Уругвай играет так, что можно мечтать о лидерстве в группе

Нужно с холодной головой относиться к турнирному пути сборной России, но делать это после первых матчей очень сложно. После двух матчей Уругвай должен быть для нашего тренерского штаба маркером, ориентиром игры, и даже на фоне «чарруас» наша сборная не выглядит сильно слабее по качеству футбола. Да, Россия на такой короткой дистанции заслужила забить 4 мяча, а не 8, если верить метрике xG. Да, Уругвай в создании голевых моментов против Египта был более убедителен, чем хозяева чемпионата мира. Более того, впечатление от игры сборной Уругвая может быть ложным, если Оскар Табарес поставил перед командой задачу добиться результата малой кровью.

Тем не менее, по качеству игры сборная Уругвая выглядит очень тяжёлой. Контролируя мяч, «чарруас» долго искали варианты, как продвинуть его вперёд, и команда часто разбивалась на два разрозненных блока – верхняя четвёрка (Санчес, Родригес, Кавани, Суарес) и остальные, начинающие атаки из глубины. Два центральных хавбека, Бентанкур и Весино, много катали мяч между собой, но редко двигали его вперёд: больше 30% передач у обоих – назад. Тройка полузащитников Саудовской Аравии выстраивалась монолитом перед Бентанкуром и Весино, Суарес и Кавани открывались рядом с центральными защитниками, а пространство между линиями никем не насыщалось.

Саудовская Аравия – одна из слабейших команд ЧМ-2018 по организации игры без мяча, но даже против неё Уругвай извлекал выгоду только из двух сценариев:

1. Длинные передачи от Година и Хименеса, форсировавшие центр. Под них резко открывались оба нападающих, Кавани с Суаресом, причём один из них обязательно смещался на фланг.

2. Нечастые, но двигающие мяч сольные проходы от тех же Година и Хименеса.

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Оба оружия Табарес использовал по ходу матча с Египтом, упростив игру своей команды – и это редкие вещи, стабильно работающие у Уругвая в атаке. Ещё одно привычное оружие – стандарты. Арсенал небогат, и против аравийцев в отсутствии оригинальных мыслей Уругвай тоже ставил на несколько привычных сюжетов. Один удалось воплотить в гол. Второй вратарь аравийцев, Мохаммед Аль-Оваис, ошибся на выходе после углового и подарил мяч Суаресу перед пустыми воротами. Оставалось только попасть.

Этого гола Уругваю хватило, чтобы добиться результата. В следующие 70 минут «чарруас» редко создавали остроту, в основном пользуясь теми же макетами игры. Проблема Саудовской Аравии была в другом, она перенеслась из «Лужников» – неплохо контролируя мяч, команда Хуана Антонио Пицци не могла ни катать его через центральную зону, ни адекватно доставлять в штрафную, создавая острые ситуации.

Для обороны Уругвая матч стал лёгкой прогулкой. Атака сыграла в энергосберегающем режиме. Отчасти команда Оскара Табареса берегла силы к матчу против России и к плей-офф, это очевидно. С другой стороны, до гола Уругвай тоже не создал ничего толкового, вообще не напрягаясь за результат. Это должно и настораживать нас, и успокаивать: Уругвай прагматично добивается очков, но играет слабее, чем наша сборная.

Серьёзных поводов для опасения всего два. Первый: ни один соперник России не обладает ни таким совокупным классом игроков, ни таким умением прагматично вести матчи, как Уругвай. Второй: если против Египта нужно было построить план только на нейтрализации Салаха, то у «чарруас» опасных нападающих сразу два – Кавани и Суарес, не обороняющиеся и ждущие мяча у центрального круга. Из-за них, как и в матче с Египтом, Черчесову нужно будет оставлять сзади при атаках сразу тройку игроков, и тогда возвращение к тройке центральных защитников (ситуативное) будет логичным.

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