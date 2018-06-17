Чемпионы мира не те? Мексика сенсационно бьёт Германию!

Шесть из одиннадцати

Действующие чемпионы мира немцы начали защиту титула в «Лужниках». Интересно было сравнить стартовый состав сборной Германии, игравшей под руководством Йоахима Лёва четыре года назад в финале против Аргентины, с сегодняшней основой. Совпали шесть фамилий – Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Тони Кроос, Месут Озил и Томас Мюллер. Уже закончили карьеру футболиста или выступления в национальной команде Филипп Лам, Мирослав Клозе и Бастиан Швайнштайгер, а Бенедикт Хёведес и Кристоф Крамер просто не попали в заявку на ЧМ-2018. Как, кстати, и автор победного гола в ворота аргентинцев Марио Гётце, вышедший в финале на замену.

Германия выходит на «товарняк»

Если немцы думали, что сборная Мексики окажется такой же мягкой игрушкой, как год назад, когда «ацтеки» были разгромлены в полуфинале Кубка конфедераций далёким от сильнейшего составом сборной Германии (1:4), то здорово недооценили соперника. Почти весь первый тайм до гола Ирвина Лосано не покидало ощущение, что команда Йоахима Лёва продолжает серию товарищеских матчей перед ЧМ-2018. Чемпионы мира, конечно, заставляли мексиканцев выжимать из себя все сто процентов, но сами по-настоящему завелись только при счёте 0:1. Их прессинг был вялым, попытки отправлять мяч за спину читались защитниками. Капитан «ацтеков» Эктор Морено, из которого в полуфинале Кубка конфедераций сделали шута, лишь раз прозевал Тимо Вернера – на 3-й минуте. В целом же он и его напарник по центру обороны Уго Айяла справлялись с задачей. Лучший момент Германии – удар Крооса со штрафного на 39-й минуте: спас Очоа, переведя мяч в перекладину.

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Чичарито подыгрывает

Многочисленные фанаты сборной Мексики наслаждались игрой своей команды в первые 45 минут, да и нейтральные болельщики, находившиеся на трибунах «Лужников», наверняка тоже. Команда Хуана Карлоса Осорио быстро переходила в контрнаступление, её игроки группы атаки действовали в едином ритме, поэтому немцы зачастую опаздывали в эпизодах. Периодически сборная Мексики даже контролировала мяч на чужой половине поля под прессингом! Звезда «ацтеков» Хавьер Эрнандес загубил шикарный момент, когда свободно вбегал в штрафную Нойера через пустую зону Боатенга – Киммиха, но почему-то предпочёл возню с мячом простому решению.

Зато в подыгрыше из глубины Чичарито был хорош. Классная голевая атака мексиканцев началась с превосходного отбора Эктора Эрреры, потом Чичарито дважды грамотно подыграл, а Лосано, которого называют одним из потенциальных молодых открытий ЧМ-2018, умудрился перед голом ещё и дриблинг показать. С уверенностью у парня проблем нет.

Лёв отодвигает Озила от ворот

Во втором тайме игра поменялась, особенно после замен. Хуан Карлос Осорио сделал более оборонительным центр поля, поменяв Карлоса Велу на Эдсона Альвареса, а Лёв в ответ перевёл в опорную зону недостаточно эффективного Озила в результате замены Сами Хедиры на Марко Ройса. Сборная Мексики садилась всё глубже, а территориальное преимущество немцев стало гигантским. Давление на ворота Гильермо Очоа возросло до максимума, однако таких моментов, которые заставляли бы болельщиков «ацтеков» хвататься за сердце, у чемпионов мира, в общем-то, и не было. Позиционное наступление сборной Германии завершалось, как правило, неточными ударами или слишком сильными передачами.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Маркес повторил рекорд ЧМ

Какая же зажигательная концовка получилась у этой игры! Мексиканцы терпели и убегали в ответные атаки, имея в них даже численное преимущество, но на чужой половине спешили и теряли возможности забить второй гол. Помогал команде удерживать победу 39-летний Рафаэль Маркес. Выйдя на поле «Лужников», он повторил достижения Антонио Карбахаля и Лотара Маттеуса – принял участие в пятом для себя чемпионате мира. Ни Тимо Вернер, заблудившийся в густом бело-зелёном лесу, ни Ройс, ни Марио Гомес не сумели продавить оборону «ацтеков» во главе с Маркесом. Команда Хуана Карлоса Осорио сотворила пока самую громкую сенсацию ЧМ-2018! За такую победу мексиканские болельщики простят своим игрокам любые скандальные вечеринки.