Победный гол в бутсах с флагом Косово. Главное о матче Сербия – Швейцария

– Сборная Сербии смотрела игру Россия – Египет в полном составе. Серьезно, почему никому в нашей команде не пришло в голову сделать ответный жест?



– В первом тайме противостояния нападающих Митрович – Сеферович не получилось. Форвард сербов своей эффективностью просто уничтожил оппонента. Как и вышедшего во втором тайме Гаврановича.

– Если бы VAR работал нормально, сербы должны были бить пенальти во втором тайме.



– По слова коллеги Кузина, главное, что случилось перед игрой – проливной дождь. Никита, надеюсь, ты не промок.



– Сколько раз нужно пересмотреть гол Джаки, чтобы отдать ему уважение за такой удар?



– Что творят Шакири и Джака на тренировках, когда отрабатывают удары?

– Если бы Ян Зоммер играл за Аргентину, никакого поражения от Хорватии не случилось.



https://www.championat.com/football/article-3470017-smolov-v-instagrame-zhestko-otvetil-bolelschiku-foto.html



– У сербов была фантастическая поддержка в Калининграде. Страшно представить, что будет в Москве на игре с Бразилией.



– России и Сербии нужно занимать одинаковое место в группах, чтобы иметь шансы встретиться раньше финала.



– Но сербам необходимо побеждать, чтобы гарантированно выйти в плей-офф.



– Попытки удержать счет 1:0 – худшее, что могла придумать сборная Сербии. У них сложнейший третий тур.



– По свисту при объявлении игроков сборной Швейцарии легко было понять, кто именно имеет отношение к Албании.

– Шакири мало того, что вышел в бутсах с флагом Косово, еще и дважды изобразил птицу, празднуя голы. Орел.



https://www.championat.com/football/article-3469857-chm-2018-bolelschiki-iz-ssha-rasskazali-zachem-priehali-v-rossiju.html



– Насколько случайно, что наиболее яркие матчи на ЧМ те, что начинаются в 21 час по Москве?

– Милинкович-Савич сыграл ужасный матч – все опасные моменты сербы создавали после навесов с флангов, а не через центр.



– Иванович мог забить лучший автогол турнира.



– Левая нога Коларова намного круче левой ноги Родригеса.



– О чем думал Марио Балотелли, когда Шакири косплеил его празднование?



– Второй тайм сербов – полный провал.



– Второй тайм швейцарии – полный восторг.