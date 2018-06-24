«Ждали попасть в полицейское государство. Вялая полиция стала откровением»

С первого дня чемпионата мира центр Москвы сошёл с ума. На «Чемпионате» вышло уже достаточно материалов на эту тему, нет смысла повторяться. Главное, что нужно знать (если вы всё пропустили): стихийным эпицентром событий стала улица Никольская. На ней в буквальном смысле не протолкнуться.

«Люблю футбол, но будь проклят этот чемпионат мира» Обратная сторона непрекращающегося праздника на Никольской.

Всё это должно найти какое-то отражение в международной прессе. Не может не найти. И находит. Так что пишут об оккупации Никольской улицы в мире?

30 тысяч исландцев встретили столько же аргентинцев. Они раскачали Москву Исландцы и аргентинцы невероятно круты!

The Telegraph, Англия: Россия продолжает удивлять

Ещё одно авторитетное издание, теперь из Англии. Материал московского корреспондента Оливера Брауна.

«Уличные вечеринки и история переплелись в переживаниях болельщиков.

До старта чемпионата мира улица Никольская вряд ли попала бы в топ списка мест, куда москвичи ходят хорошо проводить время. Зажатая между Красной площадью и Лубянкой, эта улица была скорее забытым путём, пристанищем бездушных роскошных магазинов. Но всего за 10 дней мундиаля она превратилась в «Улицу огней», место, в котором безумие турнира находит отражение в мексиканской конге, танце аргентинских гаучо и неутомимых перуанцах, разворачивающих гигантскую футболку, на которой все пишут пожелания.

Больше всего поражает поведение местной полиции, которая просто наблюдает за происходящим. Хотя силы безопасности присутствуют повсюду, они опасаются любых действий, которые могут спровоцировать международный инцидент.

Существовало опасение, что это будет неспокойный, небезопасный чемпионат мира, полный чиновников и русских ультрас в балаклавах, ищущих англичан. К этому моменту мы наблюдаем, скорее, нечто противоположное. Обычно строгие правила сняты, и общая атмосфера расслабленности и психоделичности напоминает местный ответ Вудстоку».

Agence France Presse, Франция: Болельщики тусуются на «Улице огней»

Известное новостное агентство тоже посвятило атмосфере небольшую статью.

«Тихая пешеходная улица, которая ведёт к Красной площади, во время чемпионата мира неожиданно превратилась в место, где проводят бесконечную вечеринку тысячи фанатов со всего мира. Местные жители потрясены. В течение всего дня, а ночью в ещё большей степени, 700-метровая улица с элегантными фасадами набита людьми. «Обычно это спокойное место», — говорит Армен, студент из Армении, который живёт в Москве. «Нам не хватает людей, пришлось перевести сюда сотрудников из других заведений», — сообщила Мария, директор одного из ресторанов. «Я попал сюда случайно. Просто гулял, увидел огни и оказался здесь», — объясняет Херальдо, болельщик из Колумбии. «Мы назвали эту улицу «Домом света», — говорит аргентинец Сантьяго. Он получил сообщение в мессенджере от приятелей: здесь полно аргентинцев. И тоже пришёл на Никольскую».

Исландцы поют в Москве. Как же это круто! Послушайте сами.

The Guardian: Такой Россия могла бы быть

Едва ли не главное издание Англии также не прошло мимо толп празднующих болельщиков на Никольской. Но посвящает им всего пару строчек в начале статьи, а потом переходит к другим темам.

«На задающих тон изображениях проходящего чемпионата мира – безумные сцены толп латиноамериканских фанатов, марширующих, поющих и пьющих на улицах до самого утра. Для многих гостей, ожидавших попасть в полицейское государство, вялая полиция стала настоящим откровением. А одно видео, на котором полицейские помогают паре пьяных шведов, стало вирусным. Небольшие города, как Саранск, тоже затоплены армиями колумбийцев и перуанцев, которые беспрепятственно ходят по улицам с баннерами и флагами. Но тем, у кого есть опыт протестов и политической оппозиции, во всём этом видится злая ирония.

