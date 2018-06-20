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Фанат из Египта приехал на чемпионат мира с Мохамедом Салахом на голове

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Григорий Телингатер
Фото: instagram.com/telingater
Египтянин выбрил себе Салаха на голове и задолбался фотографироваться
Григорий Телингатер встретил обладателя лучшей причёски на ЧМ-2018.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Еду в поезде Питер – Москва. Довольный после 3:1, никого не трогаю. И тут начинается какой-то кипиш. Народ собирается вокруг моего соседа по купе. Вроде обычный фанат сборной Египта, ничем не приметный, а все его фотографируют. Причём сзади!

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Оказалось, что у болельщика выбрито изображения Салаха! Причём видно, что он уже задолбался фоткаться и объяснять, почему это сделал. Однако ему пришлось-таки рассказывать свою историю в N-й раз.

– Расскажите, как вы на это решились?
– Идея пришла ко мне в Египте. У нас есть парикмахер, который делает любые причёски с портретами. Перед отъездом на чемпионат мира в Россию я попросил его выбрить мне моего любимого футболиста. И вот он у меня на голове.

– Дорого обошлась причёска?
– Не очень – 60 долларов. Оно того стоит, потому что работа длилась два часа.

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– Долго Салах продержится на вашей голове?
– У меня отрастают волосы за 5-6 недель. Думаю, после этого периода уже мало что останется. Но мне как раз нравится, что это временный рисунок, в отличиё от татуировки.

– Вы бы хотели, чтобы Салах однажды стал президентом Египта?
– Я бы хотел, чтобы президентом был компетентный человек, который любит страну и народ, желает лучшего людям. Если это будет Мохамед Салах после карьеры игрока – отлично. Хотя пока нельзя говорить, что он компетентен в роли президента. А вот в роли футболиста – точно.

Информация о причёске оперативно разлетелась уже по всему составу, и даже проводница пришла сфотографировать египтянина. Он держался как мог и даже улыбался, а потом попросил меня показать фото, чтобы понять, насколько сохранилась изображение.

– Вот – отлично видно Салаха.
– Нет, друг. Было намного лучше, а теперь заросло. Удачи вам в плей-офф.

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