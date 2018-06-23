Идову: обидно, что так произошло с «Амкаром». Буду искать новый клуб

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову, безусловно, имеет максимально близкое отношение к России. Брайан родился и вырос в Санкт-Петербурге, а минувший сезон провёл в составе пермского «Амкара». Идову принял решение выступать за Нигерию на международном уровне и в первом же матче забил в ворота Аргентины в товарищеском матче. И вот уже случилась первая победа 26-летнего футболиста на чемпионате мира. «Чемпионат» поговорил с Брайаном после победной матча с Исландией в Волгограде, поздравил его с победой и узнал, какие варианты продолжения карьеры есть у футболиста после фактической ликвидации «Амкара».

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— Брайан, это первая победа для вас на чемпионате мира. Какие у вас эмоции сейчас?

— Сумасшедшие, если честно. Мне кажется, я потратил больше нервов на скамейке запасных во втором тайме, чем когда сам был на поле в первом. Понятно, что сейчас я испытываю непередаваемые ощущения. Всё это хорошо, но уже нужно думать о следующем матче с командой Аргентины. Необходимо тщательно всё проанализировать и выйти на ту игру как на последний бой.



— Насколько круто сегодня сыграл Ахмед Муса?

— Я бы поставил ему 10 из 10 за этот матч. В первом тайме у него не было свободных зон, да и мы сами играли неторопливо. Как раз в перерыве мы сделали на этом акцент и немного перестроили игру во втором тайме. В первом тайме мы совсем не били по воротам. Хорошо, что в самом начале тайма нам удалось провести быструю атаку, в которой Муса получил мяч и блестяще разобрался в ситуации. Потом Исландии надо было забивать, они раскрылись и оголили зоны в обороне, которыми мы начали активно пользоваться.

Муса сделал то, что не удалось Месси. Но Аргентине стало проще Ахмед Муса показал Лионелю Месси, как надо забивать в ворота сборной Исландии. Проблема в том, что этот результат на руку Аргентине.

— Что ещё вам сказал главный тренер в перерыве, что команда забегала совсем по-другому?

— Главный акцент был всё же на том, что мы не угрожаем чужим воротам и не действуем агрессивно впереди. В первом тайме у нас было указание не торопиться. Быстро забить не получилось, поэтому дальше мы старались играть спокойно. Тренер сказал нам не торопиться, не форсировать события, чтобы у соперника не было шансов убежать в контраатаку. Две команды играли в длинный пас, не стремясь обострить ситуацию. После перерыва пошёл другой футбол, в котором мы преуспели.



— Сыграла ли на руку сборной Нигерии жаркая погода, которая сейчас установилась в Волгограде?

— Если честно, в первом тайме было действительно очень жарко. Но во втором тайме все чувствовали себя великолепно. Я бы назвал эту погоду идеальной для футбола. Не жарко и не холодно.

— Смотрели вчерашний матч между Аргентиной и Хорватией?

— Конечно, смотрел. Что могу сказать, связка Луки Модрича и Ивана Ракитича – это что-то с чем-то. Честно говоря, не знаю, что с ними делать (смеётся). Хорваты показали, насколько они хороши. В обороне сыграли идеально, полузащитники грамотно контролировали игру, не давая аргентинцам никаких шансов. Понятно, что они пропустили после нелепой ошибки вратаря, но по игре хорваты были явно сильнее.



— Вы попали на чемпионат мира из чемпионата России. Насколько вообще адекватен уровень РФПЛ тому, что вы видите здесь на мундиале?

— Всё-таки тяжело сравнивать чемпионат России и чемпионат мира. Здесь накал страстей немного другой, другие эмоции. На чемпионат мира приехали все лучшие футболисты планеты на данный момент. Все они играют в хороших чемпионатах. Ошибки тут сразу наказываются, в то время как в чемпионате России могут простить какие-то ошибки. Уровень мастерства всё же там пониже. Но РФПЛ всё равно в большом порядке. Сборная России наглядно это показывает на этом чемпионате мира.



— Не могу не спросить вас про ваши личные планы на ближайшее межсезонье с учётом того, что произошло с «Амкаром».

— Конечно, очень обидно из-за того, что произошло с «Амкаром». Надеюсь, что новый клуб «Звезда» даст молодым ребятам в Перми возможность развиваться и даст им путь в большой футбол. Что касается меня самого, то я буду решать свои вопросы после окончания чемпионата мира. Буду искать себе новый клуб. Могу сказать, что предложения уже поступают, буду их рассматривать и принимать окончательное решение.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

