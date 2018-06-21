Это всё навальный футбол. Что случилось с Уткиным и Слуцким?

Они не приводили на матчи моделей, не работали пьяными в прямом эфире, не восторгались задом несовершеннолетних. Так что произошло?

Всего за неделю чемпионата мира по футболу в России болельщики лишились двух телекомментаторов с громкими именами — Василия Уткина и Леонида Слуцкого. Оба работали на Первом канале, и оба внезапно объявили о том, что уходят. Разбираемся, что же произошло, а также вспоминаем, как и за что наказывали их коллег.

Навальный ни при чём

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий по ходу матча Мексика — Германия в ответ на реплику своего коллеги о том, что немцы будут играть в навальный футбол, пошутил: «А что, Навальный играет в футбол? Интересно было бы посмотреть». Уже на следующий день появилась информация об уходе Слуцкого с канала, и тренер её подтвердил. Причиной была названа необходимость отъезда в голландский клуб «Витесс», который Леонид Викторович начинает тренировать с 21 июня, но приверженцев версии «на Первом нельзя говорить про Навального» и сейчас остаётся достаточно.

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Что касается Василия Уткина, то ситуация сним выглядит более загадочной. О причинах ни сам комментатор, ни телеканал говорить не хотят. Речь, видимо, идёт о каком-либо внезапно возникшем конфликте, хотя есть мнения, что Уткин попросту сам не захотел продолжать комментировать. Перегорел или надоело. Самая распространённая версия — руководству канала не понравились вольные заявления Уткина в соцсетях. Сам Василий уже пообещал, что продолжит говорить о чемпионате мира так, как считает нужным. Вот только теперь его аудитория слегка уменьшится.

Видео можно посмотреть на канале Василия Уткина в YouTube.

Сон в прямом эфире

Василия Уткина уже отстраняли от комментирования футбольных поединков по вполне конкретной причине. В начале 2016 года скандалом обернулась его работа на матче Лиги чемпионов между «Байером» и «Барселоной». Уткин крайне странно отработал ту игру, порой произнося абсолютно абсурдные реплики, никак не связанные с происходящим на экране. «Ответ российских эстафетников» вспоминают до сих пор. Василий опроверг информацию о том, что был в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что от сильной усталости заснул во время эфира и комментировал игру сквозь сон.

Разумеется, Уткин не единственный человек, засыпавший на рабочем месте во время футбольного матча. Но, например, комментатор китайского телевидения Донг Лу не смог комментировать сквозь сон – на 79-й минуте матча футбольной Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» зрители услышали в эфире храп. Донг Лу был уволен, хотя руководство канала могло бы войти в положение своего работника – матч по местному времени начинался в четвёртом часу утра.

Дурацкая шутка

Нередко комментатор должен сделать нечто предосудительное не в эфире, а в личной жизни. Например, написать нечто непозволительное в соцсетях. Например, комментатор киберспорта на CNN Джеффри Лорд был уволен после того, как в его соцсети появилось сообщение, содержащее нацистское приветствие. Оправдания о том, что это была дурацкая шутка, не помогли.

В ноябре 2015-го комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов, известный своими либеральными взглядами, разместил в «Твиттере» сообщение, в котором нелицеприятно высказался о «любителях Новороссии, Русского мира и прочих клошарах». Твит вызвал резкую критику, а в ФСБ России даже поступил запрос о проверке публикации на экстремизм. Андронов в итоге пост удалил и принёс извинения, но через некоторое время его убрали из эфира телеканала.

Алексей Андронов и украинский боксёр Александр Усик Фото: twitter.com/Alexey_Andronov

Проблемы с однофамильцем

А порой комментатор вообще не должен делать ничего предосудительного, чтобы канал отстранил его от эфира. Достаточно лишь иметь неподходящие имя и фамилию. Роберт Ли, тёзка главнокомандующего армии южан во время гражданской войны в США, не приехал в Шарлотсвилль, чтобы комментировать матч по американскому футболу во избежание конфликта. Дело в том, что в августе 2017-го в регионе разгорелись беспорядки, связанные с персоной генерала и памятника ему, и было принято совместное решение о замене комментатора.

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36 девушек модельной внешности

На чемпионате мира в ЮАР телекомментатора уволили не за то, что он наговорил в эфире, а за то, что, пользуясь служебным положением, провёл на игру 36 моделей. Комментатор британского ITV Робби Эрл, который в прошлом выступал за сборную Ямайки, заказал на матч Нидерланды – Дания почти четыре десятка билетов – якобы для своих родственников. Но, несмотря на запрет на передачу их третьим лицам, отдал их девушкам модельной внешности, которые пришли на матч в коротких оранжевых платьях. Всё бы ничего, но платья эти были выпущены по заказу одного немецкого производителя пива, что «Будвайзеру» — официальному «пивному» спонсору ЧМ-2010 — категорически не понравилось. Пивовары инициировали расследование, которое в итоге и привело к увольнению Эрла.

Красота сгубила и радиоведущего Патрика Коннора, неудачно пошутившего по поводу внешних данных американки Хлои Ким в эфире с Олимпиады-2018. «У неё такая сочная задница, такой маленький горячий кусочек. Хороша чертовка! Ей только 17? Ну что же, обратный отсчёт пошёл. Жду, когда ей будет 18», – сказал Коннор. За сальности в отношении несовершеннолетней девушки Патрику пришлось извиниться, но от увольнения его это не спасло.

Дмитрий Губерниев Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

А микрофон включён?

Классическая ошибка телекомментатора – не проверить, включён ли его микрофон и не транслируется ли всё, что он говорит, в эфир. Историю с Губерниевым и Малафеевым в сотый раз повторять не будем, все и так её помнят, несмотря на то что прошло уже почти семь лет.

"За слова ответишь!" Дмитрий Губерниев вновь попал в скандал, повздорив с тренером биатлонной сборной. Вспоминаем другие конфликты с участием комментаторов.

Британские футбольные комментаторы Энди Грей и Ричард Киз перед началом матча пошутили о том, что женщина-арбитр Сайан Месси может не знать о правиле офсайда, а также заметили, что главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш может быть недоволен её назначением. Оказалось, что микрофоны были включены, трансляция началась, и история получила широкую огласку в Британии. Грей и Киз извинились перед Месси, но всё равно были отстранены от эфира.

Кстати, на чемпионате мира в России тоже произошёл подобный казус. В Сети появилось видео, на котором некто перед началом матча Египет – Уругвай в Екатеринбурге нелестно отозвался о противостоянии соперников сборной России: «Какая-то ***** [фигня] из Екатеринбурга». Голос на записи очень похож на голос известного телекомментатора Виктора Гусева, однако он сам отверг свою причастность к видео, заметив, что уже находился в эфире Первого канала.