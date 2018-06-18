«Всё оказалось не так, как писали британские СМИ»

За пять часов до матча центр Волгограда выглядел даже более тихим, чем в день финала Кубка России. В городе объявили выходной, но будто на условиях, что все местные покинут Волгоград. Ноль людей в парке аттракционов. Волонтёров больше болельщиков в центре города.

Главная причина – сторонние болельщики, которых приехало в Волгоград неприлично мало. И в первую очередь речь об англичанах. В поезде с нами ехал канадец британского происхождения (невероятно крутой чувак, который работает у себя на родине мясником). Он рассказал, что большинство англичан не намерено приезжать в Россию до третьего тура группового этапа. Во-первых, все уверены, что их команда выйдет в плей-офф – и лучше покататься там. Во-вторых, третий тур Англия играет потенциально ключевой матч группы с Бельгией. В-третьих, матч состоится в Калининграде, расположенном максимально близко к Западной Европе. В Волгоград и Нижний Новгород английским болельщикам ехать неудобно и скучно. На старт чемпионата мира их добралось всего около 2,5 тыс. Большинство по традиции засели в барах, единицы добрались до Мамаева кургана – главной точки притяжения Волгограда.

Фото: «Чемпионат»

«Ох, ёлки, да русские мы, к сожалению», – мрачно констатирует девушка, обёрнутая английским флагом. «Да, и за Англию здесь, по ходу, только мы», – добавляет идущий с ней парень в майке «Ливерпуля». Ребята приехали из Москвы и явно хотели затусить с фанатами из Англии, но не могли найти ни одного. «Прикинь, с нами даже в поезде ехали одни тунисцы. Было два британца – их высадили по пути. Напились и разбили стекло, один поранился. А второй на станции попытался отобрать у полицейского пистолет».

На самом деле англичане на Мамаевом кургане были, но очень мало и довольно спокойные. И под впечатлением от мемориала. «Мы знаем, что этот город раньше назывался Сталинград. А ещё тут была война – в 1942-43 годах. Это очень сильное место. Мы читали всё, что писали британские СМИ. Но сейчас, когда мы здесь, мы им не верим. Всё оказалось не так. Когда мы сюда ехали, мы не знали, чего ждать. Думали, что у нас могут быть проблемы, потому что мы англичане. Но с нами все очень милы и добры», – говорит Марк.

Самый колоритный британец из встретившихся – пожилой мужчина, который на самом деле приехал даже не из Англии, а из Эфиопии. Сказал, что лучший чемпионат мира для него был в Бразилии.

– Было много статей в Guardian о России. Но надо их читать сквозь строки – не всё может быть правдой. Так и оказалось. Мы были приятно удивлены увиденным в России. Единственная проблема – это знание языка. Билеты было купить непросто, но мы смогли взять на три матча. Пришлось ждать пять часов, потому что Интернет в Европе не такой уж и быстрый!

Фото: «Чемпионат»

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Английская пресса за день до игры нашла новый повод пошуметь. Писали о повышенных рисках в Волгограде, поскольку город расположен недалеко от Северного Кавказа. Вспомнили теракт пятилетней давности в городе. Рассказали, что на матче будут беспрецедентные для турнира меры безопасности. Традиционно создали атмосферу едва сдерживаемого хаоса.

На деле, конечно, всё оказалось не так – обычный матч, обычные меры безопасности. Возможно, чуть более грубые в общении полицейские, но это по меркам чемпионата мира. У Мамаева кургана были даже те британцы, кто присутствовал в марсельском порту два года назад.

– Мы не верили ничему, что писали британские СМИ. Иначе бы мы сюда не приехали. Но вообще наши медиа постоянно пишут о таком перед крупными турнирами – где бы они ни проходили. Особенно после Евро. Мы, кстати, были во Франции. В Марселе – прямо в эпицентре той драки. Было стрёмно.

– Кто начал?

– Мы просто сидели, пили пиво, пели песни, как увидели, что русские идут мимо, а потом в один момент они на нас напали. Мне кажется, они просто хотели доказать, что они сильнее. Всё дело в том, что многие британские хулиганы не имеют права путешествовать. Поэтому в Марселе в основном были обычные болельщики с семьями. Один британский болельщик был в больнице с травмой головного мозга, но сейчас он в порядке. Живёт обычной жизнью. Мы знаем, что один русский сидит в тюрьме из-за этого. Мы уверены, что в России подобное произойти не может. Меры безопасности слишком высокие, да и это никому не нужно.

Главной опасностью и проблемой стали мошки. Местные говорят, что для города это традиционная проблема каждое лето: «Полетают две недели и перестают– мы привыкли уже». А мы нет. Непонятно, как вообще можно привыкнуть к тому, что вокруг тебя постоянно что-то летает – лезет в глаза, рот и нос. А ещё постоянно норовит укусить. Англичане буквально сходили с ума: «Это какой-то ужас – очень мешают!»

Волгоградские власти обещали травить мошек, но либо яд не работал, либо насекомые плодились чаще и быстрее, чем умирали. Поэтому пришлось разрешить приходить в фан-зону с защитными средствами. А многие болельщики просто срывали ветки деревьев и отгоняли мошек вручную.

А стюарды обещали, что на поле ещё живёт огромное количество саранчи.

Фото: «Чемпионат»

***

Англичане мало шумели, но хотя бы много пили. «Вчера уже выпили 1,4 тонны. Сегодня у меня уже осталось процентов 40 от общего запаса – пиво не успевает остывать. Но они вроде не жалуются – льют в пиво спрайт и довольные пьют. Надеюсь, проблем с желудком у них от этого не будет», – рассказывает бармен типичного ирландского паба в Волгограде.

«Мы заранее заготовили почти 5 тонн пива, так что проблем не будет. Но понятно, что мы впервые продаём такие объемы», – рассказывают в заведении уже на пути к стадиону. Здесь уже почти советский антураж – британцы грызут вяленую воблу, распивая разливное пиво.

Эти люди не похожи на запуганных и угнетаемых. Не похожи и на агрессивных и дерзких. Пара тысяч мужчин, приехавших попить пива и посмотреть в футбол. Искренне не понимающих, зачем их пугали этой страной.