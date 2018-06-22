На игру Аргентины без слёз не взглянешь. Лучшие фото дня ЧМ-2018

Спасительный прыжок: капитан сборной Австралии Майл Единак отмечает гол, который принёс его команде ничью с Данией. Назначению 11-метрового вновь поспособствовала система видеоповторов.
В Сиднее организовали необычное место для просмотра матча – на территории бассейна.
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В Екатеринбурге болельщики плакали вместе с игроками сборной Перу, которые так и не смогли забить Франции.
Зачем этому перуанскому болельщику такие большие уши? Если вы знаете ответ, значит, вы смотрели матчи с участием сборной Перу.
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Болельщики сборной Хорватии и сборной Аргентины устроили настоящую вечеринку в центре Нижнего Новгорода.
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