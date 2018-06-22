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ЧМ-2018. 22 июня 2018. Сербия – Швейцария – 1:2. Обзор матча

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Павел Пучков
Фото: Norbert Barczyk/PressFocus/MB Media/Getty Images
Победный гол в бутсах с флагом Косово. Главное о матче Сербия – Швейцария
Сербы сами всё себе испортили.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

– Сборная Сербии смотрела игру Россия – Египет в полном составе. Серьезно, почему никому в нашей команде не пришло в голову сделать ответный жест?

– В первом тайме противостояния нападающих Митрович – Сеферович не получилось. Форвард сербов своей эффективностью просто уничтожил оппонента. Как и вышедшего во втором тайме Гаврановича.

– Если бы VAR работал нормально, сербы должны были бить пенальти во втором тайме.

– По слова коллеги Кузина, главное, что случилось перед игрой – проливной дождь. Никита, надеюсь, ты не промок.

– Сколько раз нужно пересмотреть гол Джаки, чтобы отдать ему уважение за такой удар?

– Что творят Шакири и Джака на тренировках, когда отрабатывают удары?

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа E. 2-й тур
22 июня 2018, пятница. 21:00 МСК
Сербия
1 : 2
Швейцария
1:0 – Митрович – 5, 1:1 – Джака – 52, 1:2 – Шакири – 90

– Если бы Ян Зоммер играл за Аргентину, никакого поражения от Хорватии не случилось.

https://www.championat.com/football/article-3470017-smolov-v-instagrame-zhestko-otvetil-bolelschiku-foto.html

– У сербов была фантастическая поддержка в Калининграде. Страшно представить, что будет в Москве на игре с Бразилией.

– России и Сербии нужно занимать одинаковое место в группах, чтобы иметь шансы встретиться раньше финала.

– Но сербам необходимо побеждать, чтобы гарантированно выйти в плей-офф.

– Попытки удержать счет 1:0 – худшее, что могла придумать сборная Сербии. У них сложнейший третий тур.

– По свисту при объявлении игроков сборной Швейцарии легко было понять, кто именно имеет отношение к Албании.

– Шакири мало того, что вышел в бутсах с флагом Косово, еще и дважды изобразил птицу, празднуя голы. Орел.

https://www.championat.com/football/article-3469857-chm-2018-bolelschiki-iz-ssha-rasskazali-zachem-priehali-v-rossiju.html

– Насколько случайно, что наиболее яркие матчи на ЧМ те, что начинаются в 21 час по Москве?

– Милинкович-Савич сыграл ужасный матч – все опасные моменты сербы создавали после навесов с флангов, а не через центр.

– Иванович мог забить лучший автогол турнира.

– Левая нога Коларова намного круче левой ноги Родригеса.

– О чем думал Марио Балотелли, когда Шакири косплеил его празднование?

– Второй тайм сербов – полный провал.

– Второй тайм швейцарии – полный восторг.

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