Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Уругвай
Египет
Саудовская Аравия
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Австралия
Перу
D
Хорватия
Нигерия
Исландия
Аргентина
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Мексика
Швеция
Германия
Южная Корея
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Сенегал
Япония
Польша
Колумбия
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018 в России. Интервью с защитником сборной Нигерии Брайаном Идову

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Брайан Идову
Александр Говоров
Фото: РИА Новости
Идову: обидно, что так произошло с «Амкаром». Буду искать новый клуб
Вчера он играл за «Амкар», а сегодня побеждает на чемпионате мира. Брайан Идову – о сборной Нигерии и силе чемпионата России.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову, безусловно, имеет максимально близкое отношение к России. Брайан родился и вырос в Санкт-Петербурге, а минувший сезон провёл в составе пермского «Амкара». Идову принял решение выступать за Нигерию на международном уровне и в первом же матче забил в ворота Аргентины в товарищеском матче. И вот уже случилась первая победа 26-летнего футболиста на чемпионате мира. «Чемпионат» поговорил с Брайаном после победной матча с Исландией в Волгограде, поздравил его с победой и узнал, какие варианты продолжения карьеры есть у футболиста после фактической ликвидации «Амкара».

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

— Брайан, это первая победа для вас на чемпионате мира. Какие у вас эмоции сейчас?
— Сумасшедшие, если честно. Мне кажется, я потратил больше нервов на скамейке запасных во втором тайме, чем когда сам был на поле в первом. Понятно, что сейчас я испытываю непередаваемые ощущения. Всё это хорошо, но уже нужно думать о следующем матче с командой Аргентины. Необходимо тщательно всё проанализировать и выйти на ту игру как на последний бой.

— Насколько круто сегодня сыграл Ахмед Муса?
— Я бы поставил ему 10 из 10 за этот матч. В первом тайме у него не было свободных зон, да и мы сами играли неторопливо. Как раз в перерыве мы сделали на этом акцент и немного перестроили игру во втором тайме. В первом тайме мы совсем не били по воротам. Хорошо, что в самом начале тайма нам удалось провести быструю атаку, в которой Муса получил мяч и блестяще разобрался в ситуации. Потом Исландии надо было забивать, они раскрылись и оголили зоны в обороне, которыми мы начали активно пользоваться.

Муса сделал то, что не удалось Месси. Но Аргентине стало проще
Ахмед Муса показал Лионелю Месси, как надо забивать в ворота сборной Исландии. Проблема в том, что этот результат на руку Аргентине.

— Что ещё вам сказал главный тренер в перерыве, что команда забегала совсем по-другому?
— Главный акцент был всё же на том, что мы не угрожаем чужим воротам и не действуем агрессивно впереди. В первом тайме у нас было указание не торопиться. Быстро забить не получилось, поэтому дальше мы старались играть спокойно. Тренер сказал нам не торопиться, не форсировать события, чтобы у соперника не было шансов убежать в контраатаку. Две команды играли в длинный пас, не стремясь обострить ситуацию. После перерыва пошёл другой футбол, в котором мы преуспели.

— Сыграла ли на руку сборной Нигерии жаркая погода, которая сейчас установилась в Волгограде?
— Если честно, в первом тайме было действительно очень жарко. Но во втором тайме все чувствовали себя великолепно. Я бы назвал эту погоду идеальной для футбола. Не жарко и не холодно.

— Смотрели вчерашний матч между Аргентиной и Хорватией?
— Конечно, смотрел. Что могу сказать, связка Луки Модрича и Ивана Ракитича – это что-то с чем-то. Честно говоря, не знаю, что с ними делать (смеётся). Хорваты показали, насколько они хороши. В обороне сыграли идеально, полузащитники грамотно контролировали игру, не давая аргентинцам никаких шансов. Понятно, что они пропустили после нелепой ошибки вратаря, но по игре хорваты были явно сильнее.

— Вы попали на чемпионат мира из чемпионата России. Насколько вообще адекватен уровень РФПЛ тому, что вы видите здесь на мундиале?
— Всё-таки тяжело сравнивать чемпионат России и чемпионат мира. Здесь накал страстей немного другой, другие эмоции. На чемпионат мира приехали все лучшие футболисты планеты на данный момент. Все они играют в хороших чемпионатах. Ошибки тут сразу наказываются, в то время как в чемпионате России могут простить какие-то ошибки. Уровень мастерства всё же там пониже. Но РФПЛ всё равно в большом порядке. Сборная России наглядно это показывает на этом чемпионате мира.

— Не могу не спросить вас про ваши личные планы на ближайшее межсезонье с учётом того, что произошло с «Амкаром».
— Конечно, очень обидно из-за того, что произошло с «Амкаром». Надеюсь, что новый клуб «Звезда» даст молодым ребятам в Перми возможность развиваться и даст им путь в большой футбол. Что касается меня самого, то я буду решать свои вопросы после окончания чемпионата мира. Буду искать себе новый клуб. Могу сказать, что предложения уже поступают, буду их рассматривать и принимать окончательное решение.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент