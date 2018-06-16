Сборные, которые всех удивят на этом ЧМ

Сборная России по футболу удивила. Так, что до сих пор не все верят в чудо, случившееся в матче-открытии чемпионата мира – 2018. На каждом мундиале находились сборные, заставлявшие поверить в невероятное — Швеция и Болгария в 1994 году, Хорватия в 1998-м, Сенегал и Турция в 2002-м, Украина в 2006-м, Уругвай в 2010-м, Коста-Рика в 2014-м.



Кто же сейчас способен не только обыграть слабую команду со счётом 5:0, но и уничтожать фаворитов, добраться до медалей и даже, может быть, выиграть чемпионат мира?

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Хорватия

Прошло ровно 20 лет с момента, когда хорваты влюбили в себя огромное число болельщиков. Дело было на чемпионате мира во Франции, где подопечные Мирослава Блажевича заняли третье место, попутно уничтожив сборную Германии в четвертьфинале со счётом 3:0. А ведь могли играть в финале, если бы французов не вытащил защитник Лилиан Тюрам, забивший дважды. Тогда у хорватов зажигали Давор Шукер, Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Славен Билич. Сейчас состав у команды едва ли менее звёздный. Возможно, пришло время этому поколению футболистов во главе с Лукой Модричем добиться чего-то серьёзного? Иван Ракитич, Матео Ковачич, Марио Манджукич, Иван Перишич. Эти ребята займут первое место в группе с Аргентиной. А может и не только в группе.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Мексика

Мексиканцы практически на каждом мундиале держат стабильно высокий уровень, но им всегда не хватало совсем чуть-чуть, чтобы стать командой-открытием. Сейчас поколение мексиканских талантов подошло к оптимальному возрасту – большинству из звёзд сборной Мексики 25-30 лет. По-прежнему в строю железный Рафаэль Маркес, есть братья дос Сантос, Андрес Гуардадо, Чичарито, Карлос Вела, Рауль Хименес. Подопечные Хуана Карлоса Осорио очень техничны и сыграны. Плюс в прошлому году они уже выступали в России, так что опыт игры в нашей стране у них есть. И начнут они с победы над немцами в первом туре своей группы.

Фото: Hector Vivas/Getty Images

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Сенегал

Верните мне мой 2002-й. Именно тогда мы все по-настоящему узнали про сенегальский футбол. Африканцы в матче открытия ЧМ победили действующих на тот момент чемпионов мира и Европы французов. Пришло время для нового африканского шоу. Залог успеха – нападающий с фамилией Диуф. Тогда был Эль-Хаджи, сейчас Маме Бирам из «Сток Сити». А ещё у Сенегала есть Садио Мане, Бальде Кейта, Мбайе Ньянг, Калиду Кулибали и ряд других крепких игроков из Европы. Египет, Нигерия? Именно Сенегал – главная команда Африки на данный момент. И она удивит.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Сербия

Последние лет 10 братская сборная Сербии переживала трудные времена. Склоки внутри федерации, непонятная атмосфера в команде — всё это не способствовало высоким результатам. А ведь игроки у сербов всегда были очень приличные, даже в самые смутные годы. Тем приятнее было увидеть сербов в отличной форме в отборе на ЧМ-2018. Обороной сборной будут руководить опытные Александр Коларов и Бранислав Иванович. В полузащите будут трудиться Неманья Матич, Сергей Милинкович-Савич и Душан Тадич, а в атаке креатив будет возложен на Адема Ляича и Александра Митровича. Сербов многие недооценивают, а зря.

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Колумбия

И всё-таки он к нам приехал. Невозможно выкинуть из головы фразу Валерия Карпина после памятного матча «Спартака» с «Порту». Радамель Фалькао пропустил ЧМ-2014 из-за травмы, его карьера катилась вниз, но теперь он снова в большом в порядке и приехал к нам в гости. Но Колумбия – это не только Радамель. По-прежнему в строю Хамес Родригес, Карлос Бакка и Хуан Куадрадо. В защите, где у колумбийцев всегда были проблемы, появились топ-игроки, выступающие в «Барселоне» и «Тоттенхэме» — Йерри Мина и Давинсон Санчес. Качественные исполнители во всех линиях – мощный козырь в рукаве Хосе Пекермана. Ждём Колумбию в полуфинале.