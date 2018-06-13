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Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Хулен Лопетеги
Павел Пучков
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Сборная Испании уволила тренера за два дня до старта на ЧМ. Главное
Во всём виноват мадридский «Реал».
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Раз

Сборная Испании осталась без главного тренера за два дня до своего первого матча на чемпионате мира. За день до старта турнира. Хулен Лопетеги отчислен руководителем Федерации футбола Испании. Экстренную пресс-конференцию задержали на пару часов, но в итоге глава Федерации футбола Испании вышел к журналистам и объявил, что у сборной будет новый тренер.

Два

Причиной увольнения стало назначение Лопетеги главным тренером «Реала», о котором объявили несколько дней назад. В федерации футбола были шокированы всем: и фактом смены работы, и переговорами. Дело в том, что лишь 22 мая Лопетеги подписал новый контракт со сборной Испании. Но планы на долговременное сотрудничество прервал звонок Флорентино Переса. Окончательно добило то, что о назначении заявили перед самым чемпионатом мира. Это все суммарно оценили как предательство.

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Три

В Федерации футбола Испании с мая новый президент. Луис Рубиалес – молодой чиновник, и продление контракта с Лопетеги было одним из первых его решений в новой должности. О том, что Мистер договорился с «Реалом», Рубиалес узнал в Москве, куда прилетел на конгресс ФИФА – всего за пять минут до официального объявления. От новости он пришёл в ярость и срочно полетел в Краснодар. «Мы благодарны Лопетеги за всю ту работу, что он проделал. Любой успех команды на турнире будет его заслугой. Но мы всегда были честны в общении с ним, ожидали такой же ответной реакции. Сейчас я не чувствую себя преданным. Но даже не могли никак повлиять на переговоры – потому что просто не знали о них. Понимаю, что сейчас нас будут многие критиковать, но наши ценности определяют наши поступки. Мы не могли оставить произошедшее без реакции».

Четыре

Рубиалес не знал, зато в курсе переговоров Лопетеги с «Реалом» был защитник сборной Испании Серхио Рамос. Мистер обсуждал с футболистом потенциальную работу с «бланкос». Рамос в свою очередь обещал полную поддержку в раздевалке и помощь по трансляции идей тренера до партнёров.

Серхио стал первым, кто попытался отговорить Рубиалеса от увольнения Лопетеги из сборной. Вместе с Иньестой они доказывали руководителю федерации, что отставка крайняя мера и нужно пройти чемпионат мира с Лопетеги. «Это унизительно, если вы считаете, что на наш настрой может повлиять его контракт с кем-то ещё», – такие слова игроков в беседе с Рубаилесом приводит Marca. Сам Луис уверяет, что смог убедить футболистов в необходимости своего решения.

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Пять

Кто будет новым главным тренером сборной Испании – неизвестно. На пресс-конференции Рубиалес подчеркнул, что есть двое суток для принятия этого важнейшего решения. Предварительно на период турнира команду возглавит кто-то из тренерского штаба — например Фернандо Йерро. Но возможны варианты со стороны — например без работы Луис Энрике. Marca называет фаворитом экс-тренера «Малаги» Мичела.

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