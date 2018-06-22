Космическое граффити с Черчесовым, антигерой дня и слёзы перуанцев – в нашей фотоподборке главных моментов на чемпионате мира.

На игру Аргентины без слёз не взглянешь. Лучшие фото дня ЧМ-2018

Спасительный прыжок: капитан сборной Австралии Майл Единак отмечает гол, который принёс его команде ничью с Данией. Назначению 11-метрового вновь поспособствовала система видеоповторов.

В Сиднее организовали необычное место для просмотра матча – на территории бассейна.

Вот такое крутое граффити появилось в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге болельщики плакали вместе с игроками сборной Перу, которые так и не смогли забить Франции.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Зачем этому перуанскому болельщику такие большие уши? Если вы знаете ответ, значит, вы смотрели матчи с участием сборной Перу.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

19-летний Килиан Мбаппе стал самым молодым французом, забившим гол на чемпионате мира.

Фото: CatherineIvill/Getty Images

Болельщики сборной Хорватии и сборной Аргентины устроили настоящую вечеринку в центре Нижнего Новгорода.

Когда услышал мнение о том, что ты на световые годы позади Месси.

Антигероем прошедшего игрового дня стал голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Сборная Хорватии приблизила вероятность Аргентины покинуть мундиаль.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Кто продолжит блистать на чемпионате мира: Месси или Модрич?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Три белых коня.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Андрей Крамарич проверяет, с этой ли планеты Лионель Месси.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все эмоции Аргентины в одном фото.