Иностранцы могут спонтанно собираться на улицах, а граждане России нет. С 2012 года в России действует закон, согласно которому несанкционированные демонстрации, в которых принимают участие хотя бы два человека, караются штрафом и тюрьмой. Возле Кремля протестующих арестовывают даже за чистые плакаты без надписей и «невидимые плакаты», которые высмеивают этот закон. Это делает сцены с флагами Саудовской Аравии на Красной площади, марширующими по Нижнему Новгороду шведами или протестующими против запрета на посещение стадионов иранскими женщинами ещё более сюрреалистичным».

«Всё оказалось не так, как писали британские СМИ» Англичане приехали в Россию и остались приятно удивлены.

Goal.es: Улица праздника, улица мундиаля

Испанское подразделение международного спортивного портала фокусируется на самых эмоциональных эпизодах, которые происходят в центре Москвы.

«Рядом с Красной площадью в Москве проходит бесконечное шествие фанатов со всего мира. Смесь культур, страсть и эмоции.

Они стоят в метре друг от друга. Смотрят в глаза. Поют и иногда кричат. Кажется, они хотят казаться больше. С одной стороны – иранцы. С другой – саудовцы. Между этими странами самый серьёзный конфликт в их истории. Но сейчас они бросают друг другу вызов с уважением. Стоя лицом к лицу, они чувствуют гордость и страсть.

Здесь, на этой улице, которая подошла бы в качестве декораций к классическому фильму, болельщики не обсуждают, кто должен стоять в воротах Аргентины и правильно ли уволили Лопетеги. Здесь делают селфи и снимают тысячи видео. Говорят с первым встречным. Обнимаются. У аргентинцев барабаны, у иранцев раскрашенные лица, у саудовцев флаги. Праздник – у всех. Эта улица – термометр, которым можно измерить чемпионат. Это смесь культур, привычек. Чистые эмоции».

ESPN: Чемпионат мира изменил Москву, жители и туристы зажигают

Самый популярный спортивный портал в мире выпустил серию статей об атмосфере чемпионата мира. Одна из них посвящена, в частности, Никольской.

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«В день открытия чемпионата мира праздник устроили гости. Пешеходная Никольская улица, которая примыкает к Красной площади, взорвалась светом и песнями. Улицу поделили представители разных национальностей: каждая занимала свою часть. Иранцы, аргентинцы, самые громкие из всех, затем перуанцы, колумбийцы, саудовцы.

Это была Москва, которую местные жители никогда не видели. Москвичи ходили по улице, которую видели сотни раз, но всё изменилось. Там, где раньше царил клинический порядок, теперь хаос и веселье. Люди стали снимать происходящее на телефоны, звать друзей. Некоторые брали флаги России и присоединялись к толпе.

Москвичи знали, что многие приезжие беспокоились, какой приём им окажут в России. Знали, какого рода истории публикуют об их стране в иностранной прессе. И перед чемпионатом мира многие думали, что будет трудно наладить общий язык с гостями. Москвичи думали, что несколько бокалов помогут сломать лёд. Но оказалось, что ломать нечего. Они увидели, что люди приехали в город, чтобы просто хорошо провести время. И они присоединились».

S1ngular, Мексика: Никольская – эпицентр чемпионата мира

Известное мексиканское Livestyle издание почти не пишет о футболе. Но пишет об околофутболе.

«Улица Никольская, которая расположена рядом с главными туристическими достопримечательностями Москвы, Красной площадью и Лубянкой, – место, где надо побывать. Днём здесь можно насладиться историческим обликом города, а вечером окунуться в смесь множества культур. Эта улица стала точкой сбора для болельщиков всех стран. Здесь празднуют победы, соревнуются в танцах и наслаждаются праздничной атмосферой. Благодаря нарядным гирляндам, развешанным над улицей, это напоминает Новый год».