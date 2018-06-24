«В одной игре русские забили пять...»

Оскар Табарес не похож на современного футбольного тренера — скорее на мудрого, степенного профессора, готового терпеливо «разжёвывать» прописные истины несмышлёным ученикам. Его пресс-конференции напоминают лекции – об игре, о жизни. Неудивительно, что этот почтенный сеньор пользуется колоссальным авторитетом в мире. Слушать его – одно удовольствие.

Но первым слово в конференц-зале «Самара-Арены» взял Эдинсон Кавани. Не потому что не уважает старших – как можно?! – нужно было бежать готовиться к тренировке.



— Как нужно сыграть завтра Уругваю, исходя из того, что задача на групповой турнир решена?

— Мы всегда пытаемся совершенствоваться и идти вперёд. Прекрасно понимаем и знаем характеристики своей команды. Фокусируемся на работе, чтобы уровень физической подготовки и игры неуклонно повышался.

«Пишу близким смс: «Как там на свободе?» Черчесов и Смолов – об Уругвае Как Черчесов отшил британского журналиста, а Смолов объяснил резкий ответ болельщику в «Инстаграме».

— Отсутствие Хименеса – важный фактор?

— Очень. Хименес продемонстрировал превосходный уровень игры, но, как я говорил раньше и буду говорить впредь, мы — команда, и эта команда состоит из лучших игроков страны. Те, кого поставят в состав, выйдут и выложатся по максимуму.



— Не кажется ли вам, что сюрпризов на ЧМ многовато?

— Не кажется. Результаты были примерно равные, за исключением России. Нулевые ничьи, минимальные победы показывают качество команд. Уровень выравнивается. Это одна из главных характеристик ЧМ-2018.



— С кем предпочтёте сыграть в 1/8 финала – с Португалией или Испанией?

— Давайте сначала поговорим о матче с Россией. На данный момент он самый важный для нас. Главное — выиграть завтра и занять первое место в группе, а потом уже можно будет подумать о других.



— То, что вышли досрочно, снимает груз с ваших плечей?

— Мы наслаждаемся игрой и отдаём всех себя на поле, на сто процентов. Первой задачей было квалифицироваться в плей-офф, второй – выиграть все матчи в группе. Одну мы уже решили, вторую попытаемся решить завтра.

«Все наши пробы чистые». Сборная России отвечает на выпады британцев В сборной России отреагировали на подозрения британской прессы.

У Оскара Табареса тоже первым делом спросили насчёт главной кадровой проблемы.

— Травма Хименеса не повод изменить тактику?

— Она не меняет ничего. У нас нет оснований для кардинальных изменений и беспокойства. Перестановки — это нормально. Состав будет объявлен завтра. Будем надеяться, что сможем реализовать свой план.



— Ваше мнение о противнике?

— Россия очень выросла в последнее время. У неё была сложная ситуация – возможно, из-за того что команда не участвовала в отборочных матчах. Общественное мнение было не очень позитивным. А теперь мы видим команду с хорошо организованной системой игры. Несмотря на то что и мы, и они уже в плей-офф, это всё равно вызов для нас. Мы не до конца реализовали свой потенциал в предыдущих матчах и постараемся сделать это в игре с россиянами.



— Нет желания дать отдохнуть лидерам?

— Я не буду делать намёков относительно состава. Завтрашний матч очень важен для нас в плане дальнейшего развития. Какой-то журналист сказал, что у нас может произойти 8 или даже больше изменений. Я же могу только сказать, что мы не будем отдыхать. Мы готовы провести семь матчей за месяц. Для нашей команды усталость не является проблемой.

Дзюба: постарею, посажу внуков и буду рассказывать: «Ребятки, дед ваш…» Самый неугомонный игрок сборной России ответил на критику, назвал себя русским Федерером и передал привет Трефилову.

— Вы третий раз будете встречаться с командой — хозяйкой чемпионата. В этом есть какая-то специфика?

— Это чемпионат мира, и мы не думаем о подобных нюансах. На околофутбольные вещи вообще не обращаем внимания. С организаторами прекрасно играть. Пускай болельщики будут поддерживать их, для нас это только дополнительная мотивация. Мы хотим победить. Мы не будем выбирать соперников — от нас это не зависит. Мы уважаем всех.

— Сильные стороны сборной России?

— Мы следили за всеми соперниками. Видели два матча в процессе подготовки. Российские игроки обладают отменными физическими данными. Форварды много перемещаются и хорошо выполняют свои обязанности. Статистика не врёт: в одном матче они забили пять мячей, в другом могли забить даже больше. У России есть талантливые футболисты. У юных российских игроков большое будущее в футболе. Но и мы можем многое показать. Если посмотреть на Суареса или Кавани, то в первом матче у них было 9 моментов, во втором — 8. Мы будем встречаться с отлично мотивированной командой. Кроме того, у них будет солидная поддержка болельщиков. Думаю, это им поможет.



— А вы – вы чувствуете поддержку?

— Я прожил длинную жизнь в футболе. 12 лет мы работаем вместе. Как всегда, вначале преодолеваешь преграды, обстоятельства, но ты никогда не знаешь, удастся ли это. Футбол — это долгосрочный проект, но важны и промежуточные успехи, а с ними не всегда складывается. Начиная с 2010 года наша команда начала удивлять мир. Но игроки оставались преимущественно те же. Это обеспечило более тесные связи между игроками, с болельщиками. Это обстоятельство повышает ожидания. Мы разумно подходим к делу, а болельщики всегда полны эмоций. Всё это в совокупности приводит к успеху. У нас есть спокойствие, чтобы продвигаться вперёд. Не стоит нервничать по поводу того, на что не можешь повлиять. Слышал, кто-то уже сказал, что чемпионат в какой-то степени закончился и теперь начинается новый чемпионат, с плей-офф. Мы тоже постараемся пройти через новые сложности и задержаться здесь как можно дольше.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018