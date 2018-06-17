Дзагоев: проблемы с левой ногой — такое первый раз в моей карьере

Сегодня день рождения празднует Алан Дзагоев. Только вот ему далеко не весело. Только представьте: вы всю карьеру идёте к ЧМ-2018, но на 20-й минуте первой игры получаете травму. Это случилось не сегодня, но партнёры соболезнуют и поддерживают Алана до сих пор. Никому такого не пожелаешь.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Сегодняшняя тренировка началась с того, что тренер сборной России Мирослав Ромащенко около пяти минут на пальцах что-то объяснял Головину. Я бы многим пожертвовал, чтобы узнать, о чём именно шла речь. В следующий раз попробуй пробить штрафной под стенкой? Давай парень, ещё один гол и ты – в «Ювентусе»? Ну это так, догадки. Судя по движениям рук Ромащенко речь шла явно о чём-то игровом. Можете попробовать сами разгадать эти шарады по видео:

Из важного: в общую группу вернулся Юрий Жирков. Ну а само занятие началось с того, что все 23 футболиста собрались в круг и поздравили Алана Дзагоева. После этого полузащитник ответил на вопросы.

– День рождения – грустный праздник? – спросил корреспондент «Чемпионата»

– Наверное, нет. Партнёры поддержали, пожелали здоровья. Главный тренер и Виталий Леонтьевич поздравили.

– Вам уже что-то подарили партнёры?

– Пока ничего. Положительного результата в матче с Египтом будет достаточно.

– Вы не летите в Питер. Где будете смотреть игру?

– Дома, в кругу семьи.

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– Теоретические занятия пропустите?

– Вчера уже была одна теория перед Египтом. Ещё одно пропущу – ничего страшного.

– Как вам Египет?

– Мы смотрели Египет – Уругвай. У нашего ближайшего соперника команда организованная. Хорошо прессингует и обороняется. Классом выше, чем Саудовская Аравия.

– Как вы получили травму?

– Всегда были проблемы с правой ногой, а тут – левая. Первый раз в моей карьере. Даже не знаю, что сказать. Вроде все делал правильно, максимально профессионально подошёл к тренировкам и матчам.

– Болевые ощущения до сих пор?

– Да, при ходьбе. Первые 3-4 дня всегда так. Я это знаю – опыт у меня уже огромный. Завтра начинаю тренироваться в зале, крутить велосипед.

– Сроки восстановления?

– Пока не скажу. Доктора ещё будут наблюдать динамику.

– Какие эмоции у человека, который получил травму уже в первом матче на чемпионате мира?

– А как вы думаете, какие тут могут быть эмоции? Это стало ударом. Самое главное в жизни проходит мимо меня. Дай бог, выйдем в 1/8 финала. Говорят, что тогда ещё есть шанс сыграть.

– Если травма стала ударом, то информация о том, что ещё можете сыграть на ЧМ...

– …стала лучиком света.

Так же удалось пообщаться с другим полузащитником сборной России – Антоном Миранчуком.



– Вы тоже видели матч Египет – Уругвай?

– Да, хотя было тяжело смотреть. Не то, чтобы не зрелищная встреча, но видно, что очень дисциплинированные команды. Особенно в обороне. Египет, чем-то похож на Саудовскую Аравию, но выше классом. Думаю, что ничего нового никто не увидел.

– Показалось, что Египет показывает более оборонительный футбол, что неудобно для сборной России.

– У всех свои изъяны. Будем изучать и находить нужные дырки, для создания моментов.

– По скорости матч Египет – Уругвая превосходил Россия – Саудовская Аравия?

– Сложно говорить. По телеку смотришь – одно. В жизни – другое. Мы готовы физически и будем навязывать свою игру.



Тренировку сборной России посетил и Виталий Мутко, который пообщался и с командой, и отдельно с некоторыми футболистами – например с Игорем Акинфевым. Хотя о теме этого разговора вице-премьер РФ по вопросам строительства решил не распространяться. Так что корреспондент «Чемпионата» задал более профильный вопрос:

– Сейчас идёт строительство на Красной площади. Туристы вынуждены сворачивать на Никольскую, мимо главной достопримечательности России.

– Там были концертные мероприятия связанные связанные с Днём России – 12-го и 13-го июня. Сейчас организуют небольшой футбольный городок – поле, детские турниры. Буквально через дней всё откроют.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018



Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

– А вы сегодня приехали на тренировку в качестве кого?

– Господи, слушайте… В качестве человека. А ещё члена исполкома РФС.

– На стадионе в Екатеринбурге было много пустых мест. Почему? – поинтересовались мы напоследок.

– Давайте не обращать на это внимания. Не копаться. Я многое читаю – мы порой ищем только негатив. Билетная программа в руках не оргкомитета, а ФИФА. Им нужно задавать вопросы о том, как они реализуют. Если бы нам за два часа до матча сказали, что есть 5 или 10 тысяч нереализованных билетов, то мы бы спокойно мобилизировались. Тысячи людей в Екатеринбурге хотели пойти на футбол. Стране-хозяйке отдают крохотную квоту и наши места не пустуют.