – девушка голкипера Давида де Хеа

Эдурне очень популярна в Испании, она поёт, ведёт телешоу и даже признавалась самой горячей женщиной страны несколько лет назад. Девушка влюблена в голкипера сборной и живёт вместе с ним очень давно. Никакие проблемы и ссоры не мешают ей болеть за своего любимого на трибуне.

Шакира – жена защитника Херарда Пике

Пике и Шакира очень любят чемпионат мира по футболу, ведь именно благодаря ему они познакомились. В 2010 году певица записала офицальную песню турнира в ЮАР, а Херард принял участие в съёмках клипа. Так и началась их любовная история. Теперь Шакира ходит почти на все матчи своего мужа и обязательно будет поддерживать его в России.

Почему я буду болеть за Испанию на ЧМ-2018 Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко начал симпатизировать Испании, когда это ещё не было мейнстримом.

Пилар Рубио – девушка защитника Серхио Рамоса

Пилар Рубио и Серхио Рамос – отличный пример счастливой пары. Познакомившись шесть лет назад, они сразу влюбились друг в друга и с тех пор не расстаются. У Серхио и Пилар два прекрасных сына, которые вместе с мамой любят болеть за отца. В России Пилар обязательно будет поддерживать своего возлюбленного.

Красота дня. Кому Серхио Рамос посвятил свой новый успех В рубрике «Красота дня» — Пилар Рубио, испанская телеведущая и жена Серхио Рамоса, которой защитник «Реала» посвятил гол в ворота «Бетиса».

Сара Саламо – девушка полузащитника Иско

Иско и Сара встречаются не так давно. Но они очень любят друг друга. Девушка постоянно ходит на все домашние матчи своего возлюбленного и обязательно приедет в Россию. Ищите её на трибунах – кричащую, поющую и болеющую за Иско.

Красота дня. Новая девушка Иско — Сара Саламо Испанская актриса покорившая полузащитника «Реала».

Марина Мунтанер — девушка Марко Асенсио

Именно с появлением Марины связывает свои главные достижения в футболе Асенсио. По его словам, после начала отношений с Мариной он вышел в основе «Реала», потом выиграл Суперкубок УЕФА, забив гол в финале, выиграл клубный чемпионат мира, получил вызов в сборную и выиграл Лигу чемпионов. Теперь Марине осталось настроить своего возлюбленного на победу в мундиале.

Макарена Родригес – жена нападающего Лукаса Васкеса

Произнося имя жены Васкеса, невольно вспоминаешь яркую одноимённую песню. Макарена и Лукас очень давно вместе, но только недавно сыграли свадьбу. Девушка ходит на все игры Лукаса и обязательно прилетит в Россию, чтобы лично поддержать супруга.