А был ли Месси?! Аргентина – в шаге от вылета с чемпионата мира!

Чем дольше длится Кубок мира, тем тревожнее на душе. Думаю, с таким же страхом ожидала полуночного боя курантов в королевском дворце Золушка. При мысли, что в 00:00 золочённая карета превратится в тыкву, а красавцы-кони – в крыс, её сердечко должно было замирать.

Не ждёт ли и нас такое горькое похмелье после месяца упоительной сказки? Не обратятся ли 16 июля добродушные, приветливые полицейские в озлобленных, циничных ментов? Не перестанет ли транспорт ходить по расписанию, коммунальные службы аккуратно выполнять свои обязанностями, а прохожие – элементарно улыбаться друг другу? Признайтесь, вас ведь тоже мучает этот вопрос, и чем дальше – тем сильнее?..

Не всей России посчастливилось вплотную соприкоснуться с этим праздником футбола и жизни. Но тем одиннадцати городам, которым выпала честь принимать матчи ЧМ-2018, будет нелегко забыть эту атмосферу всеобщего единения и свободы. Пожалуй, даже невозможно. И в этом наш шанс – шанс измениться к лучшему. Не на месяц – навсегда. Стать чуточку ближе к миру, добрее, внимательнее друг к другу и чуточку мудрее. Кубок мира приоткрыл глаза на мир тем, кто привык на него смотреть исключительно сквозь экран телевизора и видеть события глазами корреспондентов федеральных каналов. Это Москву, Петербург или Сочи толпами интуристов не удивишь. Саранск, Самара или Нижний Новгород в таких количествах гостей ещё не принимали. Не незваных – именно желанных.

В четверг в столицу Приволжья вошли аргентинцы с хорватами – в соотношении примерно один к двум. Вошли с исключительно благими намерениями – от души повеселиться самим и приобщить к этому празднеству местных жителей. Один матч турнира Нижний Новгород уже принимал – так что в общих чертах представлял, что его ждёт. Но комбинация корейцев со шведами – это что-то одно, а аргентинско-хорватское гулянье – что-то принципиально иное. Другой уровень команд – и совершенно другой, более яркий антураж.

Четыре года назад лазурно-белая «армия» захватила Рио – на финал ЧМ-2014 в Бразилию съехалось около 200 тысяч аргентинцев. То, что вместимость «Мараканы» в два с половиной раза меньше, их совершенно не смутило. Они и на пляже у гигантских экранов замечательно оторвались. Если бы не гол Марио Гётце, ещё неделю на Копакабане «гудели» бы. А так разъехались всего через пару дней.

Тут, конечно, масштабы были иные: всё же до Бразилии от Аргентины несколько, скажем так, ближе, чем до России. Но даже в далёком Нижнем, о существовании которого южноамериканцы ещё недавно имели смутное представление (если вообще имели), они обеспечили своей сборной фантастическую поддержку. «Клетчатых» коллег-соперников аргентинцы перед матчем перепели и перекричали. Редкие красно-белые шашечки у красавца стадиона тонули в живом, колыхающемся лазурно-белом море. Этот тайм – назовём его нулевым – номинальные хозяева выиграли в одни ворота. Но только его…

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Кого только на пристадионной площади не было – и несколько римских Пап, и команданте Че Гевара (естественно, не оригиналы – копии), где-то у VIP-зоны, вдали от посторонних глаз, прогуливался настоящий Марадона, но все эти достопочтенные, даже легендарные личности сегодня объективно уступают в популярности на родине более молодому соотечественнику. За Лионелем Месси аргентинцы готовы идти хоть на край света, а не то что в Россию. На него молится вторая по величине страна Латинской Америки на турнире, от него ждали обыкновенного чуда в конкретно взятом матче с хорватами.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

В первом тайме – не дождались. Месси был задумчив и словно отрешён от происходящего. Для него катастрофический матч с исландцами будто и не заканчивался. За целый тайм фаворит – а применительно к вице-чемпиону мира это определение, наверное, уместно – сподобился на один опасный момент в атаке, да и тот к Лео не имел прямого отношения: Перес, обыграв Субашича, не попал в ворота. По ударам в створ Хорватия выиграла первый тайм со счётом… 1:0. Нападающим класса Манджукича или Агуэро должно быть неловко за такие цифры. Про Месси я уже молчу…

Полбеды, что атака аргентинцев хромала – беда, что оборона чудила. Гол Анте Ребича – это чистый «привоз» Кабальеро. Можно и нужно попенять Отаменди за безалаберный пас назад, но он хотя бы своему отдал, а Кабальеро – чужому. И обеспечил себе заметное место в хит-параде «мировых» ляпов. Нечаянно, конечно, но кому от этого легче?



Слушать аргентинцев на трибунах и в дальнейшем было интереснее, чем наблюдать страдания их земляков на газоне. Кто бы что ни говорил, такая преданная, колоритная публика заслуживает более приличную команду. Именно команду: набор звёзд в футболе – это ещё не созвездие. Внятной коллективной игры у Аргентины как не было, так и нет. У хорватов в этом плане дела обстоят значительно лучше, и роскошный гол Модрича из-за пределов штрафной это лишний раз подтвердил. На этот раз европейцам и подачек соперника не понадобилось – Лука всё оформил по высшему разряду. А потом Ракитич добавил ещё гол, чтобы уже ни у кого не возникло сомнений в справедливости исхода.



Хорватия была лучше, и Хорватия заслуженно победила. Кого по-настоящему жаль во всей этой истории, так это аргентинских болельщиков.Насколько они были прекрасны, настолько плоха их команда.