Кто заставит немцев снова выиграть чемпионат мира?

Действующие чемпионы мира приехали в Россию, чтобы повторить свой успех в Бразилии. Тяжело находить мотивацию, когда постоянно побеждаешь – даже Зидан ушёл из «Реала». Чтобы не терять мотивацию, у игроков немецкой сборной есть жёны и подруги, которые хотят оставаться спутницами чемпионов мира. Поэтому – «давай дорогой, играй как следует»! Знакомимся с девушками немецкой сборной.

Нина Вайсс – жена голкипера Мануэля Нойера

Нина и Мануэль совсем недавно сыграли свадьбу. В то время у Нойера была травмирована нога, поэтому праздничную церемонию он провёл с костылём в руке, что не мешало ему прыгать и веселиться. Сейчас голкипер «немецкой машины» полностью готов, а Нина будет поддерживать своего возлюбленного на трибуне.

Даниэла Йеле – жена голкипера Марка-Андре Тер Штегена

Даниэла и Марк-Андре тоже поженились совсем недавно, и девушка всё ещё выставляет свадебные фотографии на своих страницах в соцсетях. Она всегда поддерживает своего мужа на трибуне и обязательно приедет на чемпионат мира в Россию.

Красота дня. Даниэла Йеле – жена Марка-Андре Тер Штегена Беловолосая датчанка из архитектурного университета, покорившая сердце вратаря «Барселоны» — в рубрике «Красота дня».

Изaбeль Гулapт – жена голкипера Keвинa Tpaппa

Так уж получилось, что у всех трёх голкиперов сборной Германии – очень красивые спутницы. Изабель по версии немецких болельщиков является вице-красоткой сборной Германии. Девушка очень востребована в модельном бизнесе, но, по её словам, обязательно найдёт время в своём графике, чтобы поддержать Кевина Траппа на турнире.

Кристина Рафаэла – жена защитника Матиаса Гинтера

Кристина стала самой красивой девушкой среди спутниц игроков сборной Германии по версии немецкого Playboy. В таких вопросах не стоит спорить с известным кроликом, поэтому просто согласимся. Значит, болельщикам повезёт увидеть главную красотку бундестим на трибунах российских стадионов.

Кэти Хуммельс – жена защитника Матса Хуммельса

Кэти и Матс поженились три года назад, с тех пор жёлтая немецкая пресса постоянно сообщает, что пара ждёт ребёнка. Если посчитать все такие сообщения, то у Мата уже около 100 детей. Во время чемпионата мира в 2014 году Кэти поработала журналисткой для одного немецкого издания и обязательно приедет в Россию, чтобы поддержать Матса.

Скарлет Гартман – девушка полузащитника Марко Ройса

Марко и Скарлет познакомились три года назад, с тех пор пара неразлучна. Скарлет — частая гостья на матчах Ройса и обязательно приедет на все его матчи в нашу страну. Судя по успехам сборной Германии, увидеть её на трибунах можно будет и после группового этапа.

Лиза Мюллер – жена нападающего Томаса Мюллера

Диза и Томас вместе уже более 11 лет и абсолютно счастливы вместе. Девушка не только поспособствовала прогрессу своего мужа в футболе, но и влюбила его в лошадей. Теперь у Томаса три увлечения в жизни – Лиза, лошади и футбол. В Россию он приехал, чтобы покататься на лошадях вместе с женой и выиграть кубок чемпионов мира. На лошадях он уже покатался, поэтому…