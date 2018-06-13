Почему я буду болеть за Испанию на ЧМ-2018

Для поклонников успешных, в нашем случае преимущественно зарубежных команд циники от футбола придумали пренебрежительное определение – глорихантер, сокращённо глор. Наверное, и меня можно было бы причислить к интернациональной компашке охотников за славой – если бы не одно «но». Сборная Испании в ту пору, когда я ею «заболел», чаще вызывала всхлипы сожаления и сочувствия, нежели восторженный рёв.



Это в нулевых годах нового столетия «красную фурию» стало престижно и модно поддерживать. На стыке веков она была великим лузером – чемпионом отборочных турниров, не способным добиться ничего серьёзного в финальных стадиях. Долгие годы её потолком была 1/4. Субисаррета, Рауль, Йерро, Гвардиола – никому из этих выдающихся сеньоров не удалось преуспеть со сборной. После золотого Евро-1964 её словно прокляли. Кто бы ни носил красно-жёлтую майку национальной команды и ни руководил процессом с лавки запасных, она всякий раз тормозила вдали от решающей стадии, убираясь восвояси, вжав голову в плечи, спрятав воспалённые глаза за стёклами солнцезащитных очков…

Почему я буду болеть за Аргентину на ЧМ-2018 Сергей Титов объясняет, что за сборную Аргентины можно болеть не только из-за Месси.

Почему же тогда Испания, а не Германия, Италия или, скажем, Аргентина? А я её не выбирал – она сама выбрала меня – посредством цепи совпадений и знаков. Чересчур туманно? Сейчас объясню.



Я поздно увлёкся футболом, лет в 13, наверное, но тяжело и надолго. Всё изменил случайный, в общем-то, поход на стадион (знамение №1). Март 1991 года, зябкий, морозный. В Киев, где я имел счастье появиться на свет, явилась «Барселона». Та самая великая «Барселона» — с Субисарретой, Лаудрупом, Стоичковым, Бакеро в составе и легендарным Круиффом на лавке.

Друг детства подбил составить ему компанию и по такому случаю не поленился несколько часов отстоять в очереди за билетами. Места были «на галёрке», под табло. Но даже там, в студёном киевском поднебесье, величием «Барсы» сложно было не проникнуться.



Динамовцы изо всех сил сопротивлялись: Юран сравнял счёт, Саленко забил при 1:3 — но всё равно проиграли. Третий гол, де-факто победный, артист Стоичков забил в ближние к нам ворота с пенальти, виртуозно «нарисованного» собой же. Очарование той сумасшедшей командой было столь велико, что более своей жизни без футбола я не мыслил.

В следующий приезд «Барсы» коллега Квятковский, командированный из Москвы, научил ловить испанское радио на… проволоку. И я окончательно пропал… В универе на испанский язык определяли по остаточному принципу – тех, кто не прошёл на английский. Кажется, я один пошёл учить его целенаправленно. А через два года полетел в первую загранкомандировку. Ну, конечно же в Барселону! Можно было после всех этих знаков судьбы остаться равнодушным к Испании и её страстному футболу? Это было решительно невозможно.

Коллеги ехидно посмеивались, когда сборная Испании очередной раз вылетала с крупного турнира. «Красная фурия» 90-х была чертовски темпераментной и поразительно предсказуемой в плане результата особой. Как бы она ни играла – а у разных тренеров играла по-разному, – итог всегда был один: восьмёрка (в лучшем случае) – и адьос.

Естественно, ярче других в памяти отпечатались драматичные эпизоды. У Испании их было море! Штатовский ЧМ-1994 – это окровавленное лицо Луиса Энрике – результат безнаказанного удара локтем итальянца Тассотти. Евро-1996 – маленькие личные трагедии защитников Йерро и Надаля в серии пенальти против Англии. Чемпионат мира во Франции – бесполезный разгром болгар напоследок и вылет на групповой стадии…



Рано или поздно это должно было кончиться. С таким унизительным положением дел одна из самых футбольных наций на планете не могла смириться. Разорвать замкнутый круг неудач удалось Луису Арагонесу, а развить успех предшественника – Висенте дель Боске, пожалуй, самым авторитетным испанским мастерам своего поколения.

Их команды существенно отличались стилистически, но главное, что их объединяло, это непоколебимая уверенность в своих силах. Мудрец из Орталесы прочистил коллективный мозг сборной и положил начало новой эре – эре сборной Испании. Достойной компенсацией болельщикам за десятилетия неудач и разочарований стали два европейских титула и один мировой.

Почему я буду болеть за Германию на ЧМ-2018 Антон Михашенок обращается к корням.

После такого феноменального цикла пара шагов назад, наверное, была неизбежна. Это только кажется, что за десятилетие «фурия» практически не изменилась. На самом деле она обновилась кардинально. Из участников финала Евро-2008 по-прежнему в обойме только трое – Рамос, Сильва да Иньеста. С точки зрения «звёздности» это, пожалуй, самый скромный состав Испании с «бестрофейных» времён. Но в плане мотивации это скорее преимущество команды, чем недостаток. Что-что, а пресловутый блеск в глазах ей гарантирован.

С годами восприятие окружающей действительности меняется, детская любовь подвергается переоценке, эмоции от успехов/неудач притупляются. Теперь я не стану орать на трибуне, как подростком кричал от счастья у старенькой маминой «Радиотехники» после того, как Джукич не забил пенальти «Валенсии» и сделал «Барселону» чемпионом в 1994-м. Возможно, я даже не все матчи испанцев посмотрю от начала до конца. Но я точно обрадуюсь, если Андрес Иньеста ещё раз поднимет над головой Кубок мира. Со временем какие-то личные истории становятся ближе общих, а этот человек вызывает у меня, пожалуй, наибольшую симпатию среди всех гостей России.



P.S. Текст был написан ещё до абсурдной отставки Лопетеги. Глобально отношения автора к испанскому футболу она не меняет, но шансы напоследок увидеть Иньесту с трофеем существенно снижает.