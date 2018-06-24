$ 2 тыс. за 40 дней. Как аргентинцы путешествуют по России в доме на колёсах

В Нижнем Новгороде Месси играл против хорватов. Около гостиницы Marriot Courtyard, где базируется сборная Аргентины, полсотни болельщиков в бело-голубом. Один из них стоит у ворот на мини-стремянке, чтобы лучше всё видеть, и заряжает кричалки во славу любимой команды. Интересуюсь: «Откуда лестница?». Объясняет на пальцах, что купил в Литве. Остальные вопросы по-английски предлагает задать его друзьям по дому на колёсах.

Подхожу к мобильному жилищу, там трое. Они улыбаются и приглашают войти. Внутри спартанская обстановка. Несколько чемоданов на полке над водительским сиденьем, шкаф, мойка, газовая плита и самое главное — стол, за которым друзья из Кордобы — Луис, Давид и Хуан — живут последние 10 дней.



Транспорт они арендовали в столице Латвии Риге за $ 100 в сутки. Луис считает, что это недорого. Всего каждый из болельщиков заложил в бюджет по $ 2 тыс. на 40 дней. Это заработок среднестатистического аргентинца за 2-3 месяца.

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В дороге парни не столкнулись с особыми трудностями. Разве что на границе их продержали почти шесть часов. Произошла ошибка, и данные паспорта не совпали с Fan ID. «Это в ФИФА всё напутали», — считают друзья. Пограничники связались с организацией и в итоге гостей пропустили. Они добрались до Москвы, пробыли там неделю и отправились в Нижний Новгород на вторую для сборной Аргентины игру группового этапа с Хорватией.

«То, что происходит с нашей сборной, ненормально, она как будто разучилась играть, — рассказывает Луис. — Видимо, потому, что Месси заснул. Это ведь даже не сборная Аргентины, скорее спортивный клуб имени Лео. Но он должен проснуться».

Фото: «Чемпионат»

Луис свято верит в аргентинского бога.



Разговор заходит о еде. «Готовим себе сами, в основном мясо, — говорит Луис. — В Аргентине все помешаны на нём, добавляют повсюду. Без разницы: в пасту, рис или овощи. В Москве попробовали в ресторане креветки — очень вкусно. Хотя, насколько я понимаю, это не типичная еда для России. Пьём матэ, местное жигулёвское пиво, едим русский хлеб и вот ещё что…» — один из друзей достаёт выжатую до состояния вакуума упаковку сгущёнки.



Оказывается, в Аргентине есть нечто похожее, но тёмного цвета. Называется «дульсе де лече» (Dulce de Leche — дословно «сладкое молоко» или «джем из молока». Любопытно, что на основе этого карамельного соуса были придуманы знаменитые конфеты «Коровка». — Прим. «Чемпионата»). В общем, русские сладости аргентинцам пришлись по вкусу.

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Но больше всего в России их поразили радушие и желание помочь. Все мы слышали подобные рассказы не раз, но интересно узнать об этом из первых уст. «К нам часто подходили жители близлежащих к месту нашей парковки домов и предлагали сходить к ним принять душ или помочь со стиркой одежды, — воодушевлённо рассказывает Луис. — Кстати, парковка для нас везде оказалась бесплатной. Проблем с полицией тоже не возникало. Лишь однажды нас остановили, проверили документы и отпустили. Никаких проблем».

Дорога из Риги в Москву и дальше в Нижний прошла для путешественников из Аргентины спокойно.



«Никаких аварий, но пару раз мы видели, как русские гоняют. Они петляют в потоке, как будто проходят слалом. Но успокойтесь, в Аргентине гоняют куда быстрее. В нашей стране очень высокая смертность на дорогах».

Фото: «Чемпионат»

Решаю сделать перерыв на перекур. На улице к аргентинскому вагончику подходит русский парень в футболке сборной Бразилии с фамилией Роналдиньо на спине. Он предлагает гостям сыграть в футбол. Луис отказывается, ссылаясь на травму, которую получил дома на футболе.

Присмотревшись, иностранец восклицает: «Бразилия, но почему?». — «Я стал играть в футбол после того, как увидел Роналдиньо по телевизору. Он научит Месси играть лучше», — уверен русский.



«Марадона и Месси круче Пеле и Роналдиньо. Но вообще Аргентина — Бразилия — это историческое противостояние, об этом можно говорить часами», — смеётся аргентинец, но неожиданно переводит тему.

«А какие у вас тут развлечения ночью? Ночные клубы, дискотеки? — спрашивает он. Парень произносит название одного известного заведения. — Надеюсь, там нет проституток? А то я вчера ночью погулял по центру — везде одни проститутки, и тут и там. Видят тебя и сразу начинают: «О, аргентинцы-аргентинцы!» Но я не такой, мне этого не надо».



В ту ночь четыре аргентинца не веселились. Они просто забрались в свой караван и вспоминали прошлые матчи, которые не доставляли им столько мучений. Особенно Луису, для которого этот Кубок мира — третий по счёту. И ни на одном из них он не посещал стадионы.



После игры я написал ему в «вотсап»: «Это вина Месси»? Он ответил: «Причина в том, что у нас старая команда: старый тренер, старый Месси, старые игроки. Но самое главное — это душа. У Хорватии она сегодня была, чувствуется сильный характер. Классная команда».