Борода многогрешная. Лучшие празднования голов на чемпионате мира – 2018

Почему же люди любят футбол? Почему смотрят матчи чемпионата мира? Почему болеют за свои сборные? Да потому что всё это – эмоции. Мексиканцы, праздновавшие гол соотечественника, вызвали землетрясение. Роналду поиздевался над соперником, а уругвайского защитника едва не задавили прямо на поле.



«Чемпионат» вспоминает пять самых ярких празднований голов в первом туре ЧМ-2018.

Честь бомбардиру. И совесть

Россия, забившая пять голов в матче открытия чемпионата мира, пока остаётся самой результативной командой турнира. И каждый поклонник российской сборной волен выбирать себе из этой пятёрки самый классный гол – там один другого краше. Но что касается празднования, то вне конкуренции, конечно, третий мяч. Артём Дзюба на 71-й минуте замкнул подачу Александра Головина, а дальше вместе с главным тренером дал целый мини-спектакль. Сначала форвард встал в стойку а-ля Балотелли образца 2012 года, а затем помчался к скамейке запасных, чтобы поблагодарить тренера за доверие.

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Дзюба протянул Черчесову руку, а тот… приложил руку к голове, изображая воинское приветствие (как обычно говорят люди, далёкие от армии – отдал честь). «Тренер этим жестом, видимо, показал, что понял, что я хочу играть», – предположил футболист.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Погребение на поле

В матче соперников сборной России по группе А интрига сохранялась куда дольше – почти всю игру уругвайцы и египтяне безуспешно стучались в ворота друг друга, а на табло сохранялись невыразительные нули. Но на 89-й минуте зрители, собравшиеся на главной арене Екатеринбурга, наконец-то дождались забитого мяча. Защитник Хосе Хименес пришёл в чужую штрафную на стандарт и головой замкнул подачу с фланга. Помните кучу-малу и безумное лицо Торбинского, забившего в матче с голландцами в 2008-м? Уругвайцы повторили нечто подобное: Хименес едва не оказался погребён под телами своих товарищей. К счастью, всё обошлось: финальный свисток, зафиксировавший победу сборной Уругвая, все её игроки встретили в добром здравии.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Мечта фотографа

Защитник сборной Сербии Александар Коларов подарил зрителям чемпионата мира наглядное подтверждение того факта, что на этом турнире мяч особенно хорошо залетает в ворота после прямых ударов со штрафного – Головин и Роналду согласятся. Коларов на 56-й минуте встречи с Коста-Рикой исполнил блестящий удар в ближнюю девятку, а потом отправился забитый мяч праздновать. Колоритный серб и в куче-мале поучаствовал, и пронзил невидимого противника апперкотом, и погрозил кому-то, и воздушный поцелуй послал. Фотографы были в восторге!

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Как Роналду конкурента потроллил

Криштиану Роналду не стал долго раскачиваться на чемпионате мира в России – в первом же матче сделал хет-трик. Причём играли португальцы не с кем-нибудь, а с самой Испанией! Впрочем, трёх голов Португалии не хватило, чтобы выиграть – матч завершился со счётом 3:3. Помимо прекрасного сценария игры и великолепных голов запомнились и празднования Криштиану, ставшего четвёртым футболистом, забивавшим на четырёх чемпионатах мира. После первого гола он потёр воображаемую бороду, таким образом, по мнению болельщиков, потроллив не то бородатого Месси, не то бородатого Де Хеа. А празднованием третьего гола он будто бы сказал: «Я – Роналду. И я здесь, на чемпионате мира. Любуйтесь!»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Футбольное землетрясение

При всём уважении к другим игрокам и командам вряд ли кто-то сможет превзойти невероятное празднование гола мексиканца Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии. Американская команда в первом тайме своего первого матча на чемпионате мира в России регулярно терзала оборону действующих чемпионов мира и в итоге добилась желаемого на 35-й минуте, когда Лосано ударом в ближний угол увенчал быструю атаку мексиканцев. А в течение нескольких минут после этого в Мехико приборы зафиксировали небольшое землетрясение неприродного происхождения. Судя по всему, поклонники команды так мощно праздновали забитый гол, что вызвали природный катаклизм. К счастью, никто не пострадал. И удивительно, как «Лужники», наполненные мексиканскими болельщиками, не треснули от их криков, аплодисментов и топота. Видимо, строители выполнили свою работу на совесть.