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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Девушки и жёны футболистов сборной Англии

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Никита Кузин
Фото: instagram.com
Этих красоток не хотели пускать в Россию, но они рвутся болеть за Англию
Страшные футбольные хулиганы, медведи и отравление – они ничего не боятся!
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Тяжело быть женой или девушкой футболиста сборной Англии. После беспорядков в Марселе на Евро-2016 англичанам в принципе страшно ехать в Россию. А тут ещё и сам принц Гарри говорит, что не стоит лететь в нашу страну, чтобы не получить отравление. Господа, расходимся – нас раскусили, суперплан спецслужб провален!

А если серьёзно – о подругах игроков сборной Англии ходят легенды. Говорят, эти дамочки могут в один присест опустошить любой бутик мира и глазом не моргнуть. Они не испугаются России и прилетят, ведь футболистам нужна поддержка таких красоток. Знакомимся?

Аннабель — невеста голкипера Джека Батлэнда

Джек сделал Аннабель предложение аккурат перед чемпионатом мира, и девушка сразу же согласилась. Теперь она носит красивое кольцо и готовится к свадьбе. Но как можно устроить красивую свадьбу, если жених печален? Для этого нужно приехать в Россию и поддержать будущего мужа перед трудными матчами.

Энни Килнер – жена защитника Кайла Уокера

Несмотря на свою типичную внешность подруги футболиста, у Энни нет страницы в «Инстаграме», кучи фотографий в купальнике и прочих атрибутов. Девушка ведёт довольно закрытую жизнь, а если и появляется на публике, то только со своим мужем и детьми. Поэтому единственная возможность увидеть её – на стадионах России.

Джена Фрумес – девушка полузащитника Джесси Лингарда

Джена и Джесси всего полгода вместе, но их роман уже очень бурно развивается. Джена любит путешествовать и не упустит возможность открыть для себя Россию. Девушка очень популярна в «Инстаграме», а значит, обязательно покажет нашу страну на своей странице. Ждём на трибунах.

Руби Мэй — девушка полузащитника Деле Алли

Один из самых звёздных игроков сборной Англии недавно начал встречаться с популярной английской моделью. Девушка постоянно находится в разъездах на съёмках по всему миру. Несмотря на свой очень плотный график, Руби обязательно приедет в Россию, чтобы поболеть за своего возлюбленного.

Ребекка Варди – жена нападающего Джейми Варди

Ребекка стала настоящей героиней, ведь история её мужа и их семьи тронула весь мир. Если вкратце – ещё вчера Варди играл чуть ли не на любительском уровне, а уже сегодня он чемпион Англии и нападающий сборной, но, несмотря ни на что, Бекки всегда была рядом с мужем. Такую девушку не испугать злыми сказками о нашей стране, а значит ждём её в России!

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Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

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